واشنطن بوست: أوكرانيا تحذر مفاوضيها من أكل أو شرب أو لمس أي شيء خلال الاجتماعات مع الروس

وطن – قالت صحيفة “واشنطن بوست” الامريكية إن أوكرانيا حذرت مفاوضيها من أكل أو شرب أو حتى لمس أي شيء أثناء محادثات السلام الأوكرانية في اسطنبول أمس الثلاثاء، بعد مزاعم بأن الأوليغارش الروسي رومان أبراموفيتش وآخرين ربما تعرضوا للتسمم خلال المحادثات السابقة.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في مقابلة على القناة التلفزيونية الوطنية ، Ukrayina 24 : “أنصح أي شخص يتفاوض مع روسيا ألا يأكل أو يشرب أي شيء ، ويفضل أن يتجنب لمس الأسطح” .

تعرض “أبراموفيتش” للتسمم

ووفقا للصحيفة فإن أبراموفيتش – الذي حضر أيضًا محادثات السلام في اسطنبول ، على الرغم من أن المسؤولين الروس قالوا إنه لم يكن جزءًا من الوفد الرسمي – أصيب بالمرض بعد اجتماعات في أوائل مارس ، كما فعل أعضاء الوفد المفاوض الأوكراني.

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ولم تسفر محادثات الثلاثاء عن أي اتفاق سلام، لكن المفاوضين الأوكرانيين حددوا بعض المقترحات وقالت موسكو إنها ستخفض بشكل كبير النشاط العسكري بالقرب من كييف وتشرنيهيف.

شكوك بتورط طرف ثالث

وفي حديثه شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع ، قال مصدر إن البعض يشتبه في قيام “طرف ثالث” بالتسمم المزعوم، مما يشير إلى أنه لم تتم الموافقة عليه من قبل الحكومة الروسية.

وقال مساعد لأبراموفيتش إن مالك نادي تشيلسي البريطاني لكرة القدم – الذي يواجه عقوبات في أوروبا بسبب علاقاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وطرح ناديه في غرب لندن للبيع – قد تعافى وأصبح “على ما يرام”، والآن يركز على المفاوضات بين كييف وموسكو.

روسيا تنفي صلتها بتسميم “أبراموفيتش”

ونفت روسيا أن يكون أبراموفيتش قد تعرض للتسمم وأن لها أي صلة بالحادث. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين يوم الثلاثاء إن مثل هذه المزاعم “جزء من حرب المعلومات”، على حد قوله: “هذه التقارير ليست صحيحة بالتأكيد”.

وأبلغت شركتا Bellingcat و Wall Street Journal الاستقصائية أولاً عن حالة التسمم المشتبه بها وقالوا إن أبراموفيتش واثنين من مفاوضي السلام الأوكرانيين عانوا من “احمرار في العيون، وتمزق مؤلم ومستمر ، وتقشير في وجوههم وأيديهم” ، وهي أعراض تتفق مع التسمم بالأسلحة الكيماوية ، بعد اجتماع 3 مارس / آذار.

وفي الشهر الماضي، أكد متحدث باسم أبراموفيتش أن أوكرانيا اتصلت بأبراموفيتش للمساعدة في تسهيل محادثات السلام مع موسكو. ومع ذلك، فإن مدى دوره في تلك المفاوضات لا يزال غير واضح.

وقال بيسكوف الثلاثاء إن “أبراموفيتش متورط في ضمان اتصالات معينة بين الجانبين الروسي والأوكراني. إنه ليس عضوا رسميا في الوفد “، وقال المتحدث باسم الكرملين إن الأوليغارشية كانت حاضرة “من جانبنا”.

الولايات المتحدة رفضت فرض عقوبات على “أبراموفيتش”

ورفضت الولايات المتحدة استهداف أبراموفيتش بالعقوبات بعد أن قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه قد يكون مفيدًا في تأمين اتفاق سلام. حسبما قال مسؤول مطلع على الأمر لصحيفة واشنطن بوست سابقًا.

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وسعى كل من كييف وموسكو إلى تهدئة الآمال في تحقيق انفراج كبير من محادثات اسطنبول يوم الثلاثاء ، بعد مفاوضات رفيعة المستوى في أنطاليا بتركيا. في وقت سابق من هذا الشهر ، وأخفقت أسابيع من المحادثات عبر رابط الفيديو في التوصل إلى اتفاق.

وصرح كوليبا لوسائل الإعلام المحلية يوم الإثنين أن هدف كييف – في أحسن الأحوال – هو وقف إطلاق نار “مستدام”. في غضون ذلك ، قال نظيره الروسي ، سيرجي لافروف ، إن على موسكو “التوقف عن الانغماس” في كييف.

ودخلت الحرب الروسية في أوكرانيا يومها الخامس والثلاثين اليوم الأربعاء مع ارتفاع عدد القتلى من الجانبين واستمرار قصف المدن الأوكرانية بشدة.

وفر ما يقرب من 4 ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء الصراع، معظمهم إلى بولندا المجاورة. وفقًا لأحدث بيانات الأمم المتحدة ، مما تسبب في أكبر أزمة لاجئين في أوروبا.

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