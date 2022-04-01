هل سيتم بالفعل إعادة مباراة مصر والسنغال بعد رد الفيفا على الشكوى؟!

وطن – رد الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا”، على الشكوى المقدمة من الاتحاد المصري لكرة القدم ومطالبته بضرورة إعادة مباراة مصر والسنغال، بسبب جملة من الأخطاء على الصعيد التحكيمي وأعمال الشغب من قبل جماهير السنغال في المباراة.

الفيفا وإعادة مباراة مصر والسنغال

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، أنها بصدد تحليل كافة التقارير الرسمية الخاصة في مباراة مصر والسنغال، في نهائي تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال كأس العالم. بعد شكوى تقدم بها الاتحاد المصري لكرة القدم.

وشهدت مباراة مصر والسنغال، العديد من الأخطاء وأعمال الشغب من قبل الجماهير السنغالية، والتي كان أبرزها إلقاء الزجاجات على نجوم المنتخب المصري وتسليط إشاعات الليزر الخضراء طيلة مجريات دقائق اللقاء الفاصل الذي جمع كلا المنتخبين في العاصمة السنغالية “داكار”.

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وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد اشتكى عقب نهاية مباراة مصر والسنغال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” ونظيره الدولي “الفيفا”، من أجل النظر في تلك المخالفات في التحكيم وأعمال شغب. من قبل جماهير منتخب السنغال، إلى جانب المطالبة بإعادة مباراة مصر والسنغال مرة أخرى.

الكاف والتعليق على قرار الفيفا ضد السنغال

وفي سياق متصل، قال رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ” الكاف” رايموند هاك، في تصريح نشرته العديد من وسائل الإعلام المصرية بوقت سابق، ” إعادة مباراة مصر والسنغال. سيكون من المستبعد حدوث ذلك، من قبل المسؤولين داخل لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي الفيفا”.

كما وأردف هاك، ” من واقع خبرتي، طالما لم يكن هناك اقتحام من قبل الجماهير إلى داخل أرضية ملعب المباراة أو حتى أمر بنفس المستوى، سيكون من الصعب إعادة المباراة”.

واستكمل، ” النقاط التي سيتم البت فيها من قبل الفيفا، سيكون بناءً على التقارير المدونة. من قبل المراقبين والمنسق الأمني، بالإضافة إلى مقاطع الفيديو من داخل ملعب مباراة مصر والسنغال”.

كما ولم يقتصر الأمر فقط على المطالبة بإعادة مباراة مصر والسنغال، بل إن الاتحاد الجزائري لكرة القدم وجماهيره للمطالبة بإعادة مباراة الجزائر والكاميرون. بسبب تعرضهم لظلم التحكيمي في المباراة وفق قولهم.

ونجح منتخب السنغال ” أسود الترانغا”، في حجز بطاقة التأهل للمشاركة في نهائيات مونديال كأس العالم 2022، بعد إقصاء منتخب مصر من تصفيات النهائية للمونديال بركلات الترجيح بنتيجة 3-1.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)

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