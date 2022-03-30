هل يقصف الحرس الثوري الإمارات؟ .. تحذير إيراني من قلب جزيرة أبو موسى ورد انبطاحي من أبوظبي

وطن – أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم، الأربعاء، عن زيارة لقائد الحرس اللواء حسين سلامي لجزر الإمارات المحتلة (أبو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى).

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية فقد قام اللواء “سلامي” بجولة تفقدية بجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى.

قال القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، #اللواء_حسين_سلامي، خلال جولة تفقدية في جزيرة بوموسى الايرانية إنه يتوجب على بعض دول الخليج الفارسي المطبعة مع الاحتلال الاسرائيلي إعادة النظر في هذه السياسات. pic.twitter.com/99kpyagkAe — جاوید نصرتی (@Javid_nosrti) March 30, 2022

ووفق حسابات إيرانية بتويتر فإن قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، قد صرح خلال تفقده جزر الإمارات المحتلة بأنه لا يمكن القبول بعلاقات بعض الأنظمة الخليجية بالكيان الصهيوني.

مضيفا:”عليها أن تعيد النظر بتوجهاتها السياسية لأن هذه العلاقات بمثابة تهديد لأمن المنطقة وأمن الدول المطبعة.”

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وأضاف “سلامي” بحسب ذات الحسابات:” تواجدنا اليوم في جزيرة أبو موسى هو لتقييم استعداد قواتنا العسكرية المستقرة في الجزر الثلاث (طنب الصغرى والكبرى وأبو موسى).”

🌍 عاجل | قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي: وجود الصهاينة في هذه المناطق غير مقبول وعلى الدول إعادة النظر في سياستها ونحذرها من استمرار النهج التطبيعي — المركز الإعلامي لأنصار الله م/الحديدة (@Ansarallahmch) March 30, 2022

وأكد قائد الحرس الثوري الإيراني:”وقواتنا العسكرية المتواجدة في هذه الجزر تتمتع بمستوى عالٍ من الجهوزية والحيوية والنشاط.”

رد انبطاحي من أبوظبي

وفيما وصفه ناشطون بأنه “رد انبطاحي” من أبوظبي، خرج وزير الدولة السابق للشؤون الخارجية، ومستشار رئيس الإمارات الحالي أنور قرقاش، يرد على هذا التهديد بشكل غير مباشر وبنبرة هادئة توحي بخوف وحذر من قبل أبوظبي، التي تخشى مصير السعودية إذا تم استهدافها بصواريخ الحوثي.

في توجهنا نحو بناء الجسور وتعزيز اجندة الاستقرار والازدهار، تنأى الإمارات بنفسها عن خطابات المواجهة والاستقطاب، وعلاقتنا مع جارتنا إيران في صلب هذا التوجه، التواصل الدبلوماسي والتعاون الاقتصادي سبيلنا الي التعامل مع رواسب الماضي وطموح المستقبل. اسمعوا من الامارات ولا تسمعوا عنها — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 30, 2022

وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن)، قال أنور قرقاش، إنه في توجه بلاده نحو بناء الجسور وتعزيز أجندة الاستقرار والازدهار، تنأى الإمارات بنفسها عن خطابات المواجهة والاستقطاب.

وتابع أن علاقة الإمارات مع جارتها إيران تأتي في صلب هذا التوجه.

واختتم قرقاش تغريدته بالقول:”التواصل الدبلوماسي والتعاون الاقتصادي سبيلنا الى التعامل مع رواسب الماضي وطموح المستقبل. اسمعوا من الامارات ولا تسمعوا عنها.”

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ولاقت تصريحات أنور قرقاش سخرية واسعة من قبل النشطاء، الذين ردوا عليه بتصريحات قائد الحرس الثوري الإيراني التي أطلقها من قلب جزيرة أبوموسى الإماراتية المحتلة.

قائد الحرس الثوري الإيراني: هدف جولتي بالجزر الثلاث تقييم الجهوزية القتالية للوحدات العسكرية. الامارات شغلت الصامت واتحداها تنطق بكلمة — التدخل السريع (@yemen_UN) March 30, 2022

وكتب أحد النشطاء ساخرا:”الإمارات شغلت الصامت وأتحداها تنطق بكلمة”.

الحوثي يهدد أمن السعودية والإمارات

كما طلبت السعودية مؤخرا من إيران استغلال ثقلها في اليمن، لوقف الحرب هناك بعد تضرر السعودية الكبير من صواريخ الحوثي.

وسبق أن تم قصف الإمارات بصواريخ الحوثيين ومسيراتهم ولكن بشكل محدود على خلاف السعودية، وتسببت إحدى هذه الهجمات بمقتل 3 أشخاص وقتها وإصابة آخرين ما أصاب حكام الإمارات بالهلع.

ومنذ هذا القصف بدأت الإمارات في تبني خطاب هادئ تجاه إيران محاولة خطب ودها.

وشهدت الشهور الماضية زيارة مسؤولين إماراتيين رفيعي المستوى، إلى إيران على رأسهم الشيخ طحنون بن زايد، مستشار الأمن الوطني الإماراتي.

طحنون بن زايد وكسب ود إيران

وزار طحنون بن زايد طهران في ديسمبر الماضي والتقى بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وذلك بهدف “فتح مسار التهدئة” بين البلدين.

ويرى محللون أن الزيارات السابقة للشيخ طحنون ـ ذراع محمد بن زايد ـ التي شملت تركيا وإيران والأردن ومصر وقطر تدور حول إعادة التلاحم والحديث عن الأزمات التي تعيشها المنطقة ومحاولة تحقيق الاستقرار في كل دول المنطقة بما في ذلك اليمن.

دور سلطنة عمان

كما التقى طحنون قبل أيام أيضا السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، في ولاية صحار، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) وقتها.

ورجح محللون أن تكون ملفات مثل الحرب في اليمن والعلاقات الخليجية الإيرانية على طاولة المباحثات الإماراتية العمانية الأخيرة.

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