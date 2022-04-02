هيا الشعيبي بشوارب طويلة في رمضان! (شاهد)

وطن – سخر ناشطون من الممثلة الكويتية هيا الشعيبي، بعد ظهورها بشوارب أثناء تصويرها مسلسلاً كوميدياً لرمضان.

لن تأتي الرياض

وظهرت هيا الشعيبي في صور متداولة من أحد مقاطع الفيديو عبر “سناب شات”، وهي تضع شارباً طويلاً، ونظارات طبية ضخمة، وسرحت شعرها على جنب.

وتعرضت هيا لموجة سخرية واسعة من الناشطين، فجاء في التعليقات: ” قناة فيتنام ممكن تعرضها”.

وكتب آخر: ” والله لو تربي لحيه .. لن تأتي للرياض لن تمثلي في ام بي سي لن تعودي”.

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بينما أكد متابع أنه مجرد فلتر على برنامج “سناب شات” و “انستجرام”، ولا علاقة له بمسلسلها الكوميدي الذي يعرض في السباق الرمضاني الدرامي.

تشبه بالرجال

وانتقد آخر تشبه الممثلة الكويتية بالرجال، وكتب: ” لَعنَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ المُتَشبِّهين مِن الرِّجالِ بِالنساءِ، والمُتَشبِّهَات مِن النِّسَاءِ بِالرِّجالِ” رواه البخاري.”

وكتبت ناشطة: ” سناباتها من جد اشفق عليها مسخرة حتى طاقم العمل واضح عليهم الضيق والهم من تصرفاتها”.

وعقب آخر: ” والله لو تركب راس جديد القبول من الله”.

وسخرت أخرى معقبة: ” ما يحتاج شنب عشان تثبت رجولتها”.

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“عمارة مهب الريح”

وتشارك هيا الشعيبي، في المسلسل الكوميدي “عمارة مهب الريح”، بمشاركة النجم السوري عباس النوري وأندريه سكاف، وغادة بشور ، مروة الأطرش، وراحة ياسين.

وسبق أن نشرت الشعيبي، فيديو مع الفنانة السورية مرح جبر، من كواليس المسلسل، تبادلتا فيه كلمات الغزل.

وقالت مرح عن الشعيبي: ” أحلى هيونة في الكويت”، لتصفها الأخيرة بـ ” جواهر”، نسبة للشخصية التي جسدتها في المسلسل البدوي الشهير ” جواهر”.

View this post on Instagram A post shared by Haya Alshuaibi | هيا الشعيبي (@hayaalshuaibi_79)

وكتبت هيا في تعليقها على الفيديو: “الفنانة الجميلة مرح جبر جواهر.. وهي فعلاً جواهر تهبل”.

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