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هجوم أوكراني داخل العمق الروسي يستهدف منشأة نفطية ويحولها لكتلة لهب (شاهد)

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 1 أبريل، 2022آخر تحديث: 1 أبريل، 2022
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هجوم أوكراني على روسيا watanserb.com
اشتعال النيران في منشأة نفطية داخل الأراضي الروسية بعد استهدافها من قبل الجيش الاوكراني

وطن – فيما يمكن اعتباره أول هجوم اوكراني على روسيا بشكل مباشر، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر اشتعال النيران في منشأة نفطية داخل الأراضي الروسية.

هجوم أوكراني على بيلغورود

من جانبه، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف، الجمعة، تعرض منشأة تخزين وقود في بيلغورود لهجوم شنته مروحيات عسكرية أوكرانية.

طائرتا هيلوكابتر نفذتا الهجوم

وقال “غلادكوف” إن طائرتي هيلوكابتر حربيتين أوكرانيتين قصفتا منشأة لتخزين الوقود في مدينة بيلغورود الروسية بعدما عبرتا الحدود على ارتفاع منخفض.

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كما نشرت “ديلي ميل” البريطانية فيديو يظهر لحظة استهداف الصواريخ للمنشأة النفطية

 

ونشرت الصحيفة البريطانية أيضا، مقطع فيديو يظهر الطائرتان الأوكرانيتان أثناء تحليقهما فوق بيلغورود الروسية قبيل تنفيذ الهجوم. حيث ظهرتا وهما تحلقان على ارتفاع منخفض جدا.

إصابتين وإجلاء للسكان

بينما أضاف حاكم المنطقة أن القصف أدى إلى حريق تسبب في إصابة اثنين من العمال.في حين تم إجلاء سكان بعض المناطق في المدينة الواقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

ويأتي هذا بعد يومين من انفجارات في مستودع أسلحة هزت المنطقة وقال عنها غلادكوف إنه يُعتقد أنها نتجت عن حريق آخر، مضيفا أن السلطات المحلية تنتظر تأكيدا من وزارة الدفاع.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن القوات الروسية قتلت 148 طفلا خلال قصفها وغاراتها الجوية على المدن الأوكرانية وأطلقت 1370 صاروخا ودمرت 15 مطارا أوكرانيا منذ بدء الاجتياح في 24 فبراير الماضي.

وأضافت في بيان أن أكثر من 10 ملايين أوكراني فروا من ديارهم.

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المصدر
ديلي ميل
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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 1 أبريل، 2022آخر تحديث: 1 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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