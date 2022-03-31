رياضة

“الكاف” يصدم الجماهير المصرية بشأن قرار إعادة مباراة مصر والسنغال

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 31 مارس، 2022آخر تحديث: 31 مارس، 2022
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إعادة مباراة مصر والسنغال وقرار الكاف watanserb.com
إعادة مباراة مصر والسنغال وقرار الكاف

وطن – أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، أنه من المستبعد إعادة مباراة مصر والسنغال بعد شكوى الاتحاد المصري ومطالبة الجماهير المصرية بسبب أعمال الشغب من قبل الجماهير السنغالية أثناء المباراة الحاسمة في نهائيات تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا.

الكاف وقرار إعادة مباراة مصر والسنغال

وقال رايموند هاك رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ” الكاف”، في تصريح صحفي نشرته العديد من وسائل الإعلام المصرية، ” إعادة مباراة مصر والسنغال سيكون أمراً مستبعداً، من قبل المسؤولين داخل لجنة الانضباط داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) “.

وأضاف ريموند هاك، ” من واقع الخبرة، طالما إن لم يكن هناك اقتحام من قبل الجماهير لملعب المباراة. أو أمر بنفس المستوى، كما وسيكون من الصعب إعادة مباراة مصر والسنغال مرة أخرى”.

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وختم حديثه، ” النقاط التي سيتم إصدار القرارات على أساسها، تتمثل في التقارير المدونة من قبل المراقبين والمنسق الأمني. وكذلك العديد من مقاطع الفيديو من داخل ملعب مباراة مصر والسنغال”.

إقصاء منتخب مصر من التأهل لمونديال كأس العالم 2022

ونجح منتخب السنغال ” أسود الترانغا” من حجز تذكرة العبور للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022، على حساب منتخب مصر في ركلات الترجيح بنتيجة 3-1، عقب نهاية المباراة بالوقتي الأصلي والإضافي بالتعادل.

كما وشهدت ركلات الترجيح إهدار ثلاثي نجوم منتخب مصر محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد ضربات الجزاء بغرابة شديدة، إلى جانب التشويش من قبل الجماهير السنغالية. بتسليط إشاعات الليزر الخضراء عليهم خلال تسديدات تلك الكرات في مرمى منتخب بلادهم.

وتعد المرة الثانية الذي يتلقى فيها منتخب مصر “الفراعنة” الخسارة أمام السنغال، بعد خسارة التتويج بلقب دوري أمم أفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه أكثر منتخب يتوج في القارة الأفريقية السمراء بركلات الترجيح.

الاتحاد المصري وشكوى الكاف والفيفا

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد تقدم بشكوى إلى نظيره الأفريقي لكرة القدم ” الكاف” والاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا”، بشأن أعمال الشغب من قبل الجماهير السنغالية. في مباراة إياب نهائي تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا.

كما وتمثلت أبرز نقاط شكوى الاتحاد المصري لكرة القدم، في أحداث أعمال الشغب. وتسليط الليزر على نجوم الفريق من أجل التشويش عليهم، وأخطاء تحكيمية، ورفع لافتات مسيئة إلى اللاعبين داخل المباراة.

ومن المقرر أن تقام قرعة المنتخبات المتأهلة لمونديال كأس العالم “الفيفا”، الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية” والدوحة.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 31 مارس، 2022آخر تحديث: 31 مارس، 2022
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صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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