رياضة

ليفربول يتغلب على ضيفه واتفورد ويصارع السيتي على صدارة البريميرليج (شاهد)

منافسات الجولة ال31 من الدوري الإنجليزي الممتاز

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 2 أبريل، 2022آخر تحديث: 2 أبريل، 2022
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وطن – تغلب فريق ليفربول على ضيفه واتفورد بثنائية نظيفة دون رد، في إطار افتتاح منافسات الجولة ال31 من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

هدفي ليفربول في شباك واتفورد

وأحرز فريق ليفربول “الريدز” أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال22، عن طريق النجم البرتغالي دييغو جوتا. ليصل بذلك عدد أهدافه إلى 13 هدفاً خلف زميله المتصدر محمد صلاح المتربع على قائمة هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن.

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وعزز ليفربول التقدم في النتيجة بهدف في الدقيقة الأخيرة قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة، من توقيع البرازيلي فابينيو تافاريس من ركلة جزاء تحصل عليها الريدز بعد مراجعة الحكم تقنية الفيديو ” الفار”.

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كما وتفوق فريق “الريدز” على صعيد الاستحواذ والتسديدات طيلة مجريات أحداث اللقاء على منافسه الضيف واتفورد، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 20 تسديدة والاستحواذ بنسبة 74%.

بينما وصل عدد تسديدات واتفورد باتجاه شباك المرمى 5 تسديدات فقط، كما وكانت استحواذه طيلة مجريات المباراة بنسبة 26%.

تشكيلة الريدز  

ولعب المدرب يورغن كلوب المباراة بتشكيلة أساسية أمام نظيره واتفورد، حيث تواجد في حراسة المرمى البرازيلي أليسون بيكر.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من اللاعبين، أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، جو غوميز، كما وجاء في خط الوسط كلاً من: ألكانتارا، هيندرسون، كورتيس جونز، واعتمد المدرب على ثلاثي خط الهجوم، محمد صلاح، دييغو جوتا، روبرتو فيرمينو.

كما ويستعد فريق ليفربول لمواجهة قوية قادمة خارج ميدانه أمام بنفيكا البرتغالي، في منافسات ذهاب دور الربع النهائي من منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم الثلاثاء المقبل.

وبهذا الفوز رفع “الريدز” في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 72 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر مانشستر سيتي برصيد 73 نقطة للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر) 

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 2 أبريل، 2022آخر تحديث: 2 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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