غيرة قاتلة.. مسؤول سعودي: الولايات المتحدة ليس لها سوى الحديث عن قطر وصداقتها للدوحة.. ماذا عنا نحن؟

وطن – قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن قطر تتطلع إلى توقيع اتفاقيات طويلة الأمد مع الدول الغربية في خطوة من شأنها أن تقلب خريطة الطاقة في العالم رأسا على عقب. مؤكدة بأن سبب الاستياء السعودي من الولايات المتحدة هو “الغيرة” من اهتمام الولايات المتحدة بقطر، بحسب ما نقلت عن مسؤول سعودي.

محادثات أوروبية لشراء الغاز القطري

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قطريين وأوروبيين أن ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا تجري محادثات مع قطر لشراء الغاز الطبيعي المسال على المدى الطويل. مشيرة إلى سفر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إلى قطر هذا الشهر للإعلان عن التعاون في مجال الطاقة والالتزام ببناء أول محطة في البلاد لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر ومنتجي الغاز الآخرين.

وبحسب الصحيفة، فقد أصبحت قطر أكثر ثراءً في العقدين الماضيين من خلال بيع الغاز الطبيعي المبرد إلى سوائل – وهي عملية تستخدم لإرسال الوقود – إلى الصين وكوريا الجنوبية واليابان ومستهلكين آسيويين آخرين بعقود طويلة الأجل ، مما يساعد البلدان التي يقل عدد سكانها عن ثلاثة ملايين شخص.

قطر ثاني أكبر مصدر للغاز

كما أشارت إلى ان قطر أصبحت ثاني أكبر مصدر للغاز في العالم. موضحة أنها لطالما أرادت التوسع إلى أوروبا حيث يتردد المشترون ، مع وجود مصادر أرخص من روسيا يمكن شحنها عن طريق خطوط الأنابيب الحالية والحصول عليها في عقود قصيرة الأجل وأكثر مرونة.

قد يهمك أيضا

وأكدت الصحيفة على تغير الحال، حيث تبحث أوروبا عن مصادر جديدة للغاز الطبيعي لتحل محل الواردات الروسية، والتي تمثل 38٪ من الغاز المستورد إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة إنه بالإضافة إلى قطر، تجري الدول الأوروبية محادثات مع منتجي الغاز في أنغولا والجزائر وليبيا والولايات المتحدة ، بحسب مسؤولين في هذه الدول.

الغاز القطري الخيار الأمثل لأوروبا

إلا أن قطر -بحسب الصحيفة- تبرز كواحدة من أكثر الخيارات جاذبية لأنها في خضم خطة بقيمة 28.7 مليار دولار لزيادة طاقتها الإنتاجية بنسبة 40٪ أو حوالي 33 مليون طن متري سنويًا بحلول عام 2026.

ونقلت الصحيفة عن ستيفن رايت من جامعة حمد بن خليفة في الدوحة قوله: “لقد جعلت قطر في المكان المناسب في الوقت المناسب والموارد المناسبة”.

مصالح قطر مع روسيا

ونوهت الصحيفة إلى أنه في إطار تأمين صفقة مع أوروبا ، تحركت قطر بحذر، حيث أن للقطريين أيضًا صلات بروسيا، بما في ذلك مليارات الدولارات المستثمرة هناك. حيث يمتلك جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق ثروة سيادي، حصة كبيرة في الشركات التي تدعمها موسكو مثل شركة Rosneft Oil Co و VTB Bank PJSC، التي انخفض سعر سهمها بنحو 50٪ على أساس شهري.

وقالت الصحيفة أنه تحول الاهتمام الغربي إلى قطر على عكس موقعها الجيوسياسي قبل خمس سنوات. ثم واجهت مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية من جيرانها ، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

ولفتت إلى أنه حاليا قامت قطر بترميم العلاقات مع السعوديين. وقد وصفتها الولايات المتحدة بأنها حليف رئيسي من خارج الناتو ، مما فتح الباب لمزيد من التدريبات العسكرية المشتركة ومبيعات الأسلحة المحتملة.

قد يهمك أيضا

الدور القطري في حل الأزمات الدولية

وأشارت إلى أن القطريين لعبوا دورًا مركزيًا في مساعدة الولايات المتحدة وحلفائها على إجلاء آلاف الأمريكيين والأفغان بعد سيطرة طالبان على كابول، وعملوا كقناة خلفية للولايات المتحدة في المحادثات مع إيران بشأن الاتفاق النووي.

كما اتخذ القطريون موقفًا واضحًا بشأن حرب أوكرانيا من جيرانهم في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، الذين رفضوا علنًا المساعدة في خفض أسعار النفط الخام المرتفعة من خلال زيادة إنتاجها – وهو الموقف الذي ساعد موسكو.

قد يهمك أيضا

ولفتت الصحيفة إلى ان الاتحاد الأوروبي منح قطر ميزة حقيقية. حيث أسقط الشهر الماضي تحقيقات مكافحة الاحتكار مع شركة قطر للبترول ، شركة الطاقة التابعة للدولة ، مما مهد الطريق للبلاد لمتابعة المزيد من العقود طويلة الأجل في أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن تدفق النوايا الحسنة لقطر في الغرب يأتي في الوقت الذي تستعد فيه قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم الذي يبدأ في نوفمبر ، وهو الحدث الذي يغير الإمارة بشوارع جديدة وفنادق وملاعب.

وقال عادل حميزية، زميل ضيف في مركز الشرق الأوسط ، “إن القطريين في مكانة فريدة كلاعب موثوق به لطائفة لا مثيل لها من الجهات الفاعلة ، من البيت الأبيض إلى طالبان إلى إيران إلى مستهلكي الغاز الأوروبيين”.

واعتبرت الصحيفة أن الغاز القطري لن يغير من قواعد اللعبة على الفور بالنسبة لأوروبا. وهي الآن تضخ بكامل طاقتها وترسل شحنات طويلة الأمد إلى آسيا ، حيث يجب أن يوافق العملاء مثل اليابان وكوريا الجنوبية على نقل البضائع إلى أوروبا.

وقال مسؤول قطري “كنا نخطط لزيادة عقدنا طويل الأجل مع أوروبا لسنوات عديدة”. عقد طويل الأجل من شأنه أن يساعد أوروبا على عدم تجاوز فقر الطاقة مرة أخرى “.

ونوهت الصحيفة إلى أن تقارب الغرب مع قطر يأتي مع توتر العلاقات الأمريكية مع شريكين منذ فترة طويلة في الخليج العربي – المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث يرى السعوديون والإماراتيون أن رد الولايات المتحدة على الهجوم المدعوم من إيران على أراضيهم غير كافٍ.

غيرة سعودية من قطر

وقال مسؤول سعودي: “بالنسبة للولايات المتحدة، كل شيء يتعلق بقطر وكونها صديقة لها”. “كيف حال حلفاؤكم الذين وقفوا إلى جانبكم منذ سنوات؟”

قد يهمك أيضا

واستذكرت الصحيفة أن السعوديين والإماراتيين والبحرين ومصر أطلقوا مقاطعة اقتصادية لقطر في عام 2017 ، تحت مزاعم أن الدولة تمول الإرهاب وأنها قريبة جدًا من إيران.

وأكدت الصحيفة على أن هذه الخطوة أضرت بالاقتصاد القطري ولكنها أجبرتها أيضًا على بناء علاقات أفضل مع الولايات المتحدة وأوروبا، والتي آتت أكلها الآن.

وقال مايكل غرينوالد ، الملحق السابق للخزانة في سفارة الولايات المتحدة في الدوحة ، “إن حصار 2017 هو نقطة تحول رئيسية لقطر – فهو يساعدها على أن تصبح أكثر وعيًا بذاتها ، وانضباطًا ، واستقلالية ، وتتماشى مع الولايات المتحدة”. من الآن فصاعدًا، ستلعب قطر دورًا حاسمًا للولايات المتحدة مع خروج نظام مالي جديد من أزمة أوكرانيا / روسيا “.