إعلان ملابس داخلية يستنفر نقابة الأطباء في مصر! (فيديو)

وطن – أثار إعلان ترويجي للملابس الداخلية، غضباً كبيراً بين الأطباء في مصر، ما دفع النقابة لاتخاذ إجراءات قانونية ضده.

إعلان دايس

ويظهر في الإعلان، مريضاً يكشف لدى أحد الأطباء، فيسخر الطبيب والممرضة من ارتداءه لجوارب وملابس داخلية ممزقة.

ثم يتحدث الطبيب عن عدم ارتداء المريض لـ”بوكسر” من شركة “دايس” – الشركة المنتجة للإعلان- .

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وهو الأمر الذي اعتبرته نقابة الأطباء، سخرية من ملابس الفقراء وتنمراً عليهم، وإساءة للشعب المصري.

استنكار ورفض

وأصدرت النقابة بياناً طالبت فيه بسرعة وقف عرض الإعلان، و محاسبة المسؤولين عنه.

وأكدت نقابة الأطباء في مصر، استنكارها ورفضها الإعلان شكلاً ومضموناً، وجاء في البيان: “ينطوي الإعلان على تنمر صريح و واضح على المواطن المصري. وتأجيج لمشاعر الشعب المصري و إظهار المواطن المصري بصورة لا تليق به”. بحسب ما نقلت صحيفة “مصراوي”.

وتابع البيان: “يظهر الإعلان التجاري المواطن المصري بملابس داخلية مهتَرِئة. كما أن الإعلان تضمن إساءة و إهانة للفريق الطبي . حيث أظهر المواطن المصري في صورة مريض يطلب الكشف الطبي و يقوم طبيب و ممرضة بالسخرية و التهكم على ملابسه الممزقة. و هو ما ينتفي مع سلوك الفريق الطبي و تجرمه لوائح آداب المهن المختلفة و في مقدمتها المهن الطبية”.

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أسلوب مبتذل

وزاد: “احتوى هذا الإعلان على أسلوب مبتذل و تنمر على المواطن المصري و إساءة للفريق الطبي و خرقًا لقانون وميثاق الشرف الإعلامي”.

وشددت النقابة على مطالبتها للجهات المعنية بوقف بث هذا الإعلان فورًا و التحقيق مع المسؤولين عن إنتاج ونشر هذا الإعلان .

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