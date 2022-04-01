اعتقال ضباط شرطة أتراك حاولوا توريط لاجئين سوريين بالمخدرات والعملات المزورة

وطن – أُوقف عناصر من الشرطة التركية على خلفية وضعهم أموالا مزورة ومخدرات في سيارتين تعودان للاجئين سوريين.

وكان المواطنان السوريان “محمد نادر حمود” و”ماهر السلمان” قد اعتقلا في منطقة اسنيورت يلدريم في 13 مارس آذار الماضي بتهمة وجود مبلغ 9 آلاف و156 دولاراً و900 ليرة تركية في السيارتين اللتين يقلانهما، فيما كانت السيارتين للشركة التي يعملان بها، حسب ما قالا.

وأضافا: “بعد التفتيش قام ضباط من الشرطة بأخذ الأموال المذكورة ووضع أموال مزورة مكانها”.

وأشار موقع .birgun نقلاً عن سجلات الشرطة والنيابة العامة أن السوريين الموقوفين تم نقلهما إلى مركز شرطة يونس امري، وبالتحقيق معهما ذكرا أن الشرطة هي من وضعت المخدرات والأموال المزيفة في سيارتيهما.

وأضاف المصدر بحسب ما ترجمت “وطن” أنه تم تشكيل فريق خاص للتحقيق في الحادث بتعليمات من قائد شرطة اسطنبول ظافر أكتاش. وبعد فحص مفصل ودقيق ، تبين أن السجلات المحفوظة كانت مزورة وأن الأموال المضبوطة لم تكن كاملة.

وتم القبض على برهان أ ، إلهامي ي. ، أكرم ي. ، إمراه أ. ، محمد صالح ج ، محمد س. من قبل المحكمة التي تم إحضارهم إليها. وأطلق سراح السوريين، وتقرر عدم وجود نقود مزيفة ومخدرات في السيارة، وأن الشرطة وضعت أموالاً مزورة وبعض المخدرات في السيارتين.

بينما علم أنه بدلا من تسجيل 9 آلاف دولار و 34 ألف ليرة في الضبط سجلت الشرطة 3 آلاف دولار و 14 ألفا و 770 ليرة. وفتح تحقيق قضائي وإداري بحق 6 من ضباط الشرطة. الذين نفذوا الحادث ، وتم اعتقالهم من قبل السلطات القضائية التي أحيلوا إليها.

(خاص وطن)

اقرأ أيضا