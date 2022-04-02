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اتصال بين بشار الأسد والسلطان هيثم بن طارق .. ماذا دار فيه!؟

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 2 أبريل، 2022آخر تحديث: 2 أبريل، 2022
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اتصال بين السلطان هيثم بن طارق والرئيس بشار الأسد watanserb.com
السلطان هيثم بن طارق - بشار الأسد

وطن – كشفت رئاسة النظام السوري في بيان لها تفاصيل اتصال هاتفي بين رئيس النظام بشار الأسد، وسلطان عمان هيثم بن طارق، السبت.

وقالت الرئاسة في البيان الذي نشرته على حسابها الرسمي في تويتر ورصدته (وطن)، إنه جرى اليوم اتصال هاتفي “بين الرئيس بشار اﻷسد والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان.”

وتابع البيان:”تبادل الرئيس اﻷسد وجلالة السلطان التهاني بحلول شهر رمضان المبارك. متمنيَين لشعبي البلدين والشعوب العربية والإسلامية الخير والازدهار.”

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كما لفت بيان رئاسة النظام السوري إلى أنه “تم خلال الاتصال بحث العلاقات اﻷخوية بين سورية وعمان ومسار التعاون الثنائي بينهما. والذي يحقق تقدماً ملحوظاً في العديد من المجالات”.

وأضاف:”وتمّ التأكيد على الاستمرار في العمل المشترك من أجل تعزيز هذا المسار. وفتح آفاقٍ جديدةٍ للتعاون بما يسهم في توثيق العلاقات بين الشعبين الشقيقين ويحقق مصالحهما.”

اعتماد سفير سلطنة عمان لدى دمشق

ويشار إلى أنه في أكتوبر من العام 2020، تسلم رئيس النظام السوري بشار الأسد أوراق اعتماد سفير سلطنة عمان لدى دمشق، تركي بن محمود البوسعيدي ليكون بذلك أول سفير لدولة خليجية في دمشق منذ عام 2012.

وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وقتها، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين، وليد المعلم، ووزير شؤون رئاسة الجمهورية، منصور عزام.

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وكانت وزارة الخارجية السورية قالت عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” أن البوسعيدي اعتمد رسميا سفيرا مفوضا وفوق العادة لسلطنة عمان في دمشق.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي، علقت العمل الرسمي بسفاراتها في سوريا منذ عام 2011، بعد اندلاع الثورة السورية.

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المصدر
الرئاسة السورية
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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 2 أبريل، 2022آخر تحديث: 2 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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