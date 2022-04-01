نتائج قرعة كأس العالم 2022.. مواجهات عربية قوية ومثيرة مرتقبة

وطن – أسفرت نتائج قرعة كأس العالم 2022 قطر الجمعة، التي أجرها الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا” في العاصمة القطرية الدوحة، عن مواجهات قوية ومثيرة بين المنتخبات المشاركة في المونديال بنسخته ال22.

نتائج قرعة كأس العالم 2022

وأوقعت نتائج القرعة لمونديال قطر 2022، المقسم إلى أربعة مجموعات رئيسية، حيث تضم كل مجموعة ثمانية منتخبات متأهلة للمشاركة في نهائيات المونديال.

فيما قسمت نتائج قرعة كأس العالم 2022، إلى ثمانية مجموعات، كما وتضم كل مجموعة من كافة المنتخبات المتأهلة للمونديال في نسخته ال22، إلى أربعة منتخبات وفق قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا”، وهي على النحو التالي:

مجموعة (A)

قطر، الإكوادور، السنغال، هولندا.

مجموعة (B)

كما وضمت المجموعة الثانية، إنجلترا، إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، الفائز من مباراة الملحق الأوروبي.

المجموعة (C)

الأرجنتين، السعودية، المكسيك، بولندا.

مجموعة (D)

كما وضمت المجموعة الرابعة كلاً من: فرنسا، الفائز من المحلق (1)، الدنمارك، تونس.

مجموعة (E)

إسبانيا، الفائز من مباراة الملحق (2)، ألمانيا، اليابان.

المجموعة (F)

كما وضمت المجموعة السادسة، بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا.

مجموعة (G)

البرازيل، صربيا، سويسرا، الكاميرون.

مجموعة (H)

البرتغال، غانا، الأوروغواي، كوريا الجنوبية.

كما ومن المقرر أن تنطلق مراسم افتتاح مونديال كأس العالم 2022 قطر، في ال21 من شهر نوفمبر المقبل، وحتى ال18 من شهر ديسمبر لعام 2022، المقرر إقامتها في دولة قطر.

(المصدر: وطن + تويتر)

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