حيل بسيطة لمنع العسل من الالتصاق بالملعقة

وطن – العسل عنصر ثمين في المطبخ، لكن نعاني جميعنا من مشكلة التصاقه في الملعقة، وعندما نحاول إزَالته، ينتهي بنا الأمر بلَطخه على الطاولة وربما تلويث أيدينا؟

في الحقيقة؛ هذا يمثل مصدر إزعاج كبير، فضلا عن مواد لزجة أخرى مثل العصائر والدبس، تسبب ذات المشكلة. وفي الواقع، إن صعوبة التعامل مع العسل تجعلنا نتخلى عن استخدام هذا الرحيق أو تذوقه، بيد أنه هناك خدعة سهلة التطبيق أيضًا والتي ستساعدك على منع العسل من الالتصاق بالملعقة.

منع العسل من الالتصاق بالملعقة

بحسب صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، إذا كنت تريد أن تتمكن من تناول العسل بملعقة وتسكبه بشكل عادي، على سبيل المثال، في كوب من الحليب الساخن أو على الخبز المحمص أو في أي وصفة تحتاج فيها إلى هذا المكون دون أن تعاني من التصاقه في الملعقة، فهناك خدعة بسيطة ستكون مفيدة أيضًا لأي طعام آخر أو مادة لزجة تريد إزالتها من الملعقة أو من أي أدوات مائدة أخرى.

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ومن خلال ترجمتها تقول “وطن”، لمنع حدوث ذلك أو على الأقل لتقليل الكميات المهدورة من العسل، فإن النصيحة تتمثل في تغطية الجدران الداخلية للملعقة أو أدوات المائدة التي نستخدمها بقليل من الزيت. كل ما عليك هو ترطيب إصبعك بقليل من الزيت وتمريره عبر الملعقة، مع التأكد من انتشاره جيدًا على السطح قبل تناول العسل. وبمجرد أن يتم تزييت الملعقة أو أدوات المائدة جيدًا، يمكننا المضي قدمًا في وضع العسل وما شابه. بهذه الطريقة، يمكننا التحكم في مكوناتِنا اللزجة تمامًا دون أي مشكلة. بهذه الحيلة، سترى على الفور كيف أهنه عند سكب العسل، فإنه ينزل بسهولة من الملعقة إلى المكان الذي تريده.

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ومع ذلك، لا يحب الجميع إضافة الزيت، حتى لو كان الغرض منه ترطيب الملعقة قليلاً. ولهذا، يمكننا اللجوء إلى حلين آخرين؛ يتمثل الحل الأول يتكون في شطف الملعقة بالماء الساخن قبل تناول العسل. والحل الثاني يتمثل في استخدام الدقيق. عليك ببساطة أن ترش قليلاً من الدقيق، داخل الملعقة ثم تناول العسل أو الشراب أو دبس السكر أو أي مكون آخر لا يمتصه الدقيق، وستلاحظ أن مشكلة الالتصاق تختفي.