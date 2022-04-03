الأمير حمزة بن الحسين يتخذ خطوة مفاجئة للجميع .. لماذا ترك لقب “الأمير”!؟

وطن – في مفاجئة مدوية، أعلن الأمير حمزة بن الحسين، شقيق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن تخليه عن لقب الأمير، وذلك بعد نحو شهر عن تقديمه اعتذارا بسبب ما عرف إعلاميا بقضية “الفتنة”.

الأمير حمزة يتخلى عن لقب الأمير

وفي بيان الأمير حمزة الذي أعلن فيه أنه يتخلى عن لقب الأمير، قال:” فإني وبعد الذي لمست وشاهدت خلال الأعوام الأخيرة .قد توصلت إلى خلاصة بأن قناعاتي الشخصية والثوابت التي غرسها والدي في والتي حاولت جاهدا في حياتي التمسك. بها لا تتماشى والتوجهات والأساليب لحديثة لمؤسساتنا”.

وأضاف قائلا بحسب البيان الذي نشره على تويتر ورصدته “وطن”:”فمن باب الأمانة لله والضمير لا أرى سوى الترفع والتخلي عن لقب الأمير. وقد كان لي الشرف العظيم بخدمة بلدي وشعبي الغالي بهذه الصفة على مدى سنوات عمري”.

وتابع قائلا: “سأبقى كما كنت دائما وما حييت مخلصا لأردننا الحبيب. وحسب استطاعتي في حياتي الخاصة بخدمة وطني وشعبي ورسالة الآباء والاجداد من هترة محمد صلى الله عليه وسلم والأمة ومن جندها وخدمها وبنانها”.

واختتم بالقول: “اخلاصا مني لمقتضيات القلب والضمير ووفاءا لقسم غليظ أقسمته لوالدي رحمه الله.”

الأمير يعتذر للملك

يوم الثلاثاء 8 مارس/آذار 2022، قدم الأمير حمزة بن الحسين اعتذاراً علنياً للعاهل الأردني. وفق بيان أصدره الديوان الملكي الهاشمي.

وأعلن الديوان تلقي الملك عبد الله الثاني رسالة من الأمير حمزة يقر فيها بخطئه، خلال السنوات الماضية وما بدر من إساءات وما تبعها من أحداث في قضية الفتنة.

وقدم الأمير حمزة الأخ غير الشقيق لملك الأردن اعتذاره إلى الشعب الأردني عما سماه تصرفات لن تتكرر.

بينما وصف الديوان الملكي هذه الخطوة بأنها في الاتجاه الصحيح للعودة إلى دور أمراء العائلة المالكة في خدمة الوطن وفق تكليف الملك.

وأوضح أن رسالة الاعتذار هذه جاءت بعد لقاء الملك بالأمير حمزة، بناء على طلبه.

مراجعة للذات

وقال الأمير حمزة في نص رسالة الاعتذار “لقد مر أردننا العزيز العام الماضي بظرف صعب، وفصل مؤسف تجاوزهما الوطن بحكمة جلالتك وصبرك وتسامحك. ووفرت الأشهر التي مرت منذ ذلك الوقت فرصة لي لمراجعة الذات، والمصارحة مع النفس. ما يدفعني إلى كتابة هذه الكلمات إلى أخي الأكبر، وعميد أسرتنا الهاشمية. آملاً طي تلك الصفحة في تاريخ الأردن والأسرة”.

وتعهد الأمير حمزة أمام عمه الأمير الحسن بن طلال بالسير على عهد الآباء والأجداد. ملتزماً الدستور، تحت قيادة الملك.

وكان القضاء الأردني أسدل الستار على “قضية الفتنة” في سبتمبر/أيلول 2021، بعدما أيدت محكمة التمييز، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة بحق المتهمين، رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة.

لكن، حتى اللحظة، يدور حديث عن إمكانية خروج عوض الله من السجن بعفو خاص من الملك.

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