ليفربول يتغلب على ضيفه واتفورد ويصارع السيتي على صدارة البريميرليج (شاهد)

وطن – تغلب فريق ليفربول على ضيفه واتفورد بثنائية نظيفة دون رد، في إطار افتتاح منافسات الجولة ال31 من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

هدفي ليفربول في شباك واتفورد

وأحرز فريق ليفربول “الريدز” أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال22، عن طريق النجم البرتغالي دييغو جوتا. ليصل بذلك عدد أهدافه إلى 13 هدفاً خلف زميله المتصدر محمد صلاح المتربع على قائمة هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن.

وعزز ليفربول التقدم في النتيجة بهدف في الدقيقة الأخيرة قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة، من توقيع البرازيلي فابينيو تافاريس من ركلة جزاء تحصل عليها الريدز بعد مراجعة الحكم تقنية الفيديو ” الفار”.

جووووول و هدف ثاني ل ليفربول عن طريق فابينيو ليفربول 2-0 واتفورد#ليفربول_واتفورد pic.twitter.com/7JZQGye9dH — Kora Mix (@_koraMix) April 2, 2022

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كما وتفوق فريق “الريدز” على صعيد الاستحواذ والتسديدات طيلة مجريات أحداث اللقاء على منافسه الضيف واتفورد، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 20 تسديدة والاستحواذ بنسبة 74%.

بينما وصل عدد تسديدات واتفورد باتجاه شباك المرمى 5 تسديدات فقط، كما وكانت استحواذه طيلة مجريات المباراة بنسبة 26%.

تشكيلة الريدز

ولعب المدرب يورغن كلوب المباراة بتشكيلة أساسية أمام نظيره واتفورد، حيث تواجد في حراسة المرمى البرازيلي أليسون بيكر.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من اللاعبين، أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، جو غوميز، كما وجاء في خط الوسط كلاً من: ألكانتارا، هيندرسون، كورتيس جونز، واعتمد المدرب على ثلاثي خط الهجوم، محمد صلاح، دييغو جوتا، روبرتو فيرمينو.

10 انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز 🤩 pic.twitter.com/YxD5Yi9v92 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 2, 2022

كما ويستعد فريق ليفربول لمواجهة قوية قادمة خارج ميدانه أمام بنفيكا البرتغالي، في منافسات ذهاب دور الربع النهائي من منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم الثلاثاء المقبل.

هدفا جوتا وفابينيو يؤمنا ثلاث نقاط غالية للريدز 👏❤️#ليفربول_واتفورد — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 2, 2022

وبهذا الفوز رفع “الريدز” في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 72 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر مانشستر سيتي برصيد 73 نقطة للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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