الهدهد

أستاذ في جامعة الكويت يعرض مشاهد إباحية للطالبات بحجة “تثقيفهن”!

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 2 أبريل، 2022آخر تحديث: 2 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
أستاذ في جامعة الكويت يعرض مشاهد إباحية للطالبات watanserb.com
جامعة الكويت

وطن – انتشرت في الكويت على نطاق واسع مطالبات بوقف ومحاسبة أستاذ جامعي بكلية الطب، قام بعرض مشاهد إباحية للطالبات بحجة تثقيفهم.

مشاهد إباحية للطالبات في جامعة الكويت

البداية كانت بما كشفه الداعية عبدالرحمن النصار، عن دكتور في كلية الطب عرض مشاهد إباحية أمام الطالبات بحجة تثقيفهن.

مقالات ذات صلة

وقال “النصار” في تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) كاشفا عن هوية هذا الدكتور:”دكتور يوسف الرومي، دكتور علم نفس في جامعة الكويت، عرض مقاطع إباحية على قاعة مليئة بالطلاب والطالبات.”

وأضاف:”وهذا فعل فاضح لا يجوز ولا يليق بأستاذ جامعي الوقوع به. ولا يجوز لكم السكوت عنه.”

كما طالب الداعية الكويتي مجلس النواب، بتفعيل أدواتهم تجاه الوزير المعني إن لم يأخذ الدكتور “يوسف الرومي” جزاءه وإبعاده عن التدريس.

وانضم للنصار بعد الضجة التي أحدثتها تغريداته أصوات عدة تطالب بضرورة فتح تحقيق في هذا الأمر، ومحاسبة هذا الاستاذ الجامعي وجعله عبرة.

وفي هذا السياق دون الدكتور صالح ذياب المسيري:”هذا ما كنا نحذر منه. هناك للأسف من يستخدم جميع الطرق لنشر أفكاره المضللة من خلال وجوده في النظام التعليمي.”

وشدد على أنه “يجب على وزير وزارة التربية و التعليم العالي والبحث العلمي التحقق والمحاسبة.”

واختتم تغريدته التي رصدتها (وطن) بالقول:”أثق بالله أن الشعب عن طريق ممثليه في مجلس الأمة يراقب ولن يتردد بالمحاسبة.”

كما أوضح عبدالرحمن النصار في تغريدة لاحقة، لمن يظن أن الدكتور عرض مادة تتعلق بالطب، أن الدكتور يدرس علم نفس وعرض مقطع تقبيل إباحي بالفم وامرأة شبه عارية في الفراش. وعرض مشاهد مخلة بالأدب بحجة شرح رد فعل نفسي في الفيلم.

موضحا:”وقد شهد بهذا عدد من الطلاب والطالبات.”

وتابع الداعية الكويتي محذرا:”إن ترك هذا الدكتور غدا سيعرض معاشرة جنسية. كي يشرح لهم رد فعل نفسي.”

كما نقل من شهادة الطلاب قول الدكتور لهم:”الدكتور قال للطلاب بعد ماعرض اللقطات المخلة:”اذا بتشوفون الفلم شوفوه بس لاتقولون لاهلكم اني قلتلكم”. مضيفا:”هل هذا الدكتور يُستأمن على أبناءنا وبناتنا !”.

اقرأ أيضاً: 

المصدر
رصد وطن - تويتر
الوسوم
صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 2 أبريل، 2022آخر تحديث: 2 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى