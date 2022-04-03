الأكل الصحي في رمضان .. ما هي الأطعمة التي يجب أكلها والتي يجب تجنبها؟

وطن – على الرغم من وجود الكثير من الفوائد الصحية للصيام، يجب أن نتذكر أن الفوائد لن تتحقق إلا إذا أظهرنا أيضًا توازنََا في طعامنا وشرابنا.

من أجل تحقيق هذه الفوائد يتعين علينا الحد من تناول الأطعمة الغنية بالدهون مثل البسكويت والشوكولاتة والحلويات وأي شيء مقلي أو محضر بزيت مفرط غير صحي، ويجب تجنب هذه الأطعمة في جميع الأوقات وليس فقط خلال شهر رمضان، حسب صحيفة “thefinancialexpress.”

هذه الأنواع من الأطعمة يمكن أن تسبب مشاكل في المعدة وارتفاع نسبة الكوليسترول والعديد من المشاكل الأخرى. ومع ذلك، لا يوجد مشكلة في تناول الأطعمة المشوية أو المخبوزة.

إذا كنت من بين الأشخاص الذين يحبون تناول الشاي أو القهوة، ينصح بالتقليل من شربها خلال شهر رمضان فضلا عن مشروبات الطاقة والكولا وغيرها.

وجبة السحور

يمكن اعتبار السحور وجبة فطور خلال شهر رمضان، حيث توفر طاقة كافية خلال النهار حتى غروب الشمس، لذا فإن اختيار الغذاء المناسب مهم.

إن السحور واحدة من الوجبات الأساسية لأنها تدعم الجسم بالطاقة اللازمة لصيام يوم جديد، يجب أن تشمل هذه الوجبة الأطعمة التي تحرق ببطء وتُعد الكربوهيدرات المعقدة، مثل الفاكهة والخضروات والفاصوليا والحمص والعدس الخيار المفضل للسحور.

يمكن أيضًا في وجبة السحور تضمين منتجات الألبان مثل الحليب واللبن والجبن والبيض، أو الحبوب الكاملة مثل الشوفان أو الخبز المحمص أو زبدة البندق أو اللوز.

وجبة الإفطار

عندما يتعلق الأمر بوجبة الإفطار، نحتاج إلى تذكير أنفسنا بأنه يجب اعتبارها وجبة وليس وليمة، وذلك لأن الإفراط في تناول الطعام خلال هذه الوجبة ليس بالأمر الجيد أبدًا.

وقبل البدء بتناول طعام مائدة الإفطار يجب كسر الصيام عن طريق شرب الماء أولاً مع قليل من الملح وربما القليل من السكر الطبيعي.

يجب أن يتبع كوبان من الماء ثلاث حبات تمور صغيرة والتي تعتبر مصادر ممتازة للألياف، كما يمكن أن توفر عصائر الفاكهة أيضًا تأثيرًا منعشًا.

الوجبة الرئيسية

عندما يتعلق الأمر بالوجبة الرئيسية، يجب أن يحتوي نصف الطبق على نوع من السلطة. يمكن أن تملأ البروتينات ربع الطبق وتعد اللحوم والأسماك مصادر جيدة للبروتين، ويمكن أن يكون اللحم خاليا من الدهون، سواء كانت مشويََا أو مقليََا.

نحتاج أيضًا إلى الحفاظ على رطوبتنا بين الإفطار والسحور لتعويض فقد الماء وينصح بتناول عشرة أكواب من الماء على الأقل.

كما يجب أيضًا تضمين الأطعمة المرطبة على غرار البطيخ فى وجبة السحور أو وجبة الإفطار.

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