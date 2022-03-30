4 أشياء يجب على الأزواج القيام بها قبل الزواج

وطن – إن الزواج التزام جاد، فقبل الشروع في تطبيق هذا القرار؛ عليك التأكد من استعدادك أنت وشَريكك قبل الزواج.

ولكن كيف يمكنك التأكد من أنك على الطريق الصحيح؟ ما الذي سيساعدك على تحديد ما إذا كان الزواج فكرة جيدة؟

فيما يلي استعرضت مجلة “لا فيدا لوثيدا” الإسبانية، عوامل مهمة يجب على الأزواج القيام بها قبل الزواج:

قبل الزواج

إجراء محادثات جادة

وفق ما ترجمته “وطن”، يجب أن تمارس أنت وشريكك التواصل الإيجابي للتأكد من أنكما تتفاهمان. إليك بعض الأشياء التي يجب أن تتحدث عنها:

النقود

بغض النظر عن مدى تفكيرك الإيجابي كزوجين، فإنه من الناحية العلمية، لطالما كانت المشاكل المالية سببًا رئيسيًا للطلاق.

تحتاج أنت وشريكك إلى التحدث بشكل مكثف حول الخطط والأهداف المالية. بما في ذلك الخطط والأهداف المستقبلية التي لا تبدو مهمة بالنسبة لك في الوقت الحالي.

تحدث عن المسؤوليات المالية، تقاسم الفواتير، الادخار، تقاسم نفقات المعيشة، التقاعد … كل شيء متعلق بالمال يمكنك تخيله.

الأطفال

سواء كنت تريد أطفالًا أم لا، وكم عددهم، فهذه نقطة خلاف كبيرة تحتاج إلى توضيح في وقت مبكر. هذه خطوة كبيرة ستؤثر في اتجاه حياتك.

إن هذا ينطوي على المسؤولية الشخصية والالتزامات المالية والعاطفية. يعتبر معظم الأزواج أن الصدام في الرغبة في إنجاب الأطفال هو العامل الحاسم في العلاقة الزوجية.

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لا تخفي أي شيء عن شريكك

من العدل ألا تخبر شريكك بكل شيء في بداية العلاقة. ومع ذلك، عندما تخطط للمضي قدمًا نحو الزواج، فإن الانفتاح مع نفسك أمر بالغ الأهمية. فيما يلي بعض الطرق للانفتاح على الشريك قبل الزواج:

تحدث عن عائلتك وطفولتك

بالنسبة للبعض، يعتبر الحديث عن الطفولة والأسرة أمرًا ممتعًا. بالنسبة للآخرين، إنها قضية أكثر حساسية. بغض النظر عن ماضيك، من الجيد التحدث عنه مع شريكك والاستماع إلى قصته أيضًا.

كشف العادات السيئة

لا أحد مثالي. عندما تبدأ المواعدة لأول مرة، من السهل محاولة التظاهر بأنك شخص صالح أو على الأقل ستحاول تخفيف عاداتك السيئة. لكن من الأفضل، أن تكون منفتحًا بشأن هويتك، وتحدث عن صراعاتك والمجالات التي تحتاج إلى تحسينها، واطلب من شريكك مشاركة تلك المشاكل. يجب أن تحبوا بعضكم البعض تمامًا كما أنتم، دون أي رغبة في تغيير الآخر.

اعرف ما هي قيم ومبادئ الآخر

الهدف عندما تتزوج من شخص ما هو أن تقضي بقية حياتك مع هذا الشخص. وعلى الرغم من أن الناس قد يظلون سعداء وواقعيين عندما تختلف قيمهم.

فمن الجيد أن يعرفوا ما إذا كانت قيمهم تختلف قبل الانخراط في هذه الالتزامات طويلة المدى.

تخلص من جميع المعتقدات والآراء والأفكار المثيرة للجدل قبل الزواج، يمكنك التحدث عن كيفية التعامل مع النزاعات وكيفية احترام قيم الآخرين.

مناقشة الأهداف

من المحتمل أن يكون لك ولشريكك أهدافكما الخاصة في الحياة. الآن، إذا كنت تفكر في الزواج، يجب أن يعرف كل منكما بالفعل خطط بعضكما البعض إلى حد ما.

من الناحية المثالية، ستسمح شراكتك المستمرة لكلاكما بمواصلة السعي وراء أحلامكما. لا يجب أن تتخلى عن هذه الأحلام لأجل أي شخص، وكذلك شريكك.

هذا طريقة ممتازة، لمعرفة ما إذا كانت حياتك تسير في نفس الاتجاه.

القيام بالمهام التعاونية المجهدة

ما هو الزواج إلا جهد تعاوني طويل الأمد؟ (نعم، نعلم أن الأمر أكثر تعقيدًا من ذلك، لكن المفهوم قائم) إذا لم تتمكن أنت وشريكك من التعاون في الأوقات الصعبة، فقد لا تكون جاهزًا للزواج بعد.

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إليك بعض الأفكار لاختبار الوضع:

التعلم سويا

عملية التعلم، يمكن أن تمنحك تجربة مشتركة تجعلك أقوى على المدى الطويل. ستحظيان ببعض المرح، وتتعلمان دعم بعضكما البعض في أثناء قيامكما بجمع معلومات جديدة، واكتشاف كيفية تعاملكما مع النجاح والفشل بشكل مستقل وكزوجين.

حاولا الذهاب إلى فصل دراسي أو مؤتمر أو ورشة عمل أو التحدث عن شيء يثير اهتمامكما معًا.

اذهب لشراء البقالة

هل سبق لك أن رأيت أزواجًا يتناقشون في وسط محل بقالة؟ لا أظن أنك تريد تكون جزءًا من هذا السلوك يومًا ما. لذلك تعتبر هذه؛ طريقة رائعة لاختبار ما إذا كنت إيجابيا.

تسوقا معًا، لشراء خاصة أغراضا مشتركة. تعتبر احتياجات التسوق بصفة عامة، طريقة رائعة لقياس مدى توافقكما. إنه تحدي مهم.

المرور بوقت عصيب

الأوقات الصعبة هي جزء قياسي من أي علاقة. لكن المهم هو أن تعرف أنه يمكنك أنت وشريكك التغلب عليها. فيما يلي بعض اللحظات الصعبة التي إذا تم حلها قبل الزواج، تشير إلى فرصة أفضل للنجاح في العلاقة طويلة الأمد:

تسوية المعارك

المعارك أمر لا مفر منه في العلاقة. في الواقع، يمكن أن تكون الحجج المتكررة، عند التعامل معها بشكل صحيح وعدم المبالغة فيها، علامة على وجود علاقة صحية وإيجابية.

هذا لأنهما سيتعلمان التواصل وتجاوز الأوقات الصعبة، وحل المشكلات سويا، والخروج بشكل أقوى.

تعلم كيفية التعامل مع تداعيات المعارك

عندما يتم حل المعارك، ما هي الخطوة التالية؟

الاحترام كالعادة

إذا كنت مخطئا، فتعلم أن تعتذر. هذا يظهر لشريكك أنك تحترمه بما يكفي لوضع كبرياءك جانبًا. وبالمثل، يجب أن تكون قادرًا أيضًا على الوثوق به للاعتذار عندما يكون على خطأ. ولكن ماذا عن المواقف التي لا توافق عليها؟ بحسب المجلة لا بأس بالموافقة على الاختلاف.

انفصل

يمكن أن يمثل الانفصال تحديًا للأزواج الذين قضوا الكثير من الوقت معًا. عدم القدرة على رؤية شخص ما يمكن أن يجعل من الصعب حل الخلافات وأيضًا يتسبب في زيادة المشاعر. أنت بحاجة إلى الكثير من التفكير الإيجابي، عندما تكون المسافات بعيدة.

إن قضاء بعض الوقت بعيدًا عن بعضنا البعض يعد أمرًا جيدًا لاختبار قوة علاقتك والكشف عن مشكلات الاعتماد على الآخرين.

تجاوز الخط السيئ

الحب ليس دائما بهجة وفرحة، فالأوقات الصعبة هي جزء قياسي من العلاقات. إذا لم تتعرض أنت وشريكك إلى بعض العراقيل، فهناك فرصة جيدة لأنك ستواجه صعوبة في التغلب عليها لاحقًا في الزواج.

تعلم التغلب على الأوقات السيئة بالتفكير الإيجابي والحب والثقة والتواصل، لأن ذلك مهم للغاية. سيُظهر التغلب على هذه العقبات مدى التزامكما ومدى أمان العلاقة ككل.

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