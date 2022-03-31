أول تعليق من كريس روك متلقي الصفعة التاريخية في الأوسكار

وطن – خرج الممثل الكوميدي الأمريكي كريس روك، عن صمته أخيراً بعد صفع الممثل ويل سميث له بسبب دعابة اعتبرها الأخير غير لائقة بشأن زوجته المصابة بمرض “الثعلبة” خلال حفل توزيع جوائز أوسكار الـ94.

لا يزال يحاول استيعاب الأمر

ولم يعلق كريس روك (57 عاماً)، علناً على تصرّف ويل سميث، إلا أنه قال في عرض كوميدي أمس، إنه لا يزال يحاول استيعاب الأمر، وسيتحدث عنه في وقت لاحق، وفق ما ذكرت “نيويورك بوست”.

وقال الممثل الكوميدي لإدارة شرطة لوس أنجلوس إنه لا يريد توجيه اتهامات.

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إجراءات تأديبية

هذا وقد أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة أن ويل سميث رفض تلبية طلب بمغادرة حفل توزيع جوائز الأوسكار بعدما صفع روك.

كما بدأت الأكاديمية عملية قد تؤدي إلى طرد النجم الحائز على جائزة أفضل ممثل.

وقالت أكاديمية الأوسكار في بيان: “نود توضيح أنه طُلب من السيد سميث مغادرة الحفل لكنه رفض، ونقر أيضاً بأنه كان بوسعنا التعامل مع الموقف بشكل مختلف”.

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وقف أو طرد

وأكدت الأكاديمية بأنها بدأت عملية يمكن أن تؤدي إلى معاقبة سميث لانتهاكه معاييرها الخاصة بالسلوك.

وأشارت الأكاديمية إلى أنه قد تتم الموافقة على عقوبات بحق سميث، مثل الوقف أو الطرد في اجتماع مجلس الأكاديمية المقبل في 18 أبريل.

وبموجب قواعد الأكاديمية فإن لدى الممثل العالمي فرصة لتقديم رد مكتوب قبل أن تتخذ أي إجراء.

“لا تنطق باسم زوجتي”

وقد حدثت الواقعة عندما سخر روك من مظهر شعر جادا. وأطلق عليها تسريحة “جيه اي جين” في إشارة لفيلم قامت ببطولته الممثلة ديمي مور وكانت حليقة الرأس.

وبعد ذلك نهض سميث من بين الحضور وقام بصفع روك. مما أصاب روك بالدهشة وقال “ويل سميث قام بضربي”.

بعد ذلك عاد سميث إلى مقعده وقال بصوت مرتفع” لا تنطق باسم زوجتي”.

وحاول سميث الدفاع عن نفسه في خطاب فوزه. وقال “الحب يجعلك تقوم بأشياء مجنونة”.

وأضاف سميث وهو يبكي “أعتذر للاكاديمية وأريد أن أعتذر لزملائي المرشحين. هذه لحظة جميلة”.

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