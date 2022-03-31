قطر: من التخابر مع مرسي إلى دولة صديقة للسيسي و”ميكروفون الجزيرة” مرحب به .. ما الذي تغير؟

وطن – سخر العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل، من التناقض الفاضح في سياسات نظام السيسي الذي باتت قطر بالنسبة له “دولة شقيقة وصديقة” في يوم وليلة، بعدما كان يتهمها بدعم الإرهاب وتهم أخرى.

قطر “الإرهابية” بنظر السيسي باتت “شقيقة” بيوم وليلة

وقبل اتفاق المصالحة الأخير بين مصر وقطر، دأب الإعلام المصري الحكومي والخاص على شيطنة قطر ومهاجمتها، بمزاعم عدة، بخلاف التعرض بأسلوب غير مهني لأفراد الأسرة الحاكمة بقطر من قبل إعلاميين محسوبين على النظام.

وزير الخارجية سامح شكري يعلن زوال الشوائب التي انتابت العلاقة بين مصر وقطر.

أما بالنسبة للإرهاب وجنود الجيش المصري اللي قطر قتلتهم حسب تصريحات النظام والإعلام المصري بضاعة أتلفها الهوى.

⁧ — عماد فتحي E.Fathi (@emad_badish) March 29, 2022

وجاء في طليعة هؤلاء الإعلاميين أحمد موسى الذي يقدم برنامج “على مسؤوليتي” عبر شاشة “صدى البلد”، وكذلك عمرو أديب صاحب برنامج “الحكاية” على شاشة “إم بي سي” السعودية.

إساءة الإعلام المصري للشيخة موزا

لدرجة أن الأمر وصل أحيانا لسب والدة أمير قطر الشيخة موزا بنت ناصر المسند بألفاظ خارجة.

#السيسي_بيسلم_مصر

الله يرحم ايام زمان

لما كان أمير قطر بيتشتم بامه من احمد موسي

علي الهواء🤔 pic.twitter.com/PAfqtWKCBP — مًوٌآطِنِ مًصّريَ. 🇪🇬 (@MMansrya) March 29, 2022

لكن بعد اتفاق المصالحة وإنهاء حصار قطر، بدأ هذا الهجوم تقل حدته تدريجيا إلى أن انعدم تماما.

وخرج علينا وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس ليعلن زوال الشوائب في العلاقة بين مصر وقطر ويصفها بالدولة الشقيقة والصديقة.

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كانت تهمة التخابر مع قطر فرية القوها على الشهيد محمد مرسى

الان مجموعة سماسرة يبيعونها على عينك يا تاجر

القصة ان شعبا باع الجواهر بالطين pic.twitter.com/PPk3en7rzo — الأمير فاصوليان (@M86950933) March 30, 2022

سلام شخصي من السيسي لأمير قطر

وكذلك فعل السيسي الذي حمل وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، سلامه الشخصي “لأخيه سمو أمير قطر الشيخ تميم بن حمد” حسب قوله.

كما ثمن السيسي ما وصفه بتقدم العلاقات المصرية القطرية بما يخدم أهداف ومصالح الدولتين. ويعزز جهود الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية.

ولا يخفى على متابع أنه قبل قمة العلا وعقد المصالحة، كان السيسي من أشد مهاجمي قطر ودعم حصارها عام 2017 مع السعودية والإمارات والبحرين.

لقد كنت اعاني من دولة قطر الارهابية ولكن بعد خمسة مليارات دولار استثمارات طلعت مجرد شوائب pic.twitter.com/sHQfiQ3ntW — احدهُمْ (@Eslam_3rafa) March 29, 2022

لكنه خرج الآن يشيد بالدور الهام الذي تقوم به دولة قطر في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

محمد مرسي كان مسجونا بتهمة “التخابر مع قطر”!

ودفعت هذه التحولات الجذرية الكبيرة بالمشهد السياسي بين مصر وقطر، إلى تذكير العديد من النشطاء بإحدى التهم المزعومة التي لفقها نظام السيسي للرئيس الراحل محمد مرسي ـ الذي انقلب عليه ـ أثناء محاكمته وهي تهمة التخابر مع قطر.

#ظلم

دم د. مرسي الذي اتهمتموه بالتخابر مع قطر في رقابكم

واعلموا أن دولة الظلم لا تصلح أن تقام وإن كانت متأسلمة

اللهم عليك بكل ظالم#الإسلام_حياة#فريق_مجاهدون pic.twitter.com/t8kmCTL78i — ثم أتبع سبباً (@Faizy_Gunzo) March 30, 2022

وفي هذا السياق كتب ناشط باسم عبدالله، معلقا على هذه التغيرات: “اتهموا الشهيد مرسي بالتخابر مع قطر وبيع مصر لقطر، ووصفوه بالخيانة الان السيسي باع مصر فعليا.

مضيفا:”وليست اتهامات زائفة ومصر كلها باتت مملوكة للإمارات والسعودية، إضافة إلى مشاريع لإسرائيل وقطر ومع ذلك السيسي بطل قومي.”

كما تساءل الناشط القطري الشهير فهد المالكي:”وما بال الرئيس الشرعي لمصر الرئيس مرسي الذي سجنتموه بتهمة التخابر مع قطر الى أن قضى نحبه.”

وما بال الرئيس الشرعي لمصر #الرئيس_مرسي الذي سجنتموه بتهمة التخابر مع قطر الى أن قضى نحبه… https://t.co/F8uMWXbVWj — فهد المالكي (@_FahadAlMalki) March 28, 2022

وكتب الدكتور أحمد عبدالعزيز، الذي كان مستشارا إعلاميا للرئيس المصري الراحل محمد مرسي، عدة تغريدات سخر فيها من النظام المصري وإعلامه بهذا الخصوص.

جرى إيه يا دكتور مورسي؟!.. يا شريف أوي، يا أمين أوي، يا صادق أوي؟! بقى خمسة مليار دولار استثمارات من تميم، يخلوك تشيد بقطر، وتنسى إن القطريين كانوا بيتخابروا مع اللي م يتسماش بلحة على تخريب مصر؟! أنا مش مصدقة اللي بيحصل ده يا دكتور مورسي! عيب والله! والله عيب!#مصر #قطر pic.twitter.com/HPNtzCihhW — أحمد عبد العزيز (@AAAzizMisr) March 30, 2022

السيسي والاستثمارات القطرية في مصر

هذا وأثار أيضا إعلان قطر عن استثمارها 5 مليارات دولار في مصر، سخرية النشطاء الذين وصفوا السيسي بـ”عبد الدرهم والدينار” مستنكرين تبدل مواقفه بهذا الشكل الفاضح أمام المال.

مصر في اسبوع

الامارات 2 مليار دولار مقابل بيع أصول

قطر 5 مليار دولار مقابل استحواذ علي حقول غاز وبترول

السعودية 5 مليار دولار وديعة 😑 pic.twitter.com/xKAwqiPNrU — جناب المواطن 😑 (@Eslamabdelwaha) March 30, 2022

وكان مجلس الوزراء المصري أعلن، الثلاثاء، عقب لقاء جمع رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن استثمارات قطرية في مصر بقيمة 5 مليارات دولار خلال الفترة القادمة.

كما أعلنت شركة (قطر للطاقة) أمس، توقيع اتفاقية مع شركة إكسون موبيل، تستحوذ بموجبها على حصة تبلغ 40% بمنطقة استكشاف بحرية للغاز في البحر المتوسط بمصر.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أنه “بموجب الاتفاقية التي تخضع لموافقة الجهات الحكومية المصرية المختصة، ستستحوذ قطر للطاقة على 40% في منطقة شمال (مراقيا) البحرية في البحر المتوسط”.

وأضافت أن شركة إكسون موبيل (المُشغّلة) ستمتلك الحصة المتبقية البالغة 60%.

قطريون غاضبون من استثمار بلادهم في مصر

وأغضب هذا الإعلان من طرف الدوحة عن الاستثمارات في مصر، غضب بعض القريين على مواقع التواصل. الذين استنكروا هذا القرار رغم كل الإساءات التي وجهها النظام المصري وإعلامه لقطر شعبا وحكومة.

وكتب ناشط قطري باسم عبدالله الملا:”اللهم انا نستودعك ملياراتنا.”

فيما دون آخر:”بصراحه ما دري لمتى نعطيهم وجه”

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كما قال حمد مستنكرا ضخ هذه الاستثمارات في مصر:”رحت مصر اكثر من مره ولا شفت فيها قطاع ناجح سوى الفنادق وتبيع خمر.”

كما سخر مصريون من إعلان مصر عن الاستثمارات القطرية، متسائلين كيف تقبل القاهرة هذا من دولة كانت تقول عنها إرهابية وترفض التعامل معها بل وشاركت في حصارها.

أوكسيم بالله يا سمو الأمير، أنا لما شوخري كسر مكرفون #الجزيرة خليت عباس كامل ينفخه.. ومن ساعتها وهو محني زي ما سموك شايفه كده!.. كله إلا الجزيرة.. دا م بقيش عندنا غيرها.. تيران وسنافير راحو لأسحاب النسيب بعد م كيشوني، وأبو موسى وأم موسى وأخت موسى أخدتهم #إيران من زمااان.. pic.twitter.com/sP0f0b74mH — أحمد عبد العزيز (@AAAzizMisr) March 30, 2022

كما كتب أحد النشطاء ساخرا من سامح شكر وزير الخارجية المصري، الذي سبق أن ألقى ميكروفون الجزيرة:”سحيح اطعم الفم يستحي المتسول ! ويحط ميكرفون الجزيره في عينه! خلوها عينه!”

فيما دون الكاتب المصري وائل قنديل ساخرا:”يقول الراوي إن سامح شكري أنهى مهمته في إسرائيل، وعاد إلى القاهرة ليفاجأ بوزير خارجية قطر في انتظاره. فعقد معه اجتماعًا انتهى بأن قطر شقيقة وحلوة، وخصصت خمسة مليارات دولار للاستثمار في مصر.. شفت الصدفة؟”

يقول الراوي إن سامح شكري أنهى مهمته في إسرائيل، وعاد إلى القاهرة ليفاجأ بوزير خارجية قطر في انتظاره، فعقد معه اجتماعًا انتهى بأن قطر شقيقة وحلوة، وخصصت خمسة مليارات دولار للاستثمار في مصر

…

شفت الصدفة؟ — wael kandil (@waiel65) March 29, 2022

من جانبه كتب الكويتي طلا فهد ثنيان الغانم، الرئيس السابق لبورصة الكويت:”السعودية أعلنت ايداع وديعة بالبنك المركزي المصري بمبلغ ٥ مليار دولار بالاضافة للوديعة السابقة. وقطر ستستثمر ٥ مليار دولار في مصر والكويت جددت وديعتين قيمتهم ٤ مليار دولار. ويجيني واحد يقول لي احنا افضالنا عليكم واحنا اللي حررناكم.”

اليوم السعودية اعلنت ايداع وديعة بالبنك المركزي المصري بمبلغ ٥ مليار دولار بالاضافة للوديعة السابقة. امس قطر اعلنت انها ستستثمر ٥ مليار دولار في مصر… اول امس الكويت جددت وديعتين قيمتهم ٤ مليار دولار… تالي يجيني واحد يقول لي احنا افضالنا عليكم… و احنا اللي حررناكو… — طلال فهد ثنيان الغانم (@talghanim) March 30, 2022

قطر “الصغيرة” باتت إحدى أهم عواصم الحدث السياسي

هذا ويؤكد محللون أن تمكن قطر من مقاومة الحصار الجائر الذي تعرضت له في العام 2017. ووقوفها بثبات كبير في ظل الأزمة وعدم قبولها بالتفريط في سيادتها حتى انعقاد قمة الصلح، هو نجاح ساحق للدبلوماسية القطرية.

حيث نجحت قطر اليوم في الوصول إلى المعادلة السياسية النموذجية “صفر صراعات”. وبات لديها قيادات شابة طموحة تمتلك الخبرة والمراس، بحسب الكاتب المصري جمال سلطان.

كما تابع “سلطان” أن هذه المقومات جعلت تلك الدولة الصغيرة مساحة وسكانا “إحدى أهم عواصم الحدث السياسي والاقتصادي والديبلوماسي والرياضي في العالم”.

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