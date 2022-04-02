سعودي يحرق زوجته بالأسيد حتى الموت ويُشوه طفلتها (شاهد)

وطن– شهدت السعودية جريمة هزت البلاد، حين أقدم مواطن على قتل زوجته وتشويه طفلته بطريقة مروعة.

حروق بالغة

وذكرت صحيفة “سبق” السعودية، نقلاً عن مصادرها، أن الأجهزة الأمنية في جدة، باشرت جريمة بأحد الأحياء شرق المدينة.

وأشارت إلى أن مواطناً سعودياً سكب على زوجته وطفلتها ماء الأسيد الحارق؛ ما تسبَّب بوفاتها، وأُصيبت طفلتها بحروق بالغة؛ نقلت إثرها لتلقي العلاج.

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وأوضحت المصادر أن أحد الأشخاص اعتدى على زوجته داخل منزلهما بجدة يوم أمس إثر خلاف عائلي بينهما؛ وقام بالاعتداء بالضرب، وكذلك بالحرق.

الأم يتيمة الأب

إذ قام المتهم بسكب مادة الأسيد الحارق على جسمها، وأحرق أيضًا طفلتها البالغة من العمر عاما.

وتم نقل المواطنة وابنتها بواسطة الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك فهد بجدة. لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة فيه.

ولا تزال الطفلة تحت الرعاية الطبية، كما أشارت المصادر إلى أن المواطنة الضحية يتيمة الأب.

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جريمة روان الغامدي

وأعادت الجريمة للأذهان، جريمة قتل الشابة روان الغامدي على يد زوجها في مدينة الطائف بمنطقة مكة المكرمة غربي المملكة، بعد مرور أسبوع فقط على زواجهما.

وكشفت الشرطة السعودية كواليس الجريمة التي هزت البلاد العام الماضي. وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة إن السلطات الأمنية تلقت الأربعاء الماضي بلاغا بإنزال شخص امرأة من سيارته وضربها بحجر ثم دهسها بالسيارة. وهروب الجاني بعد التأكد من وفاة الضحية.

وأشارت شرطة مكة في بيان لها، إلى أنها تمكنت من تحديد هوية الجاني وإلقاء القبض عليه، وتبين أنه مواطن في العقد الثالث من عمره.

وأكدت التحريات في حينها أن الضحية (روان الغامدي)، هي زوجة الجاني الذي تم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقيات، فيما لم يعرف بعد سبب إقدامه على جريمته.

وطلبت والدة الضحية القاء النظرة الأخيرة على ابنتها، إلا أن ظروف الجثة حالت دون رؤيتها ووري جثمانها الثرى في الطائف.

وقال مصدر حينها: “بشاعة الجريمة لا يصدقها عقل ووالديها واقاربها في صدمة كبيرة من هول الحادثة”.

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