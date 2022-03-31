نقلوا إلى بيلاروسيا للعلاج ..جنود روس تعرضوا للتسمم الإشعاعي بعد اختراقهم “الغابة الحمراء”

وطن – أكد موظف في الوكالة الحكومية الأوكرانية التي تشرف على منطقة الحظر إن القوات الروسية التي سيطرت على محطة “تشيرنوبيل” يتم علاجها من مرض الإشعاع في بيلاروسيا.

نقل جنود روس إلى بيلاروسيا للعلاج

وقال ياروسلاف يميليانينكو وفقا لما نقلته “ديلي ميل” البريطانية، إن “دفعة أخرى من الروس” نُقلت إلى “مركز الطب الإشعاعي البيلاروسي في غوميل” لتلقي العلاج.

يأتي ذلك بعد أن قال عمال محطة الطاقة النووية إن وصول الجنود الروس إلى تشيرنوبيل دون معدات مضادة للإشعاع عندما استولت القوات الروسية على الموقع الشهر الماضي كان بمثابة “انتحار”.

قد يهمك أيضا

ووصل ما لا يقل عن سبع حافلات محملة بالجنود الروس إلى المركز العلمي والعملي الجمهوري للطب الإشعاعي والبيئة البشرية في غوميل هذا الأسبوع ، وفقًا لقناة Telegram الإخبارية البيلاروسية.

اختراق الغابة الحمراء

وقال” يميليانينكو” إن رجال الكرملين أصيبوا بالمرض لأنهم فشلوا في اتباع “قواعد التعامل” مع محطة تشيرنوبيل النووية والمنطقة شديدة السمية المحيطة والمعروفة باسم الغابة الحمراء.

وأوضح أنه: “مع الحد الأدنى من الذكاء في القيادة أو الجنود، كان من الممكن تجنب هذه العواقب”. مضيفًا أن الحماية من الإشعاع “إلزامية لأن الإشعاع هو فيزياء – فهو يعمل بغض النظر عن الحالة”.

وقال عمال في الموقع هذا الأسبوع إن الجنود الروس قادوا الشهر الماضي بدون معدات واقية عبر الغابة الحمراء، ورفعوا سحبًا من الغبار المشع الذي من المحتمل أن يتسبب في إشعاع داخلي في أجسادهم.

وكان العاملان الأوكرانيان اللذان تحدثا لرويترز عندما دخلت الدبابات الروسية تشيرنوبيل في 24 فبراير وسيطرت على الموقع ، حيث لا يزال الموظفين مسؤولين عن التخزين الآمن للوقود النووي المستهلك والإشراف على بقايا المفاعل المغطاة بالخرسانة، إنهما شاهدا دبابات روسية ومركبات مدرعة أخرى تتحرك عبر الغابة الحمراء ، وهي الجزء الأكثر تلوثًا إشعاعيًا في المنطقة حول تشيرنوبيل، على بعد حوالي 65 ميلاً شمال كييف.

وحصل الموقع على اسمه عندما تحولت عشرات الكيلومترات المربعة من أشجار الصنوبر إلى اللون الأحمر بعد امتصاص الإشعاع من انفجار عام 1986، وهو أحد أسوأ الكوارث النووية في العالم.

مساحة شاسعة حول “تشيرنوبل” محظور الدخول إليها

يشار إلى أن مساحة شاسعة حول تشيرنوبيل محظورة على أي شخص لا يعمل هناك أو لديه إذن خاص، لكن الغابة الحمراء تعتبر شديدة التلوث لدرجة أنه حتى عمال المحطة النووية لا يُسمح لهم بالذهاب إلى هناك.

وقال الموظفان إن القافلة العسكرية الروسية مرت بالمنطقة، و قال أحدهم إنه استخدم طريقًا مهجورًا.

وقال أحد المصادر: “سارت قافلة كبيرة من المركبات العسكرية على طول طريق خلف منشأتنا مباشرة ويمر هذا الطريق عبر الغابة الحمراء”.

ووفقا للمصادر فقد أثارت القافلة عمودًا كبيرًا من الغبار، حيث أظهر العديد من أجهزة استشعار السلامة من الإشعاع مستويات تجاوزت الحد المسموح به.

المركبات الروسية تحركت في كل الأماكن المحظورة

ولم يكن فاليري سيدا، القائم بأعمال المدير العام لمصنع تشيرنوبيل ، موجودًا في ذلك الوقت ولم يشاهد القافلة الروسية تتجه إلى الغابة الحمراء ، لكنه قال إنه علم من قبل شهود عيان أن المركبات العسكرية الروسية تحركت في كل مكان حول المنطقة المحظورة وتجاوزت الغابة الحمراء.

وقال: “لا أحد يذهب إلى هناك … في سبيل الله. وقالت سيدة لرويترز “لا يوجد أحد هناك.”

وأكد على أن العمال في المصنع أبلغوا أفراد الخدمة الروسية أنه ينبغي عليهم توخي الحذر بشأن الإشعاع، لكنه لم يكن يعلموا بأي دليل”.

وبعد وصول القوات الروسية، عمل الموظفان في المصنع لمدة شهر تقريبًا مع زملائهم حتى سُمح لهم بالعودة إلى ديارهم الأسبوع الماضي عندما سمح القادة الروس بإرسال بدائل لبعض الموظفين.

اقرأ أيضا