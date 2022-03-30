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واشنطن بوست: أوكرانيا تحذر مفاوضيها من أكل أو شرب أو لمس أي شيء خلال الاجتماعات مع الروس

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 30 مارس، 2022آخر تحديث: 30 مارس، 2022
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محادثات السلام الأوكرانية watanserb.com
تحذير مفاوضي أوكرانيا من أكل أو شرب أو لمس الأسطح خلال المفاوضات مع روسيا خوفا من التسميم

وطن – قالت صحيفة “واشنطن بوست” الامريكية إن أوكرانيا حذرت مفاوضيها من أكل أو شرب أو حتى لمس أي شيء أثناء محادثات السلام الأوكرانية في اسطنبول أمس الثلاثاء، بعد مزاعم بأن الأوليغارش الروسي رومان أبراموفيتش وآخرين ربما تعرضوا للتسمم خلال المحادثات السابقة.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في مقابلة على القناة التلفزيونية الوطنية ، Ukrayina 24 : “أنصح أي شخص يتفاوض مع روسيا ألا يأكل أو يشرب أي شيء ، ويفضل أن يتجنب لمس الأسطح” .

تعرض “أبراموفيتش” للتسمم

ووفقا للصحيفة فإن أبراموفيتش – الذي حضر أيضًا محادثات السلام في اسطنبول ، على الرغم من أن المسؤولين الروس قالوا إنه لم يكن جزءًا من الوفد الرسمي – أصيب بالمرض بعد اجتماعات في أوائل مارس ، كما فعل أعضاء الوفد المفاوض الأوكراني.

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ولم تسفر محادثات الثلاثاء عن أي اتفاق سلام، لكن المفاوضين الأوكرانيين حددوا بعض المقترحات وقالت موسكو إنها ستخفض بشكل كبير النشاط العسكري بالقرب من كييف وتشرنيهيف.

شكوك بتورط طرف ثالث

وفي حديثه شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع ، قال مصدر إن البعض يشتبه في قيام “طرف ثالث” بالتسمم المزعوم، مما يشير إلى أنه لم تتم الموافقة عليه من قبل الحكومة الروسية.

وقال مساعد لأبراموفيتش إن مالك نادي تشيلسي البريطاني لكرة القدم – الذي يواجه عقوبات في أوروبا بسبب علاقاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وطرح ناديه في غرب لندن للبيع – قد تعافى وأصبح “على ما يرام”، والآن يركز على المفاوضات بين كييف وموسكو.

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روسيا تنفي صلتها بتسميم “أبراموفيتش”

ونفت روسيا أن يكون أبراموفيتش قد تعرض للتسمم وأن لها أي صلة بالحادث. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين يوم الثلاثاء إن مثل هذه المزاعم “جزء من حرب المعلومات”، على حد قوله: “هذه التقارير ليست صحيحة بالتأكيد”.

وأبلغت شركتا Bellingcat و Wall Street Journal الاستقصائية أولاً عن حالة التسمم المشتبه بها وقالوا إن أبراموفيتش واثنين من مفاوضي السلام الأوكرانيين عانوا من “احمرار في العيون، وتمزق مؤلم ومستمر ، وتقشير في وجوههم وأيديهم” ، وهي أعراض تتفق مع التسمم بالأسلحة الكيماوية ، بعد اجتماع 3 مارس / آذار.

وفي الشهر الماضي، أكد متحدث باسم أبراموفيتش أن أوكرانيا اتصلت بأبراموفيتش للمساعدة في تسهيل محادثات السلام مع موسكو. ومع ذلك، فإن مدى دوره في تلك المفاوضات لا يزال غير واضح.

وقال بيسكوف الثلاثاء إن “أبراموفيتش متورط في ضمان اتصالات معينة بين الجانبين الروسي والأوكراني. إنه ليس عضوا رسميا في الوفد “، وقال المتحدث باسم الكرملين إن الأوليغارشية كانت حاضرة “من جانبنا”.

الولايات المتحدة رفضت فرض عقوبات على “أبراموفيتش”

ورفضت الولايات المتحدة استهداف أبراموفيتش بالعقوبات بعد أن قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه قد يكون مفيدًا في تأمين اتفاق سلام. حسبما قال مسؤول مطلع على الأمر لصحيفة واشنطن بوست سابقًا.

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وسعى كل من كييف وموسكو إلى تهدئة الآمال في تحقيق انفراج كبير من محادثات اسطنبول يوم الثلاثاء ، بعد مفاوضات رفيعة المستوى في أنطاليا بتركيا. في وقت سابق من هذا الشهر ، وأخفقت أسابيع من المحادثات عبر رابط الفيديو في التوصل إلى اتفاق.

وصرح كوليبا لوسائل الإعلام المحلية يوم الإثنين أن هدف كييف – في أحسن الأحوال – هو وقف إطلاق نار “مستدام”. في غضون ذلك ، قال نظيره الروسي ، سيرجي لافروف ، إن على موسكو “التوقف عن الانغماس” في كييف.

ودخلت الحرب الروسية في أوكرانيا يومها الخامس والثلاثين اليوم الأربعاء مع ارتفاع عدد القتلى من الجانبين واستمرار قصف المدن الأوكرانية بشدة.

وفر ما يقرب من 4 ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء الصراع، معظمهم إلى بولندا المجاورة. وفقًا لأحدث بيانات الأمم المتحدة ، مما تسبب في أكبر أزمة لاجئين في أوروبا.

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المصدر
واشنطن بوستUkrayina 24Wall Street JournalBellingcatوطن
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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 30 مارس، 2022آخر تحديث: 30 مارس، 2022
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صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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