جريمة بهلاء.. إعدام سيدة عمانية أقدمت على قتل أم وأطفالها بطريقة قاسية جداً!

وطن – نفذت السلطات العمانية، اليوم حكم الإعدام على مواطنة أقدمت على قتل أم وطفليها قبل ثلاث سنوات بمساعدة اثنين من أقربائها.

جريمة بهلاء

وبحسب موقع “الأثير”، المحلي اليوم ، تم إعدام المتهمة الرئيسية في جريمة القتل المروّعة التي حدثت في ولاية بهلاء، والتي صدر الحكم فيها العام الماضي بالإعدام” للمتهمة الأولى والسجن للمتهم الثاني، والبراءة للمتهم الثالث.

وتم تنفيذ حكم الإعدام للمتهمة فجر اليوم الخميس وفق تأكيد من أحد أقرباء المغدور عليهم الذي حضر التنفيذ.

بدأت القضية في أحد أيام العشر الأواخر من رمضان قبل ثلاث سنوات، حين قررت المتهمة التخلص من الضحية وأطفالها.

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تفاصيل مروعة

واهتدت المتهمة إلى فكرة شيطانية بمساعدة اثنين من أقربائها ساعدوها بالتنفيذ.

وحدثت الجريمة وقت صلاة الظهر، حين استقل المتهمون مركبتهم إلى بيت المجني عليهم.

وحمل الجناة معهم أدوات الجريمة من بينها “بنزين”، فنزلت المتهمة وأحدهما، بينما غادر السائق على أن يعود لهما بعد انتهاء المهمة.

تسللت المتهمة مع شريكها إلى منزل الضحية، وبدأت الجريمة بقتل الأم.

حيث وضع الجناة قطعة قماش على وجه الأم فيها مادة سامة، ففارقت الحياة على الفور.

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حريق مفتعل

ثم حملت المتهمة ورفيقها، جثة الأم إلى غرفة النوم الرئيسية التي يوجد بها طفلاها الصغيران، أحدهما رضيع.

وقام المتهمان بتقييد الطفل الأكبر من يديه ورجليه وفمه، ثم سكبَا مادة البنزين في الغرفة، ووضعا شاحن الهاتف في نقطة الكهرباء بوضع التشغيل.

واكتملت فصول الجريمة بإشعال المجرمين للنار بقصد حرق جثة الأم، وقتل الطفلين حرقاً وهم أحياء.

كان ذلك بهدف تضليل السلطات، ليعتقد الجميع أن وفاة العائلة ناجمة عن انفجار الشاحن.

قيود الطفل كشفت الجريمة

وبعد إشعال المتهمة للنار، خرجت من المنزل أولًا، بعد أن جاء السائق، ثم خرج شريكها وحيدًا بعد أن أحكم إغلاق الغرفة على الضحايا.

وكان يأمل الجناة أن يشاهدوا خبراً فحواه “حريق يؤدي لوفاة أم وأطفالها”، لكن النار لم تشتعل في الغرفة كلها لعدم وجود تهوية. وفارق الطفلان الحياة ببطء اختناقاً بالدخان

وبعد ورود بلاغ لشرطة عمان السلطانية، شاهدوا الطفل الأكبر مقيداً فراودهم شك حول وجود جريمة قتل متعمدة.

وبعد التحقيقات، توصلت الشرطة للجناة الذين اعترفوا بجريمتهم، وتم إحالتهم إلى المحكمة المختصة التي نظرت في القضية من جميع أبعادها، وأصدرت حكمها في أبريل 2021.

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