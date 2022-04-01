مرتضى منصور يُوضح سبب منع صاحبة الشعر الأحمر من دخول الزمالك (فيديو)

وطن – كشف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، عن كواليس قضية صاحبة الشعر الأحمر وسبب منعها من دخول نادي الزمالك المصري، بعد تشهير الأخيرة به عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي.

مرتضى منصور وصاحبة الشعر الأحمر

وقال رئيس الزمالك مرتضى منصور، خلال مؤتمره الصحفي الخميس، بشأن قضية منع صاحبة الشعر الأحمر من دخول النادي، ” لقد تلقيت مذكرة من مدير أمن النادي بقيام إحدى العضوات بمنح دروس خصوصية فيه، وهذا الأمر يمنعه الزمالك. مردفاً أن الأمر تم إحالته إلى الشؤون القانونية”.

وأضاف منصور، ” الأمر ليس قصة الشعر الأحمر كما تزعم هذه العضوة، كما أنه عندما طالب الأمن منها بعدم تكرار منح الدروس الخصوصية داخل النادي. قامت بالتطاول عليهم”.

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واستكمل رئيس الزمالك، ” هذه السيدة جاءت إلى مكتبي في ال18 من شهر مارس الماضي، برفقة أحد الأشخاص وتجاوزت معي كل الحدود. وبعدها غادرت مكتبي، لم يتم إيقافها وظهرت في النادي في ال24 من شهر مارس وهو ما يدلل على عدم إيقافها أو سحب العضوية منها”.

وختم منصور حديثه، ” سأقوم بالحصول على حقي من هذه السيدة بالقانون، بعدما قامت بالتشهير بيّ وبنادي الزمالك”.

وكانت صاحبة الشعر الأحمر التي تدعى مها محسن، قد أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو قامت بالشهير بالمستشار منصور رئيس الزمالك والنادي، بعد ادعائها بسحب بطاقة العضوية الخاص بها ومنعها من دخول الزمالك بسبب لون شعرها الأحمر.

كما وناشدت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير العدل، بسرعة التدخل في قضيتها مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

يذكر بأن فريق الزمالك “البيضاوي” يحتل المركز الثالث من ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة، بفارق ثلاثة نقاط عن غريمه التقليدي الأهلي الذي يحتل قائمة الصدارة برصيد 28 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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