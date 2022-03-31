“الكاف” يصدم الجماهير المصرية بشأن قرار إعادة مباراة مصر والسنغال

وطن – أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، أنه من المستبعد إعادة مباراة مصر والسنغال بعد شكوى الاتحاد المصري ومطالبة الجماهير المصرية بسبب أعمال الشغب من قبل الجماهير السنغالية أثناء المباراة الحاسمة في نهائيات تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا.

الكاف وقرار إعادة مباراة مصر والسنغال

وقال رايموند هاك رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ” الكاف”، في تصريح صحفي نشرته العديد من وسائل الإعلام المصرية، ” إعادة مباراة مصر والسنغال سيكون أمراً مستبعداً، من قبل المسؤولين داخل لجنة الانضباط داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) “.

تقارير | اتحاد الكرة المصري تقدم بطلب إلى الإتحاد اتحاد الكرة الدولي لكرة القدم، مطالبًا إعادة مباراة السنغال ومصر أو احتساب تأهل الفراعنة بسبب الأحداث التي شهدها ملعب لقاء الإياب وأرفق مع شكواه وقائع مسجلة بصور ومقاطع فيديو pic.twitter.com/7xNEev3ChS — kora11.com (@kora11) March 30, 2022

وأضاف ريموند هاك، ” من واقع الخبرة، طالما إن لم يكن هناك اقتحام من قبل الجماهير لملعب المباراة. أو أمر بنفس المستوى، كما وسيكون من الصعب إعادة مباراة مصر والسنغال مرة أخرى”.

وختم حديثه، ” النقاط التي سيتم إصدار القرارات على أساسها، تتمثل في التقارير المدونة من قبل المراقبين والمنسق الأمني. وكذلك العديد من مقاطع الفيديو من داخل ملعب مباراة مصر والسنغال”.

إقصاء منتخب مصر من التأهل لمونديال كأس العالم 2022

ونجح منتخب السنغال ” أسود الترانغا” من حجز تذكرة العبور للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022، على حساب منتخب مصر في ركلات الترجيح بنتيجة 3-1، عقب نهاية المباراة بالوقتي الأصلي والإضافي بالتعادل.

كما وشهدت ركلات الترجيح إهدار ثلاثي نجوم منتخب مصر محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد ضربات الجزاء بغرابة شديدة، إلى جانب التشويش من قبل الجماهير السنغالية. بتسليط إشاعات الليزر الخضراء عليهم خلال تسديدات تلك الكرات في مرمى منتخب بلادهم.

طالب كلًا من الاتحاد الجزائري و المصري لكرة القدم بإعادة مبارياتهم في تصفيات افريقيا لكأس العالم امام الكاميرون و السنغال. pic.twitter.com/G0RSqNTVyd — E P L W O R L D (@EPLworld) March 30, 2022

وتعد المرة الثانية الذي يتلقى فيها منتخب مصر “الفراعنة” الخسارة أمام السنغال، بعد خسارة التتويج بلقب دوري أمم أفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه أكثر منتخب يتوج في القارة الأفريقية السمراء بركلات الترجيح.

الاتحاد المصري وشكوى الكاف والفيفا

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد تقدم بشكوى إلى نظيره الأفريقي لكرة القدم ” الكاف” والاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا”، بشأن أعمال الشغب من قبل الجماهير السنغالية. في مباراة إياب نهائي تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا.

تصنيف المنتخبات المترشحة للمونديال قبل القرعة… pic.twitter.com/5PwyfwMOkc — Tarek Dhiab (@DhiabTarak) March 31, 2022

كما وتمثلت أبرز نقاط شكوى الاتحاد المصري لكرة القدم، في أحداث أعمال الشغب. وتسليط الليزر على نجوم الفريق من أجل التشويش عليهم، وأخطاء تحكيمية، ورفع لافتات مسيئة إلى اللاعبين داخل المباراة.

ومن المقرر أن تقام قرعة المنتخبات المتأهلة لمونديال كأس العالم “الفيفا”، الجمعة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية” والدوحة.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)

اقرأ أيضاً: