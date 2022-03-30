فضيحة نجل بايدن مع زوجة عمدة موسكو.. ترامب يطالب بوتين بنشر ما لديه (فيديو)

وطن– في منتصف الغزو الروسي الوحشي لأوكرانيا، كانت أولوية دونالد ترامب أمس، الثلاثاء، هي حث رئيس روسيا فلاديمير بوتين على تسليم أي وثائق قد تكون بحوزته عن تعاملات “هانتر بايدن” نجل الرئيس الأمريكي الحالي مع الأوليغارشية الروسية.

“هذا كثير من المال”

وقال “ترامب” إنه مهتم بشكل خاص بمزاعم دفع زوجة عمدة موسكو السابق مبلغ 3.5 مليون دولار، إلى شركة شارك في تأسيسها “هانتر بايدن” وفقًا لمقتطف من مقابلة جديدة مع “Just The News”.

وتساءل ترامب في مقطع مدته 30 ثانية ببرنامج صوت أمريكا: “لماذا أعطت زوجة عمدة موسكو السابق لعائلة بايدن 3.5 مليون دولار؟ هذا كثير من المال.”

وتابع: “لذا أعتقد الآن أن بوتين سيعرف الإجابة على ذلك. أعتقد أنه يجب أن يخرج الوثائق بشأن هذا الأمر. أعتقد أننا يجب أن نعرف هذه الإجابة.”

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تضارب المصالح

وكان ترامب يشير إلى تقرير عام 2020 من قبل الجمهوريين في مجلس الشيوخ الذي زعم أن “يلينا باتورينا” إحدى المليارديرات في روسيا وزوجة عمدة موسكو السابق، أعطت المبلغ الضخم لشركة تدعى “Rosemont Seneca Thorton” كجزء من اتفاقية استشارية.

ويشار إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر، اتهم ترامب بايدن بـ “تضارب المصالح”، بعد أن عاقبت موسكو الرئيس مع مجموعة من المسؤولين الأمريكيين الآخرين. وكذلك نجله هانتر وهيلاري كلينتون.

وأشار إلى أن بايدن فشل في الرد بقوة أكبر على غزو بوتين لأوكرانيا، بسبب المدفوعات المزعومة من زوجة رئيس بلدية موسكو الراحل.

استجواب بشأن سبب عدم معاقبة “باتورينا”

وقال في البيان الذي أصدره يوم 15 مارس: “فرضت روسيا عقوبات على جو بايدن. في حين أن هذا أمر فظيع، من نواح كثيرة، ربما سيتم الآن شرح سبب حصول عائلة بايدن على 3.5 مليون دولار من زوجة عمدة موسكو السابق الثري للغاية.”

وبعد أيام من بيان ترامب أجرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي، استجوابا بشأن سبب عدم معاقبة “باتورينا” من قبل أمريكا بسبب هجوم روسيا على الرغم من علاقاتها الواضحة بالكرملين – وما إذا كان بايدن متضاربًا بالفعل.

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وفي هذا السياق ردت “بساكي” بأنه “لا يوجد تأكيد” لمزاعم الجمهوريين في مجلس الشيوخ. وأشارت إلى أن بايدن “استمر في معاقبة الأوليغارشية أكثر مما فرضناه في الماضي، لذلك لست متأكدًا من أن هذا تضارب في المصالح”.

محامي نجل الرئيس يرد

وقال المشرعون من الحزب الجمهوري إن الشركة التي تلقت أموال “باتورينا” شارك في تأسيسها هانتر بايدن. لكن محامي نجل الرئيس ادعى سابقًا أنه لم يتلق الأموال مطلقًا ولم يشارك في الشركة.

ويشار إلى أن هانتر بايدن هو المؤسس المشارك لشركة Rosemont Seneca Advisors ، وليس من الواضح ما إذا كان هناك أي صلة بين الشركتين.

وبحسب ما ورد تم سداد مدفوعات الأوليغارشية الروسية بينما كان والد هانتر نائب الرئيس.

التأثر بقوى أجنبية

تقرير مجلس الشيوخ في سبتمبر 2020 ، الذي صدر قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية، لم يجد أي مخالفات من جانب الرئيس جو بايدن.

لكن هذا لم يمنع ترامب من اتهام منافسه الديموقراطي بالتأثر بقوى أجنبية.

وبينما لم يكن بايدن نفسه متورطًا، جادل التقرير بأن وقت عمل هانتر بايدن في مجلس إدارة شركة الغاز الأوكرانية “Burisma”، كان يمثل تضاربًا في المصالح لإدارة أوباما. في وقت كان نائب الرئيس حينها بايدن يقود مكافحة الفساد.

تحقيق فيدرالي في تعاملات هانتر بايدن

كان هانتر عضوًا في مجلس إدارة شركة Burisma من 2014 إلى 2019 وحصل على حوالي 50000 دولار شهريًا.

وتأتي مقابلة ترامب الجديدة مع تسريع تحقيق فيدرالي في تعاملات هانتر بايدن التجارية الخارجية في البلاد.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” يوم، الاثنين، أن المدعين العامين من مكتب المدعي العام الأمريكي في “ديلاوير” مهتمون بالأموال التي حصل عليها الابن الأول من شركة الغاز الطبيعي الأوكرانية .Burisma وكيف استخدم هذه الأموال لسداد الديون.

تاريخ بايدن الأصغر في الإدمان

كما قال مصدر للصحيفة إن شخصًا واحدًا تم استجوابه على نطاق واسع أمام هيئة المحلفين الكبرى في فبراير، بشأن تعاطي هنتر بايدن للمخدرات والكحول وعادات الإنفاق والحالة العقلية.

ويشير هذا الخط من الاستجواب إلى أن المدعين العامين يستكشفون ما إذا كان بإمكان بايدن الأصغر، استخدام تاريخه في الإدمان كدفاع ضد قضية ضريبية جنائية محتملة.

وقال المدعي الفيدرالي السابق للضرائب مات مولر للصحيفة: “لا يعني ذلك بالضرورة أن لائحة الاتهام وشيكة. لكنها تشير إلى محاولة حبس الشهادة مع التركيز على محاكمة محتملة يومًا ما”. لا يعمل مولر على القضية.

انتهاك قوانين الضرائب

وتحدثت مصادر للمجلة عن بعض أسطر استجواب المدعين عند التحدث إلى عدد من المنتسبين والشهود أمام هيئة المحلفين الكبرى.

ويبحث المدعون عما إذا كان بايدن قد انتهك قوانين الضرائب أو غيرها من القوانين. بما في ذلك القوانين التي توجه العمل كجماعة ضغط لصالح حكومة أجنبية، مع تعاملاته التجارية في أوكرانيا والصين وكازاخستان.

وركز المدعون بشكل خاص على المدفوعات التي تلقاها بايدن من Burisma – والتي تدفقت إلى شركة تسمى Rosemont Seneca Bohai LLC قبل توجيهها إلى Hunter Biden.

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