“زيلنيسكي” يقرر استدعاء سفيرته من المغرب.. ما علاقة ضحك “بوريطة” المستفز خلال لقائه بـ”بلينكن” بالأمر؟! (شاهد)

وطن – في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، أنه قرر سحب سفيريه من المغرب وجورجيا لعدم قدرتهما على إقناع هذين البلدين بالوقوف مع أوكرانيا في حربها مع روسيا.

وقال الرئيس الأوكراني في كلمة مصورة من أحد شوارع العاصمة كييف: “لقد استدعيت سفيرينا في المغرب وجورجيا لفشلهما في إقناع البلدين بدعم أوكرانيا”، مؤكد أنه وقعا مرسومين بذلك.

وخلال الفيديو، وجه “زيلينسكي” انتقادات حادة ولاذعة للسفيرين، قائلا: ” هناك من يعمل للدفاع عن الدولة، لكي تتمكن أوكرانيا من حماية مستقبلها، ونحن نقدر عمل هؤلاء. وفي المقابل هناك من يضيعون الوقت من أجل البقاء في مناصبهم فحسب”.

ويأتي ذلك بعد أن غاب ممثل المغرب، يوم 24 مارس/آذار الجاري، للمرة الثانية عن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا، ولم يشارك في التصويت على القرار الذي يطالب موسكو بالوقف الفوري للحرب، والذي مُرِّر بأغلبية 140 صوتا. علما أن الرباط كانت قد اتخذت قرارا مماثلا في 2 مارس/آذار الماضي مع بداية الأزمة.

من جانبها، رأت الباحثة المغربية، سامية الرزوقي أن استدعاء الرئيس الأوكراني لسفيرته في المغرب أوكسانا فاسيلييفا، جاء بعد 24 ساعة فقط من ضحكة مستفزة لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في الرباط.

وقالت “الرزوقي” في تغريدة لها: “بعد يوم واحد من ضحك وزير الخارجية المغربي على سؤال حول موقف البلاد من أوكرانيا ، استدعى الرئيس زيلينسكي سفير أوكرانيا في المغرب. يأتي ذلك بعد أن فشل المغرب في الظهور (ولا حتى الامتناع عن التصويت) على قرارين للجمعية العامة للأمم المتحدة يصوتان على الغزو الروسي.”

One day after Morocco's foreign minister laughs at a question about the country's position on Ukraine, President Zelensky recalls Ukraine's ambassador to Morocco. This comes after Morocco failed to show up (not even abstain) for two UNGA resolution votes on Russia's invasion. https://t.co/ZY9IrYtopK

— Samia Errazzouki (@S_Errazzouki) March 31, 2022