قلق لويس هاميلتون من بقائه في السعودية في ظلّ “جحيم القصف” يدفع وزير الرياضة لاستجدائه

وطن – قال لويس هاميلتون نجم سباقات فورمولا1 إن موقفه لا يزال كما هو من السعودية والمتمثل في شعوره بعدم الارتياح لتواجده المملكة.

وردا على سؤال نهاية الأسبوع الماضي عما إذا كان موقفه قد تغير، قال نجم فورمولا1: “لا أعرف حقًا ماذا أقول. لا يزال موقفي كما هو عندما تحدثت هنا العام الماضي”.

ومع توقف مصير السباق السعودي الأسبوع الماضي في أعقاب هجوم صاروخي على منشأة نفطية بالقرب من حلبة جدة، التقى سائقو الفورمولا 1 وجهاً لوجه مع رؤساء الفرق والمسؤولين وسط مناقشاتهم حول ما إذا كانوا سيستمرون أم لا مع عطلة نهاية الأسبوع.

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وزير الرياضة السعودي يعرض على “هاميلتون” الجلوس معا

وظهر أن وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل عرض على نجم فورمولا1، في إطار تلك اللقاءات، فرصة الجلوس والتحدث حول تحفظاته على المنافسة هناك، في ظل هجمات الحوثي.

وفي حديثه عن عدم ارتياح البطل سبع مرات بشأن المملكة العربية السعودية، قال الأمر عبد العزيز: “لقد رأيت التعليقات التي قالها لويس. وأنه كان لديه مشاكل مع بعض الأشياء في المملكة العربية السعودية”.

وتابع قائلا:”أخبرته بصراحة أنه يمكنك التحدث معي. دعنا نجلس ونناقش ما هي مشاكلك. ونفهم أين نحن، لأن الكثير من هذه الأشياء، تقرأ كثيرًا عن المملكة العربية السعودية ولكنك لا ترى ما هي التفاصيل “.

السعودية تبحث عن الانفتاح

وقال الأمير عبد العزيز إن المملكة العربية السعودية تريد أن تكون منفتحة قدر الإمكان بشأن معالجة المخاوف التي عبر عنها الغرباء. وهو أحد الأسباب التي تجعلها تريد تسليط الضوء على البلاد من خلال الأحداث الرياضية الكبرى مثل الفورمولا 1.

وأوضح أنه “كان من الممكن أن نقول إننا لا نريد صداعا. فلندع المجتمع الدولي يديننا بقدر ما يشاء ويكون لدينا جدل ولكن لا أحد يتدخل . لكننا لم نفعل”.

وتابع: “نحن هنا من أجل مناقشة مفتوحة وهذا ما قلته، مع FIA و F1. يجب أن نجلس معًا ونفهم الوضع، لأننا هنا معًا”.

وأشار إلى أن “هذا هو السبب في أنني تحدثت بصراحة إلى السائقين. وتحدثت إلى لويس مباشرة، وقلت له إنه إذا كنت تريد مناقشة هذه القضايا، فأنت مرحب بك لمناقشتها معي. لأنه كان يقول إنه لا يمكنه العثور على أي شخص ليتناقش معه حول الأمر”.

لا يوجد فهم لما يحدث

وقال: “لذلك أنا مستعد للجلوس معه. أعتقد أن الكثير من هذه القضايا تشتعل لأنه لا يوجد اتصال ولا يوجد فهم لما يحدث”.

وتابع: “إنه عالم صغير اليوم من حيث الاتصال. لكننا نعيش حقًا في أجزاء مختلفة من العالم بثقافات مختلفة وعقليات مختلفة. نحن منفتحون على المناقشة. ونحن منفتحون على كل ذلك ويسعدنا القيام بذلك.”

وتابع قائلا: “أنا لا أقول إننا مثاليون. أنا لا أقول إننا الأفضل في العالم. لدينا مشكلاتنا، نعم. لكننا نقوم بحلها، ونحن نتقدم بالسرعة التي يمكننا المضي قدمًا”.

وأوضح “نتحرك أحيانًا بسرعة كبيرة، ولكن في بعض الأحيان تتغير بعض الأشياء بشكل أبطأ كثيرًا. هذه قضايا معقدة للغاية نحتاج إلى الاهتمام بها جميعًا. ونحن نفعل ذلك من أجلنا، ونفعل ذلك لأننا نعتقد أننا بحاجة لتزدهر في هذا المجال. وإذا فعلنا ذلك، فسيصعد الجميع حقًا نحو ما نحن فيه.

مخاوف سائق “فورولا1” من تواجدهم في السعودية

يشار إلى ان لويس هاميلتون وغيره من السائقين المشاركين في سباق فورمولا1 الذي أقيم في جدة السعودية الأسبوع الماضي، قد أوضحوا أنه لا يزال لديهم مخاوف جدية بشأن السباق في المملكة العربية السعودية، حيث تواجه “فورمولا1” معارضة واضحة وعدم ارتياح بشأن مستقبل السباق حيث صرح هاميلتون: “إنني أتطلع فقط للخروج”.

ووفقا لصحيفة “الغارديان”، فقد كانت عطلة نهاية الأسبوع قد هيمنت عليها ضربة صاروخية ضربت جدة ضمن هجمات الحوثي على المملكة، على بعد 10 أميال من الحلبة، وكادت أن تؤدي إلى مقاطعة السائقين للسباق.

ولفتت الصحيفة إلى انه مع الاستياء من سجل النظام المروع في مجال حقوق الإنسان والمخاوف على سلامة فرقهم، استغرق الأمر اجتماعًا استمر أربع ساعات ليلة الجمعة قبل أن يتم إرضاء السائقين في نهاية المطاف وإقناعهم بالسباق.

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بواسطة ترجمة وطن