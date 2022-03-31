جنود “بوتين” في أوكرانيا يرفضون تنفيذ الأوامر ويخربون معداتهم ويسقطون طائراتهم بالخطأ

وطن – شن مدير وكالة الاستخبارات البريطانية، السير جيرمي فليمنج هجوماً غير مسبوق على الرئيس الروسي فلاديمير بوتي ، مدعياً أن “حربه الشخصية” الفاشلة في أوكرانيا قد أتت بنتائج عكسية.

وفي حكم لاذع على الغزو “الفاشل”، قال السير جيريمي فليمنج إن قيادة وسيطرة حملة روسيا كانت في حالة “فوضى” في أول تصريحات علنية له عن الغزو.

الجنود الروس يرفضون تنفيذ الأوامر

وكشف رئيس المخابرات عن معلومات استخبارية جديدة تظهر أن الجنود الروس غير المستعدين يرفضون تنفيذ الأوامر، ويخربون معداتهم الخاصة، بل ويسقطون طائراتهم بطريق الخطأ.

كما زعم أن مستشاري بوتين يكذبون عليه بشأن خسائر روسيا المذهلة، وتحدثوا عن عزلة المستبد ونهجه الاستبدادي.

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وقال السير جيريمي إن “سوء تقدير” بوتين أجبره على تبني الخطة ب – “الهمجية ضد المدنيين والمدن”.

جيرمي فليمنج يحذر الصين

كما حذر رئيس وكالة استخبارات التنصت البريطانية الصين من أن تكون “متحالفة بشكل وثيق للغاية” مع بلد ينتهك عن عمد جميع القواعد و “الأعراف الخاصة بحوكمة عالمية جديدة”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل“، فقد جاء توبيخه العلني غير المسبوق لزعيم أجنبي عندما قال مسؤولون أمريكيون إن بوتين “فقد الثقة” بكبار ضباطه، الذين يخشون إخباره بالحقيقة بشأن الحرب.

وقال السير “جيريمي” خلال كلمة ألقاها في العاصمة الأسترالية كانبيرا إن خطته (ب) كانت أكثر همجية ضد المدنيين والمدن.

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وقال “يبدو بشكل متزايد أن بوتين أساء تقدير الموقف على نطاق واسع. من الواضح أنه أخطأ في تقدير مقاومة الشعب الأوكراني”.

ولفت إلى ان “بوتين” قلل من قوة التحالف التي ستحفز أفعاله، وقلل من أهمية العواقب الاقتصادية لنظام العقوبات.

وتابع قائلا: “لقد بالغ في تقدير قدرات جيشه لتحقيق نصر سريع”، مضيفا: “لقد رأينا الجنود الروس – يفتقرون إلى الأسلحة والمعنويات – يرفضون تنفيذ الأوامر، ويخربون معداتهم الخاصة، بل ويسقطون طائراتهم بطريق الخطأ.”

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