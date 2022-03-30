“عصومي” نجم طيور الجنة مع فتاة حسناء.. هل هي خطيبته؟

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لنجم قناة “طيور الجنة”، الأردني المعتصم بالله مقداد، برفقة فتاة حسناء.

مقارنة بين زوجة الوليد وخطيبة المعتصم!

وقال متداولوا الصورة إن الفتاة هي خطيبة “عصومي”، وبدأوا بمقارنتها بزوجة شقيقه “الوليد”.

وعلى الرغم من أن “عصومي” لم يكشف هوية الفتاة، ولم يؤكد ما إذا كانت خطيبته حقاً أم لا، إلا أن التهاني والتبريكات انهالت عليه من متابعيه.

بينما انتقد آخرون ارتباطه كشقيقه الوليد، في سن صغير.

قد يهمك أيضا:

وسبق أن تحدث المعتصم بالله مقداد، عن مواصفات زوجة المستقبل، قائلاً إنه لا يحبذ الارتباط بطبيبة.

لن أرتبط بطبيبة

وعلل عصومي الأمر حينها في مقطع صوتي، بأن الشخص الذي يدخل في مجال الطب سيقضي حياته في الطب.

وأضاف أنه يشعر الذين يدرسون هذا المجال حياتهم صعبة جدا.

وأشار المعتصم بالله إلى أنه كان يرغب أن يتخصص في مجال الحقوق لكنه عاد ودرس تسويق.

قد يهمك أيضا:

أمل قطامي و المعتصم بالله قداد!

وليست أول مرة يتم فيها تداول أنباء دخول نجم قناة (طيور الجنة القفص الذهبي قريباً.

فقد سبق أن أشارت حسابات فنية إلى أن المعتصم بالله ، سيتربط بالمُنشدة الأردنية ونجمة طيور الجنة سابقاً، أمل قطامي. وذلك بعد أسابيع من زواج الوليد.

ولكن بالعودة لحساب المعتصم بالله مقداد وأمل، لم تصدر تلك التصريحات بشكل مُباشر منهما.

وكتب المعتصم حينها (أنا غلطت ونزلت 20 ساعة بالجامعة وهادي أكبر غلطة، ومفترض أنا دراسياً سنة تالتة جامعة بس فعلياً أنا مع طُلاب توجيهي).

وتابع المعتصم بالله مقداد ساخراً: (لأني درست سنة إنجليزي، وغيرت تلات جامعات، وماما بدها تجوزني، مابعرف شو دخل هادي بهادي).

وسبق أن تحدثت أمل القطامي عن إساءة مروة حماد، والدة المعتصم، لها في طيور الجنة، ومحاولة تحطيمها، واصفةً ما حدث معها بـ(كيد النساء). مشيرة إلى أن تلك السيدة حاربتها حتى لا تكون أفضل من ابنتها جنى.

اقرأ أيضا: