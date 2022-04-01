هجوم مرعب لـ”سرب نحل” على جنود روس بأوكرانيا.. قتلى وإصابات خطيرة

وطن – أسفر هجوم مفاجئ وغريب لسرب نحل في أوكرانيا، عن مقتل ثلاثة جنود روس وترك 25 آخرين في المستشفى بحاجة إلى العلاج.

وبحسب موقع “خيرسون نيوز” الإخباري الأوكراني، فقد انضمت خلية من الوحوش الصغيرة باللونين الأسود والأصفر ـ يقصد النحل ـ إلى القتال للدفاع عن البلاد ضد القوات الغازية.

وتركت كتيبة النحل الصغيرة والجبارة في نفس الوقت خليتها بالقرب من قرية “شلبوردا” في منطقة “أوليشكوفسكي”، وتوغلت في معسكر للجنود الروس الذين قيل إنهم هاجموا خلايا النحل بقصد العسل بسبب نقص الطعام.

وهجوم سرب النحل هذا يعد المرة الثانية التي تعترض فيها الطبيعة طريق الجنود الروس في أوكرانيا. حيث تم إلقاء اللوم في السابق على زوج من الأوز البري في إسقاط طائرة عسكرية من السماء وتحطمها في مستنقع.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” التي نقلت عنها (وطن) لا توجد معلومات حول أنواع النحل التي شنت الهجوم، ولكن أخطر النحل في العالم لا يوجد عادة في أوروبا.

وما يسمى بـ “النحل القاتل” والمعروف رسميًا باسم نحل العسل الأفريقي، يهاجم الهدف بأعداد تتخطى الآلاف من النحل ويحقنه كل منهم بجرعة مدمرة من السم.

وتتمتع الحشرة القاتلة بسجل حافل في مهاجمتها بأبشع الطرق بما في ذلك الذهاب للعين وملء فم الضحية وفتحات الأنف والأذنين.

وللحصول على أي فرصة للهروب من هجوم اللسع، يجب على الإنسان أن يركض عدة مئات من الياردات إلى بر الأمان.

ويقال إنه في أكتوبر 2014، شاركت 800 ألف نحلة في قتل رجل يبلغ من العمر 32 عامًا في ولاية أريزونا حيث أصيب بسكتة قلبية قاتلة.

خسائر روسيا أمام المقاومة الأوكرانية

واعتقد فلاديمير بوتين أن الحرب مع أوكرانيا ستنتهي بسرعة، بعد أن أمر أحد أقوى الجيوش في العالم بقمع جارهم الأصغر في الجنوب.

لكن سلسلة من الحسابات الخاطئة والزلات الهائلة والمقاومة الأوكرانية القوية أدت إلى استمرار الصراع لأكثر من شهر حتى الآن.

وقال مسؤول أمريكي يوم الثلاثاء إن قوات بوتين “تتكبد خسائر لا تُصدق” ، مقدراً العدد بأكثر من 10 آلاف جندي. حيث يعيش العديد من الجنود الناجين على حصص إعاشة ميدانية منتهية الصلاحية ما دفعهم لأكل لحوم الكلاب

وفي هذا السياق ظهرت تقارير قاتمة، عن إجبار الجنود الروس على أكل الكلاب كما ورد في تقارير أن الكلاب الضالة كانت تأكل رفات الجنود الروس الذين تم تركهم.

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