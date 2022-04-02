بيغاسوس .. مفاجأة عن استثمار الإمارات في برنامج التجسس الإسرائيلي

وطن – في مفاجئة مدوية، كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أن صندوق مبادلة الاستثماري المملوك لحكومة أبوظبي من بين اكبر المستثمرين في شركة NSO الاسرائيلية، لانتاج برامج التجسس على الهواتف ومن بينها بيغاسوس وذلك منذ ٢٠١٧. أي قبل ثلاثة سنوات من توقيع اتفاقية التطبيع بين الامارات وإسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن أحد المصادر قوله إن نصف مبلغ الـ 50 مليون يورو الذي التزمت به شركة “مبادلة كابيتال” التي يرأس مجلس إداراتها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، لصالح صندوق نوفالبينا كابيتال المالك لشركة NSO جاء من صندوق الثروة السيادية، الذي يديره رئيس مانشستر سيتي خلدون المبارك، ونصفها من مستثمرين تدير أموالهم مبادلة كابيتال.

ووفقاً للصحيفة؛ كان الاستثمار كبيراً بما يكفي لحصول “مبادلة كابيتال” على مقعد في لجنة من أكبر المستثمرين في صندوق “نوفالبينا كابيتال”

وقال مصدر مقرّب من شركة “مبادلة” إن دور الشركة “الصغير” في الصندوق كان “دورا سلبيا. ولم يتمّ إخطارها بالأمر إلا بعد إجراء الاستثمار”. بحسب الصحيفة التي أفادت بأنّ الشركتان الإماراتية والإسرائيلية قد رفضتا التعليق.

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وكشفت الصحيفة نقلا عن شخص ذكرت أنه مطلع على المحادثات، أن حكومة أبو ظبي أجرت مناقشات داخلية حول احتمال شراء الشركة بالكامل في خريف عام 2021 إلا أنها لم تتجاوز المحادثات الأولية. في إشارة إلى مدى رغبة الإمارات في الوصول غير المقيّد إلى برنامج التجسس.

تجسس محمد بن راشد على زوجته الأميرة هيا

وبحسب الصحيفة، فقد أنهت شركة NSO في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تعاقدها مع الإمارات لاستخدام برنامجها التجسسي “بيغاسوس”، بعدما قضت المحكمة العليا في بريطانيا بأنّ حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، قد اخترق هواتف زوجته السابقة، الأميرة هيا بنت الحسين، وفريق محاميها، خلال معركتهما القانونية بشأن حضانة طفليهما.

واستمعت المحكمة خلال الجلسات، إلى أنّ شركة NSO ألغت عقدها مع الإمارات؛ لخرقها القواعد بشأن استخدام نظام “بيغاسوس”.

وزعمت الشركة حينها، وفقا لوكالة “رويترز”، أنها أغلقت ستة أنظمة لعملاء سابقين بعقود تزيد قيمتها عن 300 مليون دولار أميركيّ.

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كما نقلت “رويترز” عن مصدر مطلع على أعمال الشركة، أن NSO، نُبهت من قِبل المبلغين عن سوء استخدام البرنامج لاستهداف الأميرة هيا وفريقها القانوني.

فيما رفض محمد بن راشد استنتاجات المحكمة، قائلا إنها تستند إلى صورة غير مكتملة.

كما ذكّر في بيان بأنه لطالما أنكر المزاعم التي وجهت ضده.

استخدام “بيغاسوس” في التجسس على المعارضين

وكانت تقارير وتحقيقات صحافية واسعة أكدت العام الماضي، أن أجهزة استخبارات دولية، اشترت “بيغاسوس”، واستخدمته في التجسس على المعارضين .

يستخدم “بيغاسوس” لاختراق هواتف المستهدَفين للتنصت عليهم ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية والصوتية والتقاط الصور وتسجيل المحادثات كما يتيح التحكم الكامل بالجهاز عن بعد، بما في ذلك بكاميرا ومايكروفون الجهاز.

ونشرت 17 وسيلة إعلاميّة دوليّة، العام الماضي، تحقيقا، أكد أن برنامج “بيغاسوس”، أتاح التجسّس على ما لا يقلّ عن 180 صحافيا. و600 شخصيّة سياسيّة. و85 ناشطا حقوقيا. و65 صاحب شركة في عدّة دول.

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