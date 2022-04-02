تعرف على موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان والقنوات الناقلة في الديربي الإيطالي

وطن – يتجدد موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان، في قمة الديربي الإيطالي من حساب الجول ال31، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب ” استاد يوفنتوس”.

موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في قمة الديربي الإيطالي

وستنطلق الأمسية الكروية بين فريق يوفنتوس وإنتر ميلان في منافسات الدوري الإيطالي للدرجة الممتازة، عند الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

كما وبتوقيت دولة مصر “القاهرة” سيكون في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان عند الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً. أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

ومن المقرر أن تنقل مباراة قمة الديربي الإيطالي بين يوفنتوس وإنتر ميلان، عبر القناة الرسمية لرابطة الدوري الإيطالي ” الكالتشيو” على موقع اليوتيوب. كما وستبث مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان، عبر قناة الفجر الجديد.

التعليق على مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان

وسيعلق على أحداث مباراة قمة الديربي الإيطالي بين كلا الفريقين عبر القناة الرسمية لرابطة الدوري الممتاز على موقع اليوتيوب، المعلق الرياضي فهد العتيبي.

مواجهات يوفنتوس وإنتر ميلان

وتقابل فريق يوفنتوس ” السيدة العجوز” أمام إنتر ميلان في 176 مباراة. في منافسات الدوري الإيطالي الممتاز، استطاع من خلالها تحقيق الفوز في 84 مباراة، بينما فاز منافسه إنتر في 47 مباراة.

💧 | يوم الماء العالمي هيا نحتفل معا بأهم مورد للإنسان في الأرض 🌎 يوم سعيد نتمناه لكم ! 👏🏻#فورزا_إنتر pic.twitter.com/b2jcJXwGRC — إنتر🏆🇮🇹 (@Inter_ar) March 22, 2022

كما وتعادل كلا الفريقين في منافسات دوري “الكالتشيو” في 45 مباراة، وسجل يوفنتوس 252 هدفاً في شباك إنتر ميلان، على عكس الأخير الذي سجل في شباك السيدة العجوز 204 هدفاً. وفق موقع أساطير الرياضة.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

ويحتل فريق المستضيف يوفنتوس في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز .برصيد 59 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن منافسه حامل اللقب السابق إنتر ميلان الذي آتى في المركز الثالث برصيد 60 نقطة.

(المصدر: وطن + تويتر)

اقرأ أيضاً: