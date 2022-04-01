موعد مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو والقناة الناقلة في الدوري الإسباني

وطن – يترقب عشاق الكرة الإسبانية موعد مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو بعد فترة التوقف الدولي السبت، في افتتاح الأسبوع ال30 من منافسات الدوري الإسباني الممتاز على ميدان ملعب ” بالايدوس”.

موعد مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو

وستقام المباراة بين كلا الفريقين في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، كما وسيكون اللقاء بتوقيت دولة مصر عند الساعة السادسة والنصف مساءً.

أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان ستكون في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الخامسة والنصف مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

ومن المقرر أن تبث مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، عبر شبكة قنوات ” beIN Sports” الرياضية القطرية. التي تمتلك حقوق البث الحصري لكافة المباريات للموسم الحالي.

كما وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

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التعليق على مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو، عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الجزائري حفيظ دراجي أو التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة فريق ريال مدريد

وسيدخل ريال مدريد بتشكيلة أساسية متوقعة تحت قيادة المدرب ماركو أنشيلوتي، الغائب. بسبب الإصابة بفيروس كورونا في مواجهة سلتا فيغو، حيث سيكون في حراسة المرمى تيبو كورتوا.

وفي دفاع الفريق الملكي سيأتي كلاً من: دافيد ألابا، ناتشو، داني كارفخال، ميليتاو، أما في خط الوسط سيكون كلاً من اللاعبين، توني كروس، كاسيمرو، لوكا مودريتش. كما وسيعتمد في هجوم الفريق على الثلاثي، كريم بنزيما، فينيسوس جونيور، ماركو أسينسيو.

تاريخ المواجهات بين ريال مدريد وسلتا فيغو

وفشل فريق سلتا فيغو في تحقيق أي فوز في آخر 15 مباراة له. أمام نظيره ريال مدريد في مواجهات الدوري الإسباني الممتاز، حيث تعرض للخسارة في 13 مباراة وتعادل في مباراتين فقط.

Always looking for you: ⚽️ pic.twitter.com/0voeHjYP2V — RC Celta English (@RCCeltaEN) March 24, 2022

كما وحافظ ريال مدريد “الملكي” على نظافة شباك خارج ميدانه في آخر ثلاثة مباريات متتالية، لكنه لم يخض أربعة مباريات متتالية على أرض منافسه. دون أن تهتز شباكه منذ سبتمبر عام 2016.

ويعتلي فريق ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني .برصيد 66 نقطة، بفارق 9 نقاط عن أقرب المنافسين له فريق إشبيلية الذي آتى في المركز الثاني برصيد 57 نقطة للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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