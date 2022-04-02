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مفتي سلطنة عمان يوجه خطاباً للمسلمين بمناسبة رمضان الذي بدأ في السلطنة الأحد

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 2 أبريل، 2022آخر تحديث: 2 أبريل، 2022
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مفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي watanserb.com
مفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي

وطن – توجه مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، بالتهنئة للأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، الذي يبدأ في سلطن عمان، الأحد، على خلاف عدة دول عربية صامت اليوم.

وقال الشيخ الخليلي في بيان له رصدته (وطن) عبر حسابه الرسمي بتويتر، إنه بمناسبة إقبال شهر رمضان المبارك بإشراق نوره وسطوع هداه وتدفق خيراته القدسية “يسرني أن أهنئ الأمة الإسلامية بهذا الخير الذي ساقه الله إليها.”

مفتي سلطنة عمان تمنى أيضا “أن تستلهم الأمة الإسلامية من هذا الشهر المبارك وما اختُصَّ به من فضائل وفواضل ما يسدد خطاها إلى الخير. ويزيدها قربا من الله وتلاحما وتراحما فيما بينها.”

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وتابع:”حتى يصدق عليها المثل الذي مثل به النبي صلى الله عليه وسلم حال المؤمنين أنهم كالجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.”

واختتم الشيخ أحمد الخليلي بيانه بالقول:”وكل عام والأمة بخير والعناية الربانية تحفها بالألطاف. وتغدق عليها المواهب اللدنية. وتفيض عليها البركات الرحمانية. والله من ورا ءالقصد، وهو حسبنا وكفى.”

هلال رمضان في عمان

ويوم الجمعة، أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك في سلطنة عمان عدم ثبوت رؤية هلال الشهر.

وقالت إنه بناء على ذلك سيكون السبت هو المتمم لشهر شعبان. والأحد هو غرة شهر رمضان المبارك.

كما أعلنت كل من أندونيسيا وسلطنة بروناي وماليزيا والمغرب والأردن، رسميا عدم رؤية هلال شهر رمضان. وأن الأحد أول أيام شهر رمضان المبارك.

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المصدر
تويتروطن
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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 2 أبريل، 2022آخر تحديث: 2 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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