أمن جامعة في إسرائيل يعتقل طالبين بسبب نوال الزغبي!
وطن – عبرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عن صدمتها بسبب خبر اعتقال طالبين في الجامعة العبرية، في القدس المحتلة، بسبب أغنيتها.
أغنية تحريضية
وأعادت نوال، خبراً نشرته إحدى الناشطات، قالت فيه: ” طالبين في الجامعة العبرية عمرهم 19 سنة، امبارح تم اعتقالهم. ليش؟”.
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طالبين في الجامعة العبرية عمرهم 19 سنة، امبارح تم اعتقالهم. ليش؟ ؟كانوا مشغلين اغنية على دلعونا لنوال الزغبي، وقرر امن الجامعة انها الاغنية تحريضية تمس بالامن والامان, وابعادهم عن الجامعة 6 ايام وهيكا…
صباح الخير..@NawalElZoghbi
— ام الناطور (@hiba_natour) March 29, 2022
وتابعت: “كانوا مشغلين اغنية على دلعونا لنوال الزغبي، وقرر أمن الجامعة انها الاغنية تحريضية تمس بالأمن والامان. وابعادهم عن الجامعة 6 ايام وهيكا”.
وفي تعقيبها على الخبر، كتبت نوال مصدومة: “معقول!!”.
معقوللللللللل🙈🙈🙈🙈!!!!؟؟؟؟ https://t.co/3oNRzwwDlH
— Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) March 30, 2022
وأثار الخبر جدلاً بين الناشطين، فكتب أحدهم: ” في مستوى جديد، مش أمن الجامعة اللي اعتقلهم، طلاب من الجامعة اللي اعتقلوهم، من طلاب الشرطة اللي بداوموا في الجامعة بالزيّ العسكري.. هم اعتقلوهم ونادولهم السيارة”.
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“فانز المكيودة نانسي”
وسخر آخر معقباً: ” هاد لو شغلوا دق الماني كان راحو فيها “.
وردت عليه ناشطة: “والشيلات مؤبد”.
وكتب مغرد: “ومالها روبي وأغاني المهرجانات”.
فيما رأى آخر أنها فرصة لإطلاق النكات، وكتب: ” اكيد الامن من فانز المكيودة نانسي”.
دلعونا الفلسطينية
المفارقة أن كلمات أغنية “على دلعونا” تقول: ” على دلعونا غنيلي شوية، بعدك يا روحي بتفكر فيي، سوا شو رقصنا ع هالغنية، وشو كانت حلوة السهرة ومجنونة”.
ولا علاقة لأغنية نوال التي أصدرتها عام 1999، من ألبوم “مالوم”، بأغنية “على دلعونا الفلسطينية”. والتي تقول كلماتها: ” يا طير الطاير سلم عالديرة، على القدس الشريف سلم عالبيرة، يا بنت بلادي ارفعي الراس، و احكي حكايتنا لكل الناس، شعبي ما همّو كتر المآسي، والغالي برخص لفلسطينا”.
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