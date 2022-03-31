أمن جامعة في إسرائيل يعتقل طالبين بسبب نوال الزغبي!

وطن – عبرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عن صدمتها بسبب خبر اعتقال طالبين في الجامعة العبرية، في القدس المحتلة، بسبب أغنيتها.

أغنية تحريضية

وأعادت نوال، خبراً نشرته إحدى الناشطات، قالت فيه: ” طالبين في الجامعة العبرية عمرهم 19 سنة، امبارح تم اعتقالهم. ليش؟”.

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طالبين في الجامعة العبرية عمرهم 19 سنة، امبارح تم اعتقالهم. ليش؟ ؟كانوا مشغلين اغنية على دلعونا لنوال الزغبي، وقرر امن الجامعة انها الاغنية تحريضية تمس بالامن والامان, وابعادهم عن الجامعة 6 ايام وهيكا…

صباح الخير..@NawalElZoghbi — ام الناطور (@hiba_natour) March 29, 2022

وتابعت: “كانوا مشغلين اغنية على دلعونا لنوال الزغبي، وقرر أمن الجامعة انها الاغنية تحريضية تمس بالأمن والامان. وابعادهم عن الجامعة 6 ايام وهيكا”.

وفي تعقيبها على الخبر، كتبت نوال مصدومة: “معقول!!”.

معقوللللللللل🙈🙈🙈🙈!!!!؟؟؟؟ https://t.co/3oNRzwwDlH — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) March 30, 2022

وأثار الخبر جدلاً بين الناشطين، فكتب أحدهم: ” في مستوى جديد، مش أمن الجامعة اللي اعتقلهم، طلاب من الجامعة اللي اعتقلوهم، من طلاب الشرطة اللي بداوموا في الجامعة بالزيّ العسكري.. هم اعتقلوهم ونادولهم السيارة”.

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“فانز المكيودة نانسي”

وسخر آخر معقباً: ” هاد لو شغلوا دق الماني كان راحو فيها “.

وردت عليه ناشطة: “والشيلات مؤبد”.

وكتب مغرد: “ومالها روبي وأغاني المهرجانات”.

فيما رأى آخر أنها فرصة لإطلاق النكات، وكتب: ” اكيد الامن من فانز المكيودة نانسي”.

دلعونا الفلسطينية

المفارقة أن كلمات أغنية “على دلعونا” تقول: ” على دلعونا غنيلي شوية، بعدك يا روحي بتفكر فيي، سوا شو رقصنا ع هالغنية، وشو كانت حلوة السهرة ومجنونة”.

ولا علاقة لأغنية نوال التي أصدرتها عام 1999، من ألبوم “مالوم”، بأغنية “على دلعونا الفلسطينية”. والتي تقول كلماتها: ” يا طير الطاير سلم عالديرة، على القدس الشريف سلم عالبيرة، يا بنت بلادي ارفعي الراس، و احكي حكايتنا لكل الناس، شعبي ما همّو كتر المآسي، والغالي برخص لفلسطينا”.

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