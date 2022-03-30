مفاجأة صادمة .. خطأ تقني يُنهي مشوار منتخب الجزائر من التأهل لمونديال قطر 2022

وطن – كشف الصحفي الألماني جوشكا بارغر المتخصص في كرة القدم الجزائرية، عن خطأ تقني داخل غرفة الفار كان السبب وراء هزيمة منتخب الجزائر أمام الكاميرون، والفشل للمرة الثانية على التوالي من التأهل إلى مونديال قطر 2022.

منتخب الجزائر والخطأ التقني

وأكد الصحفي جوشكا بارغر في تصريح صحفي عبر موقع “ترانسفير ماركت” الألماني، بأن حكام تقنية غرفة الفار “الفيديو”، لم يشاهدوا إعادة الهدف الأول الذي سجله النجم الكاميروني إريك ماكسيم موتينغ داخل شباك الجزائر “محاربو الصحراء” في الدقيقة ال22 بسبب خطأ تقني.

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كما وأضاف بارغر، ” حكام الفار لم يستطيوا مشاهدة لقطة الهدف الأول بالوضع البطئ. بسبب خلل فني، وهو ما منع الحكام من رؤية مخالفة تعرض المدافع الجزائري عيسى ماندي أثناء إحراز الهدف”.

حكام تقنية الفار

واستكمل الصحفي الألماني بارغر حديثه في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، قائلاً: ” بعض المصادر قد أكدت لي بأن حكام تقنية الفيديو الفار. لم يعيدوا مشاهدة اللقطة بسبب حدوث خلل تقني، وعدم توفر الإعادة بالتقنية العرض البطئ لرؤية حيثيات تسجيل الهدف وشرعيته”.

كما وتابع، ” الحكم الغامبي باكاري جاساما هو الآخر لم يجد داعياً من أجل العودة لتقنية الفار، وقرر في الحال احتساب الهدف دون الرجوع إلى حكام تقنية الفار”

جمال بلماضي ومهاجمة الحكام

وفي سياق متصل، هاجم مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي في مؤتمره الصحفي. عقب إقصاء الجزائر أمام الكاميرون من التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022، ” الحكم الغامبي باكاري جاساما، هو سبب في هزيمة الجزائر بتلك النتيجة في المباراة”.

ونجح أسود الكاميرون من حجز بطاقة المشاركة للمرة الثامنة. في تاريخها كأكثر منتخب في القارة الأفريقية السمراء في مونديال كأس العالم قطر 2022، بعد إقصاء محاربو الصحراء “الجزائر” في نهائي تصفيات أفريقيا بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

وكان الكاميرون خامس المنتخبات الأفريقية والأخيرة المتأهلة لمونديال قطر 2022، إلى جانب السنغال والمغرب وتونس وغانا.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم + تويتر)

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