أستاذ في جامعة الكويت يعرض مشاهد إباحية للطالبات بحجة “تثقيفهن”!

وطن – انتشرت في الكويت على نطاق واسع مطالبات بوقف ومحاسبة أستاذ جامعي بكلية الطب، قام بعرض مشاهد إباحية للطالبات بحجة تثقيفهم.

مشاهد إباحية للطالبات في جامعة الكويت

البداية كانت بما كشفه الداعية عبدالرحمن النصار، عن دكتور في كلية الطب عرض مشاهد إباحية أمام الطالبات بحجة تثقيفهن.

الداعية عبدالرحمن النصار: دكتور في كلية الطب يعرض مشهداً إباحياً أمام الطلاب والطالبات بحجة تثقيفهم!.. لن نقبل بوجوده ليدرس بنات الكويت النائب صالح الشلاحي: يجب على وزير التعليم العالي التحقق والمحاسبة pic.twitter.com/ytm30vLaCo — LiveNews (@livenewskw) April 2, 2022

وقال “النصار” في تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) كاشفا عن هوية هذا الدكتور:”دكتور يوسف الرومي، دكتور علم نفس في جامعة الكويت، عرض مقاطع إباحية على قاعة مليئة بالطلاب والطالبات.”

وأضاف:”وهذا فعل فاضح لا يجوز ولا يليق بأستاذ جامعي الوقوع به. ولا يجوز لكم السكوت عنه.”

كما طالب الداعية الكويتي مجلس النواب، بتفعيل أدواتهم تجاه الوزير المعني إن لم يأخذ الدكتور “يوسف الرومي” جزاءه وإبعاده عن التدريس.

وانضم للنصار بعد الضجة التي أحدثتها تغريداته أصوات عدة تطالب بضرورة فتح تحقيق في هذا الأمر، ومحاسبة هذا الاستاذ الجامعي وجعله عبرة.

تخيل بنتك ترد البيت تقولك يبه الدكتور اليوم بالفصل الدراسي عرض لنا بالمحاضرة فلم إباحي.!!! 😳😳😳 هالشي ما يعدي ورب الكعبة.! وأتمنى من كل مسؤول ياخذ اجراءه.@K_University@hamdan__alazmi @Dr_S_ALMutairi @alhuwaila @drahmadmote3@fayezaljumhour https://t.co/KlkCga2ZXH — Abdulrahman Almulla عبدالرحمن الملا (@AY_Almulla) April 2, 2022

وفي هذا السياق دون الدكتور صالح ذياب المسيري:”هذا ما كنا نحذر منه. هناك للأسف من يستخدم جميع الطرق لنشر أفكاره المضللة من خلال وجوده في النظام التعليمي.”

هذا ما كنا نحذر منه … هناك للأسف من يستخدم جميع الطرق لنشر أفكاره المضللة من خلال وجوده في النظام التعليمي ..يجب على وزير وزارة التربية و التعليم العالي و البحث العلمي التحقق و المحاسبة ثق بالله أن الشعب عن طريق ممثليه في مجلس الأمة يراقب ولن يتردد بالمحاسبة..#وأهلها_مصلحون https://t.co/tWgs7tUZwd — د.صالح ذياب المطيري (@Dr_S_ALMutairi) April 2, 2022

وشدد على أنه “يجب على وزير وزارة التربية و التعليم العالي والبحث العلمي التحقق والمحاسبة.”

واختتم تغريدته التي رصدتها (وطن) بالقول:”أثق بالله أن الشعب عن طريق ممثليه في مجلس الأمة يراقب ولن يتردد بالمحاسبة.”

كما أوضح عبدالرحمن النصار في تغريدة لاحقة، لمن يظن أن الدكتور عرض مادة تتعلق بالطب، أن الدكتور يدرس علم نفس وعرض مقطع تقبيل إباحي بالفم وامرأة شبه عارية في الفراش. وعرض مشاهد مخلة بالأدب بحجة شرح رد فعل نفسي في الفيلم.

موضحا:”وقد شهد بهذا عدد من الطلاب والطالبات.”

وتابع الداعية الكويتي محذرا:”إن ترك هذا الدكتور غدا سيعرض معاشرة جنسية. كي يشرح لهم رد فعل نفسي.”

كما نقل من شهادة الطلاب قول الدكتور لهم:”الدكتور قال للطلاب بعد ماعرض اللقطات المخلة:”اذا بتشوفون الفلم شوفوه بس لاتقولون لاهلكم اني قلتلكم”. مضيفا:”هل هذا الدكتور يُستأمن على أبناءنا وبناتنا !”.

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