“زيلنيسكي” يقرر استدعاء سفيرته من المغرب.. ما علاقة ضحك “بوريطة” المستفز خلال لقائه بـ”بلينكن” بالأمر؟! (شاهد)

وطن – في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أنه قرر سحب سفيريه من المغرب وجورجيا لعدم قدرتهما على إقناع هذين البلدين بالوقوف مع أوكرانيا في حربها مع روسيا.

فشلا في دعم موقف أوكرانيا

وقال الرئيس الأوكراني في كلمة مصورة من أحد شوارع العاصمة كييف: “لقد استدعيت سفيرينا في المغرب وجورجيا لفشلهما في إقناع البلدين بدعم أوكرانيا”، مؤكد أنه وقعا مرسومين بذلك.

وخلال الفيديو، وجه “زيلينسكي” انتقادات حادة ولاذعة للسفيرين، قائلا: ” هناك من يعمل للدفاع عن الدولة، لكي تتمكن أوكرانيا من حماية مستقبلها، ونحن نقدر عمل هؤلاء. وفي المقابل هناك من يضيعون الوقت من أجل البقاء في مناصبهم فحسب”.

المغرب تتغيب عن التصويت على قرار يدعو لوقف الحرب

ويأتي ذلك بعد أن غاب ممثل المغرب، يوم 24 مارس/آذار الجاري، للمرة الثانية عن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا، ولم يشارك في التصويت على القرار الذي يطالب موسكو بالوقف الفوري للحرب، والذي مُرِّر بأغلبية 140 صوتا. علما أن الرباط كانت قد اتخذت قرارا مماثلا في 2 مارس/آذار الماضي مع بداية الأزمة.

ناصر بوريطة يضحك بسبب سؤال عن أوكرانيا

من جانبها، رأت الباحثة المغربية، سامية الرزوقي أن استدعاء الرئيس الأوكراني لسفيرته في المغرب أوكسانا فاسيلييفا، جاء بعد 24 ساعة فقط من ضحكة مستفزة لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في الرباط.

وقالت “الرزوقي” في تغريدة لها: “بعد يوم واحد من ضحك وزير الخارجية المغربي على سؤال حول موقف البلاد من أوكرانيا ، استدعى الرئيس زيلينسكي سفير أوكرانيا في المغرب. يأتي ذلك بعد أن فشل المغرب في الظهور (ولا حتى الامتناع عن التصويت) على قرارين للجمعية العامة للأمم المتحدة يصوتان على الغزو الروسي.”

One day after Morocco's foreign minister laughs at a question about the country's position on Ukraine, President Zelensky recalls Ukraine's ambassador to Morocco. This comes after Morocco failed to show up (not even abstain) for two UNGA resolution votes on Russia's invasion. https://t.co/ZY9IrYtopK — Samia Errazzouki (@S_Errazzouki) March 31, 2022

يشار إلى أنه أثناء المؤتمر الصحفي للوزيرين، وأثناء الضغط من قبل الصحفيين سُئل “بوريطة” عن موقف المغرب من أوكرانيا – وهو الأمر الذي دفعه لنوبة ضحك أثارت الاستغراب. في حين ظهر “بلينكين” في حيرة من أمره لا يعرف ماذا يقول.

Here’s the clip, from Moroccan state media’s livestream of the presser. Time stamp is around 1:54:06. Yet the @StateDept upload completely skips over the question and this moment. https://t.co/psSlNqZTqj pic.twitter.com/M1uqM6SCM8 — Samia Errazzouki (@S_Errazzouki) March 30, 2022

موقف المغرب من الغزو الروسي لأوكرانيا

وفي 26 فبراير/آذار الماضي أعلن المغرب لأول ولآخر مرة موقفه من الأزمة. حيث قال بيان لوزارة الخارجية إن المملكة “تجدد دعمها للوحدة الترابية والوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. كما تؤكد أنها تتابع بقلق تطورات الوضع بين فيدرالية روسيا وأوكرانيا.

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وأضاف أن الرباط تؤكد “تشبثها بمبدأ عدم اللجوء إلى القوة لتسوية النزاعات بين الدول، وتشجع جميع المبادرات والإجراءات التي تسهم في تعزيز التسوية السلمية للنزاعات”.

وعند غياب ممثلها عن جلسة الأمم المتحدة في 2 مارس/آذار قالت الخارجية المغربية في بيان إن المملكة قررت عدم المشاركة في التصويت على القرار، مشددة على أن هذا الأمر “لا يمكن أن يكون موضوع أي تأويل بشأن موقف المغرب المبدئي المتعلق بالوضع بين روسيا الفيدرالية وأوكرانيا.

وقال البيان أن الرباط “تواصل، بقلق وانشغال، تتبع تطورات الوضع بين كل من أوكرانيا وروسيا الفيدرالية”.