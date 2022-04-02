رياضة

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية والقناة الناقلة في قمة الدوري الإسباني

منافسات الجولة ال30 من الدوري الممتاز

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 2 أبريل، 2022آخر تحديث: 2 أبريل، 2022
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مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني watanserb.com
موعد برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني

وطن – ينتظر عشاق كرة القدم موعد مباراة برشلونة وإشبيلية الأحد، في قمة منافسات الأسبوع ال30 من الدوري الإسباني على أرض ملعب ” الكامب نو”.

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية

وستنطلق صافرة بدء المباراة بين المستضيف لتلك المواجهة برشلونة أمام نظيره الضيف إشبيلية، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية.

كما وستكون بتوقيت دولة مصر عند الساعة التاسعة مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الحادية عشر مساءً. ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الثامنة مساءً.

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القناة الناقلة للمباراة

وستبث المباراة كالعادة عبر شبكة قنوات ” beIN Sports” الرياضية القطرية، الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الإسباني لهذا الموسم.

وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1″، على القمر الصناعي النايل سات 11013، وباستقطاب أفقي. كما وبمعدل ترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

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التعليق على مباراة برشلونة وإشبيلية

وسيعلق على أحداث مباراة قمة منافسات الدوري الإسباني بين كلا الفريقين، عبر شبكة قنوات ” beIN Sports”، المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة فريق برشلونة

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المواجهة بتشكيلة أساسية أمام الضيف إشبيلية، حيث سيتواجد في حراسة المرمى تير شتيغن.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من اللاعبين، رونالد أراخو، جيرارد بيكيه، إريك غارسيا، جوردي ألبا، كما وسيأتي في خط الوسط كلاً من: دي يونج، بوسكيتس، بيدري، وسيعتمد في هجوم الفريق على الثلاثي، عثمان ديمبيلي، أوباميانغ، فيران توريس.

تاريخ المواجهات بين برشلونة وإشبيلية

ولم يتلقى فريق برشلونة “البلوغرانا” أي من الخسارة على ميدانه في آخر 18 مباراة ضد منافسه إشبيلية، حيث حقق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 3 مباريات.

كما وخسر فريق إشبيلية ” الأندلسي” في مباراة واحدة فقط في آخر 4 مواجهات أمام برشلونة في منافسات الدوري الإسباني، بينما تعادل في 3 مباريات أخرى. وحافظ برشلونة على نظافة شباكه في آخر 4 مواجهات.

فيما لم يخسر فريق إشبيلية في آخر 15 مباراة، فقد حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 8 مباريات.

وجاء إشبيلية في المركز الثاني خلف المتصدر ريال مدريد برصيد 57 نقطة، بينما آتى منافسه المستضيف برشلونة في ثالث الترتيب برصيد 54 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 2 أبريل، 2022آخر تحديث: 2 أبريل، 2022
0 2 دقائق
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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