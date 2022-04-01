ساديو ماني ومصيره الغامض مع ليفربول.. وهذا ما كشفه وكيل أعماله

طن – يبدو أن نادي ليفربول في حيرة من أمره بشأن تجديد عقد الثنائي ساديو ماني وزميله محمد صلاح الذي شارف على الانتهاء، في ظل المفاوضات المتعثرة بين إدارة الريدز ووكلاء أعمالهما خلال الفترة الماضية.

وكيل ساديو ماني والمفاوضات مع ليفربول

وكشف وكيل أعمال السنغالي ماني “بجورن بيزيمير”، عن مفاوضاته مع نادي ليفربول الإنجليزي بشأن تجديد عقده من أجل الاستمرار داخل صفوف نادي الريدز خلال المواسم القادمة.

'People forget' – Sadio Mane message sent after Liverpool contract update from agenthttps://t.co/rcQOqjqw7a — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) April 1, 2022

وقال وكيل أعمال السنغالي ماني، في تصريح صحفه مع موقع ” ليفربول إيكو”، ” المفاوضات مع المسؤولين في نادي ليفربول من أجل تجديد عقد ساديو. متوقفة في الوقت الحالي”.

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كما وأضاف، ” لقد تفاوضنا لفترة طويلة مع نادي ليفربول بشأن تجديد العقد، ولكن بشكل مفاجئ توقفت تلك المفاوضات خلال الفترة الماضية”.

وختم وكيل ماني، ” ننتظر نهاية الموسم الحالي، حتى تستأنف المفاوضات من جديد مع ليفربول. وتحديد خطوته القابلة لتجديد العقد”.

عقد ساديو ماني مع ليفربول

وينتهي عقد النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم فرق ليفربول “الريدز” في صيف عام 2023، بعد انضمامه إلى الفريق الإنجليزي في موسم عام 2016. قادماً من صفوف نادي ساوثهابتون.

كما وسيواجه بذلك ليفربول خطر رحيل الثنائي ساديو ماني ومحمد صلاح، في موسم الانتقالات الصيفية القادمة، في حال لم يقرر النادي حسم أمرهما بشأن تجديد عقدهما. أو حتى خسارتهما في صفقات حرة بالمجان.

Sadio Mane’s agent has said there are currently no talks ongoing between the club and the player over a possible new contract [Liverpool Echo] pic.twitter.com/9ozV7YiRJZ — Anfield Agenda (@AnfieldAgenda) April 1, 2022

ونجح السنغالي ماني من تسجيل أكثر من 100 هدف مع ليفربول. في كافة المسابقات المختلفة، كما وتمكن مؤخراً في قيادة منتخب بلاده على حساب مصر في التأهل للمشاركة في مونديال كأس العالم قطر 2022.

ويحتل فريق ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي .برصيد 69 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر فريق مانشستر سيتي برصيد70 نقطة للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + ليفربول إيكو + تويتر)

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