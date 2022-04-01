هجوم أوكراني داخل العمق الروسي يستهدف منشأة نفطية ويحولها لكتلة لهب (شاهد)

وطن – فيما يمكن اعتباره أول هجوم اوكراني على روسيا بشكل مباشر، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر اشتعال النيران في منشأة نفطية داخل الأراضي الروسية.

هجوم أوكراني على بيلغورود

من جانبه، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف، الجمعة، تعرض منشأة تخزين وقود في بيلغورود لهجوم شنته مروحيات عسكرية أوكرانية.

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حسابات روسية تتحدث عن استهدافٍ ثانٍ لمدينة بلجورود الروسية من قبل الجيش الأوكراني هذه المرة الاستهداف كان بمروحيتين وتسبب في اشتعال خزانات وقود في المدينة !

هل يستهدف الجيش الأوكراني فعلا الأراضي الروسية؟! pic.twitter.com/LfUqMzORsE — عبدالعزيز مجاهد|Abdulaziz Mujahed (@elmogahed02) April 1, 2022

طائرتا هيلوكابتر نفذتا الهجوم

وقال “غلادكوف” إن طائرتي هيلوكابتر حربيتين أوكرانيتين قصفتا منشأة لتخزين الوقود في مدينة بيلغورود الروسية بعدما عبرتا الحدود على ارتفاع منخفض.

كما نشرت “ديلي ميل” البريطانية فيديو يظهر لحظة استهداف الصواريخ للمنشأة النفطية

ونشرت الصحيفة البريطانية أيضا، مقطع فيديو يظهر الطائرتان الأوكرانيتان أثناء تحليقهما فوق بيلغورود الروسية قبيل تنفيذ الهجوم. حيث ظهرتا وهما تحلقان على ارتفاع منخفض جدا.

إصابتين وإجلاء للسكان

بينما أضاف حاكم المنطقة أن القصف أدى إلى حريق تسبب في إصابة اثنين من العمال.في حين تم إجلاء سكان بعض المناطق في المدينة الواقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

ويأتي هذا بعد يومين من انفجارات في مستودع أسلحة هزت المنطقة وقال عنها غلادكوف إنه يُعتقد أنها نتجت عن حريق آخر، مضيفا أن السلطات المحلية تنتظر تأكيدا من وزارة الدفاع.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن القوات الروسية قتلت 148 طفلا خلال قصفها وغاراتها الجوية على المدن الأوكرانية وأطلقت 1370 صاروخا ودمرت 15 مطارا أوكرانيا منذ بدء الاجتياح في 24 فبراير الماضي.

وأضافت في بيان أن أكثر من 10 ملايين أوكراني فروا من ديارهم.

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