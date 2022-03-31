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سبب الكارثة وجنسية القتلى .. وكالة أجنبية تسلط الضوء على الانهيار الصخري بسلطنة عمان (شاهد)

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 31 مارس، 2022آخر تحديث: 31 مارس، 2022
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انهيار جبلي في ولاية عبري شمال سلطنة عمان watanserb.com
انهيار جبلي في ولاية عبري شمال سلطنة عمان

وطن – قالت خدمات الإنقاذ بسلطنة عمان، الخميس، إن الانهيار الصخري أدى إلى سقوط ألواح ضخمة من الحجارة في محجر بشمال غرب عمان في وقت سابق هذا الأسبوع، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص.

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس” فإن هيئة الإسعاف العمانية قالت إن رجال الإنقاذ ما زالوا يبحثون عن 4 أشخاص آخرين على الأقل، معروف أنهم دفنوا تحت أنقاض المحجر الجبلي في ولاية عبري شمال السلطنة.

كما قالت السلطات إنه مع انتشال العمال الجثث على مدار اليوم، ارتفع عدد القتلى في انهيار المحجر إلى 10، دون الخوض في تفاصيل عن جنسية الضحايا.

وبدأ جزء من سفح الجبل في محافظة الظاهرة النائية بالانزلاق إلى أسفل التل، الأحد، ليتم محاصرة العمال في المحجر عند قاعدة التلال.

وعادة ما تحدث هذه الانهيارات الأرضية بسبب تسرب المياه الجوفية، مما يؤدي إلى انهيار التربة وتساقط الصخور.

انهيار صخري مروع في سلطنة عمان

واستيقظ العمانيون، الأحد، على أنباء كارثة مروعة في ولاية عبري حيث وقع انهيارا صخريا بأحد محاجر الرخام ببلدة “العارض” ما تسبب بسقوط قتلى.

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ووقتها نقلت (وطن) الخبر مع التفاصيل التي أتيحت عنه من خلال المصادر الرسمية.

كما قمنا بنشر عدة مقاطع متداولة للانهيار الصخري بعبري، نشرها النشطاء العمانيون وقتها.

وكانت هيئة الدفاع المدني العمانية قد أفادت في بيان سابق، بأن فرق البحث والإنقاذ بمحافظة الظاهرة، تتعامل مع بلاغ انهيار صخري على مجموعة من العمال في منطقة العارض بولاية عبري.

بينما تسبب هذا الحادث بجدل واسع في السلطنة وعبر العديد من العمانيين عن تضامنهم الواسع، مع أسر الضحايا.

وطالب العمانيون بمواقع التواصل سلطات بلادهم ببذل أقصى الجهود لإنقاذ العمال المفقودين تحت الأرض.

من المسؤول عن هذه الأرواح؟

هذا وكتب ناشط باسم سلطان الريسي وقتها: “الله يرحمهم تعازينا الحاره لذوي المفقودين .. ياترى ماذا يوجد بهذا الجبل، لمن تعود ملكيته.؟”

كما تابع متسائلا: “وما هي اسم الشركة التي تدير هذا الموقع؟ ومن المسؤؤل عن الحادث؟ البحث عن كنوز عمان المخباة يتصاعد بوتيرة متسارعة، بالمقابل أرواح الأخرين ليست مهمة؟!.”

ليرد عليه آخر بالإجابة: “انا بجوابك يوجد به رخام يصدر لدول الجوار وقبل فترة موقعين مع السعودية استثمار.”

وتابع: “اسم الشركة (الشركة العالمية للرخام بولاية عبري قرية العارض). المسؤول عن الحادث ملاك الشركة والمسؤول الي محطوط للتخطيط، والموفقودين هنود وباكستانية ومقاول مرة تصير حالة وفاة بعد فيها.”

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المصدر
رصد ومتابعة وطن - مواقع التواصل
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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 31 مارس، 2022آخر تحديث: 31 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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