وطن – اعتقد فلاديمير بوتين وكثيرون حول العالم، أن الحرب مع أوكرانيا ستنتهي بسرعة بعد أن أمر أحد أقوى الجيوش في العالم بقمع جارهم الأصغر في الجنوب.

حرب روسيا وأوكرانيا

ومع ذلك فإن سلسلة من الحسابات الخاطئة والزلات الهائلة – بالإضافة إلى المقاومة الأوكرانية القوية – أدت إلى استمرار الصراع لأكثر من شهر حتى الآن، بحسب تقرير لصحيفة “ديلي ستار”.

وقال مسؤول أمريكي، الثلاثاء، إن قوات بوتين “تتكبد خسائر لا تصدق”، مقدرا العدد بأكثر من 10 آلاف جندي.

هذا وتشير التقارير إلى أن الوضع بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا يقاتلون لا يزال قاتمًا، مع الحصص الميدانية القديمة والأخطاء العسكرية والجنود الذين يُجبرون على أكل الكلاب من أجل البقاء على قيد الحياة.

ولفتت الصحيفة بحسب ترجمة (وطن) إلى أنه ظهرت تقارير قاتمة عن إجبار الجنود الروس على أكل الكلاب من أجل لحومها، كما أفادت تقارير بأن الكلاب كانت تأكل رفات الجنود القتلى.

تسريب صوتي صادم

وفي تسريب صوتي صادم حصل عليه جهاز الأمن الأوكراني (SSU)، اعترف الجنود الروس بأنهم يأكلون الكلاب.

ويبدأ التسريب المزعوم بصوت جندي يسأل آخر: “هل تأكل جيدًا على الأقل؟”، ليرد عليه: “ليس سيئا للغاية”. ويضيف: “كان لدينا (كلب) ألباي أمس”.

وعندما سئل “هل تأكل الكلاب أم ماذا؟” أجاب الرجل الثاني: “نعم فعلنا لأننا أردنا بعض اللحوم”.

ما دفع الرجل الأول إلى السؤال عرضًا “لماذا أليس لديك ما تأكله؟”.

بينما يوضح زميله الجندي أنه بينما كان لديهم وجبات جاهزة للأكل، كانوا قد “سئموا منها”.

وفي وقت سابق من الصراع أعرب الجنود الروس عن أسفهم لعدم وجود “طعامهم المعتاد” ، حيث يُزعم أن حصصهم الغذائية قد انتهت صلاحيتها في عام 2015.

وفي مقطع تمت مشاركته على نطاق واسع، يظهر جندي روسي وجبات الطعام، مشيرًا إلى تاريخ على ظهر العلب وأن صلاحيتها قديمة.

وبحسب التسريب يشكو الجندي: “انظر ماذا يفعلون ، يرسلونك لتموت على أرض أجنبية بدون مقابل ولا يعطونك طعامًا أيضا”.

“لكي تأكلهم الكلاب”

والأسوأ من ذلك، أن أحد المحاربين القدامى في الولايات المتحدة الذين سافروا إلى أوكرانيا لمحاربة الروس ادعى أنهم تركوا موتاهم “لكي تأكلهم الكلاب”.

وقال جيمس فاسكيز: “الروس يرفضون أخذ موتاهم. جنودهم الذين سقطوا تُترك لتؤكلهم الكلاب الضالة”.

كما ظهرت لقطات هذا الأسبوع لـ3 كلاب تقضم بقايا متفحمة لجندي روسي ميت.

وقد أكد الجنرال الأوكراني دميترو مارشينكو تصريحات “فاسكيز”، الذي قال إن الجنود الروس أصبحوا “طعامًا للكلاب”.

وفي حديثه إلى “التايمز”، قال: “من غير السار قول هذا، لكن جثثهم أصبحت طعاما للكلاب الضالة”.

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الروس يفقدون أيضًا الكثير من المعدات، حتى أن المدنيين سرقوا الكثير منها.

وفي نهاية فبراير، انتشر مقطع فيديو لمزارع أوكراني على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيه وهو يجر دبابة روسية باستخدام جرار.

وأعادت النائبة الأوكرانية “ليسيا فاسلينكو” إعادة تغريد الفيديو ، حيث كتبت: “الخردة المعدنية ذات قيمة كبيرة في أوكرانيا لذا فالناس متحمسون جدًا لكل الأموال يمكنهم جنيها من خلال الحصول على أسلحة العدو”.

انهيار الروح المعنوية للروس

ووردت أنباء عن قيام الجنود الروس بإطلاق النار على ساقيهم من أجل الذهاب إلى المستشفى وتجنب القتال بعد انهيار الروح المعنوية.

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كما قال مسؤول كبير في البنتاغون، إن العديد من الجنود الروس “لا يفهمون لماذا يقاتلون؟!”، وبالفعل يعترف الكثيرون بذلك عند أسرهم من قبل القوات الأوكرانية.

وإلى جانب خسائر الجنود القتلى، قتل الجنرالات الروس “بمعدل غير عادي” ، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.

ويقول مسؤولون أوكرانيون إن قواتهم قتلت 7 جنرالات في ساحة المعركة.

وقال “ماركيان لوبكيفسكي” المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية، إن ما لا يقل عن 15 من كبار القادة الروس قتلوا في الميدان.

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