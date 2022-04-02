دليلك لفهم النقود الرقمية.. كلمات رئيسية من عالم العملات المشفرة

وطن – كما هو الحال مع أي تقنية جديدة، فإن للعملات المشفرة المصطلحات الخاصة بها. للوهلة الأولى، قد يكون هذا مربكًا، بل ومخيفًا، لا سيما بالنسبة للمبتدئين. إذا كنت تبحث عن شراء أو استثمار أو تداول العملات المشفرة، فإن فهم المصطلحات الأكثر استخدامًا سيساعدك على فهم كيفية استخدام العملات المشفرة.

فيما يلي استعرضت مجلة “موي نيغوثياس إي إيكونوميا” الإسبانية، بعض الكلمات الرئيسية في عالم العملات المشفرة:

بيتكوين

بحسب ترجمة “وطن”، تم اختراع البيتكوين في عام 2008 من قبل شخص غامض أو مجموعة تدعى ساتوشي ناكاموتو. على الرغم من أنها الآن واحدة من آلاف العملات المشفرة المتداولة، فإنها الأولى من نوعها والأكثر قيمة على الإطلاق.

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العملات البديلة

“Alt” اختصار لكلمة “بديل”، مصطلح “altcoin”؛ هو مصطلح ينطبق على العملات المشفرة بخلاف Bitcoin الذي تبعه في أعقاب إطلاقه.

عملة مستقرة

في حين أن البيتكوين والعملات البديلة الأخرى لا مركزية، فإن العملات المستقرة مرتبطة بسلعة ذات قيمة، سواء كانت عملة موجودة مثل الدولار الأمريكي أو سلعة، لجعلها أقل تقلبًا.

الإيثر

Ethereum/ الإيثيريوم؛ إنها عبارة عن منصة برمجيات مفتوحة المصدر قائمة على سلسلة التكتل/blockchain، ولها عملة مشفرة خاصة بها تسمى الإيثر/ether. مثل عملة البتكوين تماما، هناك مصطلحات خاصة بالتعامل مع الإيثر /Ethereum، بما في ذلك “Solidarity”؛ وهي لغة ترميز اخترعتها منصة تشبه JavaScript.

NFT/ رمز رقمي غير قابل للفك

في حين أن العملات المشفرة ملموسة، ما يعني أنه يمكن تداولها، فإن NFTs غير قابلة للتداول نظرًا لأن لها قيمًا مختلفة. NFTs هي شكل من أشكال العملات المشفرة التي تمتلك أصولًا مثل الموسيقى والفن بدلاً من المال.

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التشفير

تعتمد عملية التشفير على دراسة الاتصالات الآمنة التي يكون فيها المرسل والمستقبل هما الوحيدان اللذان يستطيعان رؤية الرسالة. إنه أساس تقنية blockchain/سلسلة التكتل، المستخدمة في معاملات العملات المشفرة.

عملة ورقية

العملات الورقية هي العملات التي تصدرها الحكومات أو البنوك، ولكنها غير مدعومة بسلعة، مثل الذهب. معظم العملات الورقية الحديثة التي نستخدمها اليوم هي عملات ورقية.

عملة السلع

على عكس العملات الورقية، ترتبط عملات السلع الأساسية بسلع مثل الذهب وتتقلب بناءً على القيمة السوقية العالمية لتلك السلع أو المواد.

التمويل اللامركزي

يُعرف التمويل اللامركزي أيضًا باسم DeFi، بفكرة أن رواد الأعمال المشفرين يمكنهم إعادة إنشاء نظام مالي خارج سيطرة الحكومة والمؤسسات المالية التقليدية مثل البنوك والأسهم التي تستخدم تقنية سلسلة التكتل/ blockchain.

التجزئة/هاش

التجزئة هي عملية استخدام وظيفة أو خوارزمية، لتشفير وفك تشفير البيانات في كل كتلة. يمكن استخدام رمز التجزئة أو مجرد التجزئة، كطريقة لتضييق نطاق البحث عن البيانات من خلال محاولة التحقق من صحة كل كتلة جديدة، والتي تُعرف باسم التعدين.

التعدين

التعدين هو العملية التي يجري من خلالها التحقق من صحة معاملات العملات الرقمية بين المستخدمين وإضافتها إلى السجلات العامة لسلسلة التكتل/البلوكشين. وعمليات التعدين مسؤولة أيضاً عن طرح عملات جديدة ضمن العملات الحالية المتوفرة للتداول في السوق. كما أن التعدين يشمل أجهزة الكمبيوتر العملاقة لفتح الكتل المشفرة عن طريق حل الألغاز الرياضية المعقدة.

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