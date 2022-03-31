مفاجأة.. الإدعاء التركي يطلب من القضاء وقف النظر في قضية “خاشقجي” وإحالتها للقضاء السعودي

وطن – في خطوة تعكس تنازلا من أجل تطبيع العلاقات مع المملكة، طلب المدعي العام التركي من المحكمة بتعليق محاكمة قتلة الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ووفقا لما أوردته وكالة “الاناضول”، في خبر عاجل، فإن المدعي العام التركي طلب من القضاء تعليق محاكمة المشتبه بهم في قتل جمال خاشقجي وإحالة الملف للسلطات القضائية السعودية.

#تركيا .. المدعي العام التركي يطلب من القضاء تعليق محاكمة المشتبه بهم في قتل #جمال_خاشقجي وإحالة الملف للسلطات القضائية #السعودية pic.twitter.com/h2lUzHTl3Z — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 31, 2022

كما نقلت الوكالة عن وزير الخارجية التركي تشاويش أوغلوا قوله إن تركيا اتخذت خطوات مهمة في سبيل تطبيع العلاقات مع السعودية.

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يشار إلى أن المحكمة التركية التي تحاكم غيابيا 26 سعوديا مشتبها في ضلوعهم في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي ربما كانت قد مهدت لهذا القرار. حيث رفضت في الرابع من مارس/آذار الجاري، ضم تقرير استخباراتي أمريكي يفيد أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “أجاز” العملية، إلى ملف قضية التحقيق.

جريمة قتل خاشقجي

وقتل جمال خاشقجي الذي كان مقربا من دوائر السلطة في السعودية وأصبح لاحقا من أشد منتقديها، العام 2018 في قنصلية بلاده في اسطنبول. وهي جريمة قتل أثارت صدمة عالمية.

وأكدت الرياض أن “خاشقجي” قتل خلال عملية فردية غير مصرح بها. وحكم على خمسة أشخاص بالإعدام في محاكمة مغلقة في المملكة، لكن تم تخفيف أحكامهم إلى 20 عاما في السجن.

وتدهورت العلاقات بين أنقرة والرياض إلى حد كبير بعد جريمة القتل. لكن تركيا التي تسعى إلى تهدئة علاقاتها مع السعودية، امتنعت عن التعليق على التقرير الأمريكي.

بايدن يرفع السرية عن تقرير قتل “خاشقجي”

وأكد التقرير الذي رفع عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن السرية، أنّه تمّ إيفاد 15 شخصا لاستهداف خاشقجي في تركيا، بينهم عناصر “نخبة في فريق الحماية الشخصية” لولي العهد. في إشارة إلى قوات التدخل السريع التي شكّلت “من أجل حماية ولي العهد” و”تتصرف بموجب أوامره فقط”.

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زيارة “أردوغان” للسعودية

جدير بالذكر انه في مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيزور السعودية خلال شهر فبراير/شباط إلا ان الزيارة لم تتم. في حين أشار مراقبون حينها إلى أن السبب وراء عدم تنفيذ الزيارة هو إصرار المملكة على وقف المحاكمة.

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