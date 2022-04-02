ملك البحرين لإسرائيليين في قصره: سأزور إسرائيل .. والدي حمى اليهود في حرب السويس!

وطن – استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى، في قصره بالمنامة إسرائيليين، يوم الجمعة، بعد دعوة شخصية وجهت لهما من الملك سبقها طلب منهما يبديان فيه رغبتهما في لقائه.

ملك البحرين يستقبل اسرائيليين

وقالت صحيفة “تايمز أوف اسرائيل” إن كلاً من “أورئيل بيرل” و”مالكا جوي روتنبرغ”، فوجئا عندما تلقيا دعوة للقاء الملك في قصره.

ملك البحرين يُبلغ مستوطنين عزمه زيارة #الكيان_المؤقت : “سأزور إسرائيل مرة أخرى”. “ أبقى والدي اليهود في مأمن عام 1956 أثناء حرب السويس. لقد أعطى اليهود المحليين مكانًا آمنًا تحت إشرافه” – صحيفة يديعوت أحرونوت pic.twitter.com/dDjlCNZE59 — يوسف الجمري 🇧🇭 (@YusufAlJamri) April 2, 2022

وجاء ذلك بعد أن عبّرا عن رغبتهما في منحه “تمثال حمامة السلام”. لافتاً إلى أن رسالة “بيرل وروتنبرغ” نقلها إلى الملك السفير البحريني في تل أبيب خالد الجلاهمة.

“والد ملك البحرين حمى اليهود في حرب السويس”

وبحسب موقع الصحيفة فإن الملك قال خلال استقباله لهما إن والده حمى اليهود في البحرين خلال حرب السويس 1956.

وقال حمد بن عيسى: “لا يمكن للمرء أن يكون ضد دينكم، أقدم الأديان في العالم، ديانتكم رائعة”.

كما اعتبر ملك البحرين أن “عملية السلام بين الدولتين بمثابة تعبير رسمي عن شراكة سياسية قديمة تجذرت منذ سنوات طويلة”.

وشدد حمد بن عيسى، في الوقت ذاته على أن علاقة البحرين باليهود “دافئة”.

وذكر أن 3000 شخص من مختلف الأديان أدوا الصلاة في أحد ملاعب كرة القدم في المنامة، احتراماً لحلول شهر رمضان.

ودعا بيرل وروتنبرغ الملك وفق الصحيفة، لزيارة إسرائيل وقالا إنهما سيسعدان باستضافته لشكره على المعاملة الجيدة لليهود بروح المعاهدات الإبراهيمية.

وردّ الملك قائلًا: “سأزور إسرائيل مرة أخرى”.

وبحسب الموقع فقد استقبل ممثل للملك بيرل وروتنبرغ في المطار، ورافقهما إلى الفندق ومن هناك إلى القصر، حيث استمر اللقاء لمدة نصف ساعة.

ويشار إلى أن البحرين أعلنت في سبتمبر 2020، تطبيعًا كاملاً لعلاقتها مع إسرائيل، برعاية أمريكية.

كما التقى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، بملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك في زيارة أولى إلى المملكة بسبتمبر 2021، تم خلالها افتتاح سفارة الاحتلال بالبحرين.

وفي مطلع فبراير الماضي، زار وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، قاعدة الأسطول الخامس الأميركي في البحرين.

ورغم أن أقل من 20% فقط من البحرينيين يدعمون تطبيع العلاقات مع إسرائيل، حسب استطلاع رأي قناة (ILTV) الإخبارية الإسرائيلية، فإن الحكومة البحرينية أقدمت منذ سبتمبر/أيلول 2020 على حرق المراحل وتطبيع علاقتها السياسية والدبلوماسية والتجارية والثقافية مع إسرائيل.

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