موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو والقناة الناقلة في الدوري الإسباني

وطن – يترقب عشاق الكرة الإسبانية موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو بعد فترة التوقف الدولي السبت، في افتتاح الأسبوع ال30 من منافسات الدوري الإسباني الممتاز على ميدان ملعب ” بالايدوس”.

وستقام المباراة بين كلا الفريقين في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، كما وسيكون اللقاء بتوقيت دولة مصر عند الساعة السادسة والنصف مساءً.

أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان ستكون في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الخامسة والنصف مساءً.

ومن المقرر أن تبث مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، عبر شبكة قنوات ” beIN Sports” الرياضية القطرية. التي تمتلك حقوق البث الحصري لكافة المباريات للموسم الحالي.

كما وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو، عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الجزائري حفيظ دراجي أو التونسي عصام الشوالي.

وسيدخل ريال مدريد بتشكيلة أساسية متوقعة تحت قيادة المدرب ماركو أنشيلوتي، الغائب. بسبب الإصابة بفيروس كورونا في مواجهة سيلتا فيغو، حيث سيكون في حراسة المرمى تيبو كورتوا.

وفي دفاع الفريق الملكي سيأتي كلاً من: دافيد ألابا، ناتشو، داني كارفخال، ميليتاو، أما في خط الوسط سيكون كلاً من اللاعبين، توني كروس، كاسيمرو، لوكا مودريتش. كما وسيعتمد في هجوم الفريق على الثلاثي، كريم بنزيما، فينيسوس جونيور، ماركو أسينسيو.

وفشل فريق سيلتا فيغو في تحقيق أي فوز في آخر 15 مباراة له. أمام نظيره ريال مدريد في مواجهات الدوري الإسباني الممتاز، حيث تعرض للخسارة في 13 مباراة وتعادل في مباراتين فقط.

Always looking for you: ⚽️ pic.twitter.com/0voeHjYP2V

— RC Celta English (@RCCeltaEN) March 24, 2022