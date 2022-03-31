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أمن جامعة في إسرائيل يعتقل طالبين بسبب نوال الزغبي!

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 31 مارس، 2022آخر تحديث: 31 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
أمن جامعة في إسرائيل يعتقل طالبين بسبب نوال الزغبي! watanserb.com
نوال الزغبي

وطن – عبرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عن صدمتها بسبب خبر اعتقال طالبين في الجامعة العبرية، في القدس المحتلة، بسبب أغنيتها.

أغنية تحريضية

وأعادت نوال، خبراً نشرته إحدى الناشطات، قالت فيه: ” طالبين في الجامعة العبرية عمرهم 19 سنة، امبارح تم اعتقالهم. ليش؟”.

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وتابعت: “كانوا مشغلين اغنية على دلعونا لنوال الزغبي، وقرر أمن الجامعة انها الاغنية تحريضية تمس بالأمن والامان. وابعادهم عن الجامعة 6 ايام وهيكا”.

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وفي تعقيبها على الخبر، كتبت نوال مصدومة: “معقول!!”.

وأثار الخبر جدلاً بين الناشطين، فكتب أحدهم: ” في مستوى جديد، مش أمن الجامعة اللي اعتقلهم، طلاب من الجامعة اللي اعتقلوهم، من طلاب الشرطة اللي بداوموا في الجامعة بالزيّ العسكري.. هم اعتقلوهم ونادولهم السيارة”.

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“فانز المكيودة نانسي”

وسخر آخر معقباً: ” هاد لو شغلوا دق الماني كان راحو فيها “.

وردت عليه ناشطة: “والشيلات مؤبد”.

وكتب مغرد: “ومالها روبي وأغاني المهرجانات”.

فيما رأى آخر أنها فرصة لإطلاق النكات، وكتب: ” اكيد الامن من فانز المكيودة نانسي”.

دلعونا الفلسطينية

المفارقة أن كلمات أغنية “على دلعونا” تقول: ” على دلعونا غنيلي شوية، بعدك يا روحي بتفكر فيي، سوا شو رقصنا ع هالغنية، وشو كانت حلوة السهرة ومجنونة”.

ولا علاقة لأغنية نوال التي أصدرتها عام 1999، من ألبوم “مالوم”، بأغنية “على دلعونا الفلسطينية”. والتي تقول كلماتها: ” يا طير الطاير سلم عالديرة، على القدس الشريف سلم عالبيرة، يا بنت بلادي ارفعي الراس، و احكي حكايتنا لكل الناس، شعبي ما همّو كتر المآسي، والغالي برخص لفلسطينا”.

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المصدر
رصد وطن
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صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 31 مارس، 2022آخر تحديث: 31 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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