ميسي يتعرض للخطف من قبل مشجع أراد التقاط صورة معه (شاهد)

وطن – تداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع الفيديو والصور أثناء تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمضايقة من قبل مشجع اكوادوري اقتحم ملعب المباراة من أجل التقاط صورة سليفي معه في نهائيات تصفيات كأس العالم 2022.

صورة ميسي مع مشجع اكوادوري

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تعرض البرغوث ليونيل ميسي للخطف أثناء قيام مشجع أكوادوري التقاط صورة سيلفي معه، بعد اقتحامه ملعب المباراة عقب نهاية مباراة الأرجنتين والإكوادور في ختام تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية.

مشجع الاكوادور الذي اقتحم الملعب من أجل الحصول على صورة مع ليونيل ميسي. pic.twitter.com/XULD7tZyOX — علي الجسمي (@AliAljsmi) March 31, 2022

وتبين من خلال الصور المتداولة، نجاح المشجع من التقاط صورة مع قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد اقتحامه ملعب المباراة، على الرغم من محاولة رجال الأمن منعه من القيام بذلك.

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كما وعلل العديد من النشطاء الذين قاموا بتداول الصورة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسخرية حول الوضعية التي ظهر بها ليونيل ميسي مع المشجع وكأنه تعرض للخطف من أجل التقاط تلك الصورة.

ووضع المشجع الذي كان يرتدي قميص منتخب بلاده الإكوادور، وهم في يبتسم ويضع يده حول رقبة البرغوث ميسي، الذي استسلم بشأن التصرف الغريب الذي أقدم عليه المشجع الاكوادوري بعد اقتحامه أرضية ملعب المباراة.

مشجع يقتحم الملعب من أجل صورة مع ليونيل ميسي بعد نهاية المباراة. pic.twitter.com/M1u64tk2YR — Amr (@Amr21DS) March 30, 2022

تعليق المشجع الاكوادوري على صورة ميسي

وعلق المشجع الاكوادوري على صورته مع الأرجنتيني ميسي عبر حسابه على منصة الانستغرام، قائلاً: ” إنك تعيش مرة، ومرة فقط تكفيني. لأنني قابلت أعظم لاعب في كل العصور”.

كما أضاف، ” أشكرك ميسي على كل تلك اللحظات السعيدة، التي قدمتها لي على مر السنين مع كرة القدم.. أحبك”.

مشجع اقتحم الملعب خلال لقاء الأرجنتين والإكوادور الأخيرة من أجل إلتقاط صورة مع ميسي 📸😅 pic.twitter.com/wovz2Guzcp — kora11.com (@kora11) March 31, 2022

وخيم التعادل الإيجابي على مباراة الأرجنتين والإكوادور بهدف لكليهما، المتأهلين معاً للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022 قطر.

يشار إلى أن منتخب الأرجنتين قد وصل إلى المباراة رقم ال31 في سلسلته بدون أي هزيمة، ليعادل بذلك الرقم القياسي الذي حققه خلال الفترة ما بين 1993-1995 في تاريخ مسيرته الكروية.

(المصدر: وطن + تويتر)

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