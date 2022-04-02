مفتي سلطنة عمان يوجه خطاباً للمسلمين بمناسبة رمضان الذي بدأ في السلطنة الأحد

وطن – توجه مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، بالتهنئة للأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، الذي يبدأ في سلطن عمان، الأحد، على خلاف عدة دول عربية صامت اليوم.

وقال الشيخ الخليلي في بيان له رصدته (وطن) عبر حسابه الرسمي بتويتر، إنه بمناسبة إقبال شهر رمضان المبارك بإشراق نوره وسطوع هداه وتدفق خيراته القدسية “يسرني أن أهنئ الأمة الإسلامية بهذا الخير الذي ساقه الله إليها.”

بمناسبة إقبال شهر رمضان المبارك بإشراق نوره وسطوع هداه وتدفق خيراته القدسية؛ يسرني أن أهنئ الأمة الإسلامية بهذا الخير الذي ساقه الله إليها، راجيا أن تستلهم من هذا الشهر المبارك وما اختُصَّ به من فضائل وفواضل ما يسدد خطاها إلى الخير ويزيدها قربا من الله وتلاحما وتراحما فيما بينها pic.twitter.com/yGc5oOwOsK — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) April 2, 2022

مفتي سلطنة عمان تمنى أيضا “أن تستلهم الأمة الإسلامية من هذا الشهر المبارك وما اختُصَّ به من فضائل وفواضل ما يسدد خطاها إلى الخير. ويزيدها قربا من الله وتلاحما وتراحما فيما بينها.”

وتابع:”حتى يصدق عليها المثل الذي مثل به النبي صلى الله عليه وسلم حال المؤمنين أنهم كالجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.”

واختتم الشيخ أحمد الخليلي بيانه بالقول:”وكل عام والأمة بخير والعناية الربانية تحفها بالألطاف. وتغدق عليها المواهب اللدنية. وتفيض عليها البركات الرحمانية. والله من ورا ءالقصد، وهو حسبنا وكفى.”

هلال رمضان في عمان

ويوم الجمعة، أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك في سلطنة عمان عدم ثبوت رؤية هلال الشهر.

وقالت إنه بناء على ذلك سيكون السبت هو المتمم لشهر شعبان. والأحد هو غرة شهر رمضان المبارك.

كما أعلنت كل من أندونيسيا وسلطنة بروناي وماليزيا والمغرب والأردن، رسميا عدم رؤية هلال شهر رمضان. وأن الأحد أول أيام شهر رمضان المبارك.

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