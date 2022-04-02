رياضة

تعرف على موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان والقنوات الناقلة في الديربي الإيطالي

قمة منافسات الجولة ال31 من الدوري الممتاز

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 2 أبريل، 2022آخر تحديث: 2 أبريل، 2022
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وطن – يتجدد موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان، في قمة الديربي الإيطالي من حساب الجول ال31، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب ” استاد يوفنتوس”.

موعد مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان في قمة الديربي الإيطالي

وستنطلق الأمسية الكروية بين فريق يوفنتوس وإنتر ميلان في منافسات الدوري الإيطالي للدرجة الممتازة، عند الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

كما وبتوقيت دولة مصر “القاهرة” سيكون في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان عند الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً. أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

ومن المقرر أن تنقل مباراة قمة الديربي الإيطالي بين يوفنتوس وإنتر ميلان، عبر القناة الرسمية لرابطة الدوري الإيطالي ” الكالتشيو” على موقع اليوتيوب. كما وستبث مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان، عبر قناة الفجر الجديد.

التعليق على مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان

وسيعلق على أحداث مباراة قمة الديربي الإيطالي بين كلا الفريقين عبر القناة الرسمية لرابطة الدوري الممتاز على موقع اليوتيوب، المعلق الرياضي فهد العتيبي.

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مواجهات يوفنتوس وإنتر ميلان  

وتقابل فريق يوفنتوس ” السيدة العجوز” أمام إنتر ميلان في 176 مباراة. في منافسات الدوري الإيطالي الممتاز، استطاع من خلالها تحقيق الفوز في 84 مباراة، بينما فاز منافسه إنتر في 47 مباراة.

كما وتعادل كلا الفريقين في منافسات دوري “الكالتشيو” في 45 مباراة، وسجل يوفنتوس 252 هدفاً في شباك إنتر ميلان، على عكس الأخير الذي سجل في شباك السيدة العجوز 204 هدفاً. وفق موقع أساطير الرياضة.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي   

ويحتل فريق المستضيف يوفنتوس في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز .برصيد 59 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن منافسه حامل اللقب السابق إنتر ميلان الذي آتى في المركز الثالث برصيد 60 نقطة.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 2 أبريل، 2022آخر تحديث: 2 أبريل، 2022
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صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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