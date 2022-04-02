صاروخ “ستار ستريك” المرعب .. شاهد ما فعله في أول استخدام له في أوكرانيا (فيديو)

وطن – أسقط صاروخ “ستار ستريك” المضاد للطائرات البريطاني الصنع طائرة هليكوبتر روسية في أول استخدام للسلاح في أوكرانيا.

ويعتبر نظام صاروخ “ستار ستريك” بأنه موجه بالليزر ينتقل بأكثر من ثلاثة أضعاف سرعة الصوت لإسقاط طائرات العدو التي تحلق على ارتفاع منخفض والمروحيات الهجومية.

تُظهر اللقطات التي تظهر لحظة سقوط مروحية روسية من طراز Mi-28N من السماء في منطقة لوهانسك، الطائرة وهي مقطوعة إلى جزأين حيث أصيب ذيلها بصاروخ.

“ستار ستريك” جاهز للاستخدام

وقال وزير الدفاع بن والاس في وقت سابق إن نظام “ستار ستريك” وهو صاروخ محمول على الكتف ينتقل بأكثر من ثلاثة أضعاف سرعة الصوت لإسقاط طائرات العدو التي تحلق على ارتفاع منخفض – جاهز للاستخدام على الفور.

وقال والاس إن القوات الأوكرانية الأولى تم تدريبها وتم نشرها الآن مع “ستار ستريك” . مضيفًا أن المملكة المتحدة “تفعل أكثر من أي شخص آخر” لمساعدة الدولة التي مزقتها الحرب.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن مصدر في وزارة الدفاع البريطانية قوله إن الفيديو الذي صدر يوم الجمعة يظهر صاروخ”ستار ستريك” وهو يعمل خلال الأسبوع الأول من استخدامه في الحرب .

الشركة المصنعة لصاروخ “ستار ستريك”

وصُنع الصاروخ في بلفاست عاصمة أيرلندا الشمالية بواسطة شركة الصواريخ قصيرة المدى تاليس.

كما يمكن إطلاقه من على الكتف أو الحامل ويبلغ مداها أكثر من أربعة أميال.

وينفصل الصاروخ في ثلاث سهام في الجو والتي يتم توجيهها إلى الهدف بواسطة مشغل ليزر على الأرض.

كما أن استخدام الليزر بدلاً من الانجذاب إلى طاقة الأشعة تحت الحمراء يعني أن التوهجات لا يمكنها مواجهة الصاروخ ثلاثي الشعب.

وأرسلت بريطانيا بالفعل آلاف الأسلحة المضادة للدبابات إلى أوكرانيا. على الرغم من أن دول الناتو واصلت رفض مناشدات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للحصول على دبابات وطائرات مقاتلة.

سرعة “ستار سنريك” تفوق الصوت

وصممت صواريخ “ستار ستريك” عالية السرعة لتوفير دفاع جوي وثيق ضد التهديدات الجوية التقليدية. مثل المقاتلات ذات الأجنحة الثابتة وأهداف طائرات الهليكوبتر التي تم الكشف عنها مؤخرًا.

في حين تعمل حمولة السهام الثلاثة على زيادة مستويات الفتك وخط الرؤية الدقيق. بينما يتيح التوجيه بالليزر الاشتباك مع أصغر الأهداف المميزة، والتي يصعب للغاية هزيمتها وإغلاقها بالنيران التقليدية ونسيان الصواريخ.

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