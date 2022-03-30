الهدهد

ممثل الأفلام الإباحية “زودروفيتسكي” المتواجد في الرياض يرغب في حفلة اغتصاب جماعي! (شاهد)

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 30 مارس، 2022آخر تحديث: 30 مارس، 2022
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ممثل الافلام الاباحية watanserb.com
ممثل الأفلام الإباحية فيتالي زودورفيتسكي وصل إلى المملكة العربية السعودية بدعوة رسمية من هيئة الترفيه السعودية

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لممثل الأفلام الإباحية الأمريكي من أصل روسي فيتالي زودورفيتسكي، خلال تواجده في المملكة العربية السعودية يظهر فيه وهو يقوم بتصرفات شاذة مع بعض الشبان السعوديين.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر “زودروفيتسكي” في إحدى اللقطات وهو يرقص ويصرخ أثناء قيام أحد الشبان السعوديين باحتضانه من الخلف، ليتوقف ويسألهم: “كم تأخذون لكي نعمل حفل اغتصاب جماعي؟”.

وتابع قائلا وسط ضحكات المتواجدين معه من الشبان السعوديين: “دائما ما أتخيل نفسي أشارك في عربدة جنسية”.

وفي لقطة أخرى، ظهر “زودورفيتسكي” وهو يقبل عددا من الشبان بطريقة تحمل الكثير من الإيحاءات الجنسية.

وكان “فيتالي” قد وصل إلى المملكة العربية السعودية بدعوة رسمية من هيئة الترفيه السعودية قبل أيام، لكنه لم يكشف بعد عن سبب هذه الزيارة للمملكة حتى الآن.

وبحسب الأكاديمي السعودي أحمد بن راشد بن سعيد، فإن “زودورفيتسكي” يحمل الجنسيتين الروسية والأمريكية.

ووفقا للاكاديمي السعودي، فقد بدأ فيتالي زدوروفيتسكي حياته بالعمل كجامع قمامة ثم منظّفاً في مطعم بميامي.

عمل فيتالي زدوروفيتسكي في الأفلام الإباحية

وأكد “ابن سعيد” على انه في 18 من عمره مثّل في أفلام إباحية، ثم شرع في بث ڤيديوهات مقالب.

كما أوضح انه اعتقل مرّات كثيرة، منها بسبب ركضه عارياً بميامي، واعتدائه بعنف على فتاة بالمدينة، وتسلّقه أهرامات الجيزة، مستنكرا استضافته في بلاد الحرمين.

وكان فيتالي زودورفيتسكي قد وثق عبر حسابه في “تويتر” قبل أيام لحظة سفره إلى السعودية.

ونشر فيديو رصد لحظة صعوده الطائرة الخاصة التي أرسلت إليه لإحضاره. حيث بدا غير مصدق لما يحدث له، مبديا إعجابه بفخامة الطائرة.

وغرد “زودورفيتسكي” لاحقا مشيدا بحفاوة الاستقبال، قائلا: “كانت المملكة العربية السعودية رائعة، شكرا لكم على الترحيب الحار!”.

 

المصدر
تويتروطن
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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 30 مارس، 2022آخر تحديث: 30 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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