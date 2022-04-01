رياضة

ساديو ماني ومصيره الغامض مع ليفربول.. وهذا ما كشفه وكيل أعماله

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 1 أبريل، 2022آخر تحديث: 1 أبريل، 2022
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ساديو ماني والمفاوضات المتعثرة مع ليفربول بشأن تجديد عقده watanserb.com
النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي

طن – يبدو أن نادي ليفربول في حيرة من أمره بشأن تجديد عقد الثنائي ساديو ماني وزميله محمد صلاح الذي شارف على الانتهاء، في ظل المفاوضات المتعثرة بين إدارة الريدز ووكلاء أعمالهما خلال الفترة الماضية.

وكيل ساديو ماني والمفاوضات مع ليفربول

وكشف وكيل أعمال السنغالي ماني “بجورن بيزيمير”، عن مفاوضاته مع نادي ليفربول الإنجليزي بشأن تجديد عقده من أجل الاستمرار داخل صفوف نادي الريدز خلال المواسم القادمة.

وقال وكيل أعمال السنغالي ماني، في تصريح صحفه مع موقع ” ليفربول إيكو”، ” المفاوضات مع المسؤولين في نادي ليفربول من أجل تجديد عقد ساديو. متوقفة في الوقت الحالي”.

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كما وأضاف، ” لقد تفاوضنا لفترة طويلة مع نادي ليفربول بشأن تجديد العقد، ولكن بشكل مفاجئ توقفت تلك المفاوضات خلال الفترة الماضية”.

وختم وكيل ماني، ” ننتظر نهاية الموسم الحالي، حتى تستأنف المفاوضات من جديد مع ليفربول. وتحديد خطوته القابلة لتجديد العقد”.

عقد ساديو ماني مع ليفربول

وينتهي عقد النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم فرق ليفربول “الريدز” في صيف عام 2023، بعد انضمامه إلى الفريق الإنجليزي في موسم عام 2016. قادماً من صفوف نادي ساوثهابتون.

كما وسيواجه بذلك ليفربول خطر رحيل الثنائي ساديو ماني ومحمد صلاح، في موسم الانتقالات الصيفية القادمة، في حال لم يقرر النادي حسم أمرهما بشأن تجديد عقدهما. أو حتى خسارتهما في صفقات حرة بالمجان.

ونجح السنغالي ماني من تسجيل أكثر من 100 هدف مع ليفربول. في كافة المسابقات المختلفة، كما وتمكن مؤخراً في قيادة منتخب بلاده على حساب مصر في التأهل للمشاركة في مونديال كأس العالم قطر 2022.

ويحتل فريق ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي .برصيد 69 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر فريق مانشستر سيتي برصيد70 نقطة للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + ليفربول إيكو + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 1 أبريل، 2022آخر تحديث: 1 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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