اتصال بين بشار الأسد والسلطان هيثم بن طارق .. ماذا دار فيه!؟

وطن – كشفت رئاسة النظام السوري في بيان لها تفاصيل اتصال هاتفي بين رئيس النظام بشار الأسد، وسلطان عمان هيثم بن طارق، السبت.

وقالت الرئاسة في البيان الذي نشرته على حسابها الرسمي في تويتر ورصدته (وطن)، إنه جرى اليوم اتصال هاتفي “بين الرئيس بشار اﻷسد والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان.”

جرى اليوم اتصال هاتفي بين الرئيس بشار اﻷسد والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عُمان. pic.twitter.com/z5QXvslsQw — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) April 2, 2022

وتابع البيان:”تبادل الرئيس اﻷسد وجلالة السلطان التهاني بحلول شهر رمضان المبارك. متمنيَين لشعبي البلدين والشعوب العربية والإسلامية الخير والازدهار.”

كما لفت بيان رئاسة النظام السوري إلى أنه “تم خلال الاتصال بحث العلاقات اﻷخوية بين سورية وعمان ومسار التعاون الثنائي بينهما. والذي يحقق تقدماً ملحوظاً في العديد من المجالات”.

وأضاف:”وتمّ التأكيد على الاستمرار في العمل المشترك من أجل تعزيز هذا المسار. وفتح آفاقٍ جديدةٍ للتعاون بما يسهم في توثيق العلاقات بين الشعبين الشقيقين ويحقق مصالحهما.”

اعتماد سفير سلطنة عمان لدى دمشق

ويشار إلى أنه في أكتوبر من العام 2020، تسلم رئيس النظام السوري بشار الأسد أوراق اعتماد سفير سلطنة عمان لدى دمشق، تركي بن محمود البوسعيدي ليكون بذلك أول سفير لدولة خليجية في دمشق منذ عام 2012.

فخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد

رئيس الجمهورية العربية السورية يستقبل بقصر الشعب في العاصمة دمشق سعادة

السيد تركي بن محمود البوسعيدي لتقديم أوراق اعتماده سفيرًا مفوضًا ومقيمًا للسلطنة لدى سوريا. pic.twitter.com/bEOeY8upEI — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 23, 2020

وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وقتها، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين، وليد المعلم، ووزير شؤون رئاسة الجمهورية، منصور عزام.

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وكانت وزارة الخارجية السورية قالت عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” أن البوسعيدي اعتمد رسميا سفيرا مفوضا وفوق العادة لسلطنة عمان في دمشق.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي، علقت العمل الرسمي بسفاراتها في سوريا منذ عام 2011، بعد اندلاع الثورة السورية.

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