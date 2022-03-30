ممثل الأفلام الإباحية “زودروفيتسكي” المتواجد في الرياض يرغب في حفلة اغتصاب جماعي! (شاهد)

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لممثل الأفلام الإباحية الأمريكي من أصل روسي فيتالي زودورفيتسكي، خلال تواجده في المملكة العربية السعودية يظهر فيه وهو يقوم بتصرفات شاذة مع بعض الشبان السعوديين.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر “زودروفيتسكي” في إحدى اللقطات وهو يرقص ويصرخ أثناء قيام أحد الشبان السعوديين باحتضانه من الخلف، ليتوقف ويسألهم: “كم تأخذون لكي نعمل حفل اغتصاب جماعي؟”.

وتابع قائلا وسط ضحكات المتواجدين معه من الشبان السعوديين: “دائما ما أتخيل نفسي أشارك في عربدة جنسية”.

وفي لقطة أخرى، ظهر “زودورفيتسكي” وهو يقبل عددا من الشبان بطريقة تحمل الكثير من الإيحاءات الجنسية.

وكان “فيتالي” قد وصل إلى المملكة العربية السعودية بدعوة رسمية من هيئة الترفيه السعودية قبل أيام، لكنه لم يكشف بعد عن سبب هذه الزيارة للمملكة حتى الآن.

وبحسب الأكاديمي السعودي أحمد بن راشد بن سعيد، فإن “زودورفيتسكي” يحمل الجنسيتين الروسية والأمريكية.

ووفقا للاكاديمي السعودي، فقد بدأ فيتالي زدوروفيتسكي حياته بالعمل كجامع قمامة ثم منظّفاً في مطعم بميامي.

عمل فيتالي زدوروفيتسكي في الأفلام الإباحية

وأكد “ابن سعيد” على انه في 18 من عمره مثّل في أفلام إباحية، ثم شرع في بث ڤيديوهات مقالب.

كما أوضح انه اعتقل مرّات كثيرة، منها بسبب ركضه عارياً بميامي، واعتدائه بعنف على فتاة بالمدينة، وتسلّقه أهرامات الجيزة، مستنكرا استضافته في بلاد الحرمين.

زودورفيتسكي، أميركي-روسي. عمل جامع زبالة، ثم منظّفاً في مطعم بميامي، وفي 18 من عمره مثّل في أفلام إباحية، ثم شرع في بث ڤيديوهات مقالب. اعتُقل مرّات كثيرة، منها بسبب ركضه عارياً بميامي، واعتدائه بعنف على فتاة بالمدينة، وتسلّقه أهرامات الجيزة. والآن يُكافأ باستضافته في بلد الحرمين! pic.twitter.com/3fd4qiz35Q — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty_2) March 27, 2022

وكان فيتالي زودورفيتسكي قد وثق عبر حسابه في “تويتر” قبل أيام لحظة سفره إلى السعودية.

ونشر فيديو رصد لحظة صعوده الطائرة الخاصة التي أرسلت إليه لإحضاره. حيث بدا غير مصدق لما يحدث له، مبديا إعجابه بفخامة الطائرة.

وغرد “زودورفيتسكي” لاحقا مشيدا بحفاوة الاستقبال، قائلا: “كانت المملكة العربية السعودية رائعة، شكرا لكم على الترحيب الحار!”.