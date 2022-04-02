مستشار مفتي مصر يحل محل الشياطين في رمضان: “دقيقة دراما أفضل من 100 خطبة”! (فيديو)

وطن – تسبب مستشار مفتي مصر مجدي عاشور، في موجة غضب واسعة بين المصريين على مواقع التواصل في أول أيام رمضان، بعد تصريحات مثيرة له عن الدراما ومسلسلات رمضان.

وصرح مجدي عاشور في حوار متلفز له بأن “دقيقة دراما تساوي قد تساوي 100 خطبة جمعة. ”

وأوضح:”المعادل البصري يؤثر في الإنسان، من الممكن أن تؤثر على عكس التلقين.”

وأضاف في حديثه لجابر القرموطي خلال برنامج “مانشيت” على شاشة “سي بي سي”، أنه يتابع مسلسل “الاختيار” في شهر رمضان.

ويشار إلى أن مسلسل “الاختيار” هو مسلسل مصري تموله وتدعمه المخابرات العامة المصرية، يهدف لغسل سمعة النظام المصري والجيش، وتشويه معارضي السيسي.

ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الدراما والسينما المصريين المحسوبين على النظام ودائرة السيسي.

مسلسل الاختيار

مستشار مفتي الجمهورية المصري في حديثه عن “الاختيار” زعم أنه مسلسل يكرس الوعي ويغرس الحب بين المصريين.

وتابع: “مسلسل الاختيار يصحح الصورة التي يحاول المتطرف أو العميل أو الخائن نشرها.”

وذكر مجدي عاشور أيضا أن ما وصفه بـ”قلة الوعي عند الشباب والكبار، وفي مختلف الفئات أمر يشعرنا بالحزن.”

مضيفا: “وعلى الجميع أن يجدد وعيه بفهم الواقع، وأن لا يتحدث إلا فيما يكون ملما بأبعاده. وأقول لكل داعية إسلامي ما لم تكن مدركا للواقع، فلا تتحدث.”

وتابع مستشار مفتي مصر متملقا نظام السيسي كعادته، أن الانتماء للوطن والدولة المصرية، التي هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، أمر يقتضي التعامل برحمة مع الشعب المصري.

وقال إن “استغلال بعض التجار موجة التضخم، ورفعهم الأسعار على المواطنين دون وجه حق، أمر غير مقبول شرعا، مستشهدا بقول الرسول إن المحتكر ملعون.”

جدل

وتسببت تصريحات مجدي عاشور في غضب العديد من النشطاء، وكتب أحدهم:”أنتم متاكدين أن ذولا مسلمين.”

فيما دون ناشط باسم “أبو علي”:”هذه هي الاشكال المتصدرة للمشهد الدراميكي في زمن السيسي. اللهم انا نبرأ من هؤلاء فلا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.”

وقال آخر ساخرا من مجدي عاشور:”ختمت الإختيار كام مره رمضان اللي فات!”

من جانبه كتب أحمد عبدالعال:”طالما الدقيقة تساوي ١٠٠ خطبة جمعة نجيب واحد بتاع دراما يطلع على المنبر دقيقة واحدة، وبعدها نغيب ٢٥ شهر عن صلاة الجمعة”.

ويشار إلى أن نظام السيسي سعى جاهدا منذ انقلابه وإطاحته بالرئيس الراحل محمد مرسي، إلى تصعيد أشخاص بعينهم لسدة المناصب الدينية العليا في الدولة، عرف عنهم موالاة النظام ودعم انقلاب السيسي.