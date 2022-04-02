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إعلان ملابس داخلية يستنفر نقابة الأطباء في مصر! (فيديو)

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 2 أبريل، 2022آخر تحديث: 2 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
إعلان ملابس داخلية يستنفر نقابة الأطباء في مصر! (فيديو) watanserb.com
إعلان دايس

وطن – أثار إعلان ترويجي للملابس الداخلية، غضباً كبيراً بين الأطباء في مصر، ما دفع النقابة لاتخاذ إجراءات قانونية ضده.

إعلان دايس

ويظهر في الإعلان، مريضاً يكشف لدى أحد الأطباء، فيسخر الطبيب والممرضة من ارتداءه لجوارب وملابس داخلية ممزقة.

ثم يتحدث الطبيب عن عدم ارتداء المريض لـ”بوكسر” من شركة “دايس” – الشركة المنتجة للإعلان- .

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وهو الأمر الذي اعتبرته نقابة الأطباء، سخرية من ملابس الفقراء وتنمراً عليهم، وإساءة للشعب المصري.

استنكار ورفض

وأصدرت النقابة بياناً طالبت فيه بسرعة وقف عرض الإعلان، و محاسبة المسؤولين عنه.

وأكدت نقابة الأطباء في مصر، استنكارها ورفضها الإعلان شكلاً ومضموناً، وجاء في البيان: “ينطوي الإعلان على تنمر صريح و واضح على المواطن المصري. وتأجيج لمشاعر الشعب المصري و إظهار المواطن المصري بصورة لا تليق به”. بحسب ما نقلت صحيفة “مصراوي”.

وتابع البيان: “يظهر الإعلان التجاري المواطن المصري بملابس داخلية مهتَرِئة. كما أن الإعلان تضمن إساءة و إهانة للفريق الطبي . حيث أظهر المواطن المصري في صورة مريض يطلب الكشف الطبي و يقوم طبيب و ممرضة بالسخرية و التهكم على ملابسه الممزقة. و هو ما ينتفي مع سلوك الفريق الطبي و تجرمه لوائح آداب المهن المختلفة و في مقدمتها المهن الطبية”.

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أسلوب مبتذل

وزاد: “احتوى هذا الإعلان على أسلوب مبتذل و تنمر على المواطن المصري و إساءة للفريق الطبي و خرقًا لقانون وميثاق الشرف الإعلامي”.

وشددت النقابة على مطالبتها للجهات المعنية بوقف بث هذا الإعلان فورًا و التحقيق مع المسؤولين عن إنتاج ونشر هذا الإعلان .

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المصدر
مصراوي
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صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 2 أبريل، 2022آخر تحديث: 2 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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