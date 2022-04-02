حشوة الأوريو كانت مصنوعة من شحم الخنزير.. بماذا استبدلوها؟

وطن – تم تقديم ملفات تعريف الارتباط لبسكويت أورويو في عام 1912، وهي واحدة من أشهر ملفات تعريف الارتباط في العالم التي تنتجها شركة نابيسكو. يُعتقد أن شعبيته ترجع إلى بساطته: اثنان من ملفات تعريف الارتباط تحتوي على حشوة أوريو الشهيرة. كريم أبيض يُعتقد غالبًا أنه مصنوع من الحليب أو الكريمة أو الزبدة، لكن هل هو كذلك حقًا؟ سنتحدث عن سر الحشو الأبيض لبَسكويت الأوريو وما هو حقًا.

الحشوة البيضاء من بسكويت أوريو

وبحسب ما أوضحته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن كثير من الناس قبل تناول أورويو، يقومون بالطقوس الكلاسيكية المتمثلة في تقسيمها إلى قسمين حتى يتمكنوا من تناول الكريمة أولاً. يحظى هذا الكريم بشعبية كبيرة حتى أن الشركة تبيعه في نسخة مزدوجة. ومع ذلك، فإن كلمة “كريم” ليست مكتوبة على العبوة للإشارة إلى الحشوة، ولكن كُتب فقط “كريم”. يبدو أن الاختلاف يكمن فقط في طريقة كتابته، ولكن في الواقع يتم استخدام كلمة “كريم” في الولايات المتحدة عندما لا نتحدث عن كريم حقيقي. لذلك، تسمح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ببيعها على هذا النحو لأن الحشو المذكور ليس كريمًا حقًا.

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ماذا نجد في حشوة أوريو؟

وفق ترجمة “وطن”، إذا قرأنا المكونات المكتوبة على العلبة، لا نجد أي إشارة إلى مكونات الحشو. ومع ذلك، فإنه يمكن إلغاء أي من هذه المكونات، التي تشكل الحشوة على غرار: السكر وشراب الذرة عالي الفركتوز، وليسيثين الصويا، وزيت النخيل و / أو زيت الكانولا، والنكهات الاصطناعية. وبالتالي فإن قلة الكريمة والزبدة تجعل البسكويت نباتيًا. ومع ذلك، تقول شركة نابيسكو، إنه ربما كان هناك تلوث بالحليب أثناء الإنتاج، حيث يتم إنتاج الأوريو في المصانع التي تعالج أيضًا منتجات الألبان، ما يجعل المنتج غير مناسب للنباتيين.

و في الأصل، كانت حشوة الأوريو مصنوعة من شحم الخنزير. كان ذلك في عام 1997 عندما تم استبدال المكون بالزيوت النباتية، ما يعني أنه يمكن أيضًا استهلاك المنتج من قبل شخص نباتي.

المكون المدهش في أوريو

في عام 2014 بعد وقوع حادث، ظهر استخدام أحد المكونات. حدث أنه تم إلقاء القبض على رجلين من كاليفورنيا لسرقتهما الصيغة، التي جعلت من الممكن إنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم، وهي مادة قادرة على تبييض المنتجات، من شركة الكيماويات الأمريكية دوبونت. تم بيع هذه الصيغة لاحقًا لشركة صينية مقابل 28 مليون دولار. في هذا الوقت تم الكشف عن أن شركة نابيسكو استخدمت هذه المادة لتبييض حشوة أوريو. على الرغم من أن ثاني أكسيد التيتانيوم مادة مضافة شائعة، فقد أظهرت الدراسات الحديثة التي أجراها باحثون في جامعة ماساتشوستس أن ثاني أكسيد التيتانيوم يمكن أن يتسبب في تلف الكبد والأنسجة لدى الفئران.

من الواضح، مثل كل الأشياء، أن تناول كميات كبيرة من البسكويت ليس جيدًا بالتأكيد، ولكن في بعض الأحيان يمكننا التخلي عن ما يقوض استمتاعنا بالمنتج الأكثر مبيعًا في العالم.

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