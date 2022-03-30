صور ندى الكامل الجريئة مع الفيشاوي تُغضبها وتدفعها لكشف مفاجأة!

وطن– أثارت إحدى المجلات الفنية، غضب ندى الكامل، طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي.

على طريقة الفيشاوي وندى الكامل

وكانت البداية، حين نشرت مجلة “فوشيا”، خبراً حول قبلات ترافيس وكورتني كارداشيان في الأوسكار، واصفةً الأمر بأنه على طريقة الفيشاوي وندى الكامل.

وأعادت ندى نشر الخبر، عبر حسابها على انستجرام، مرفقاً برسالة صارمة، جاء فيها: ” خلاص بقي ..وعيب كده..دي دلوقت منطقه اعراض ..والحياه دي خلصت وراحت..وانا ست مشيت ب ادبي واحترامي”.

وتابعت طليقة أحمد الفيشاوي: “ملوش لزوم اخبار زي دي بعد شهور من الانفصال..مش كل شويه حد هيضايقني ب حاجه زي دي”.

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ندى: “حياتي فيها إنسان ما بيحبش كده”

وأكدت ندى أن صياغة الأخبار بهذه الطريقة تضايقها، مردفة: “انا بتضايق وبحس اني كأني مخدتش قرار ان الناس تنساني.. وكأني معملتش حاجه ولا حاولت جاهده اني امشي واختار الراحة”.

ولمحت ندى إلى وجود شخص جديد في حياتها، وقالت: “لو مش هاممكوا انا..الرجاء المحافظه علي اللي حواليا. وان فيه شخص او ناس لما بتشوف الكلام ده بيزعلوا لانه فات وانا قفلت عليه وبدأت حياه وصفحه جديده وحب وراحه كنت بتمناها”.

وأكدت ندى أن بحياتها شخص جديد فعلاً وكتبت: “الرجاء الحفاظ علي اختياري وتبعاته.. ومره تانية حياتي فيها انسان ميحبش كده ابدا وانا ممنونه ليه انه تخطي الحاجز ده”.

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بوست سخيف

وختمت: “بلاش خوض في اللي عدي وكان بإرادتي اني اعديه.. ودي مش اول مره اشوف حاجه زي دي…بعدي كتير بس كان لازم وقفه شويه ..انا مبقتش ماده اعلاميه ولا بحاول”.

ووجهت ندى حديثاً مباشراً بعدها إلى حساب مجلة “فوشيا” عبر انستجرام، قائلة: ” من فضلكم احترام خصوصية الناس وإزالة البوست السخيف من عندكم”.

وفي سياق آخر، دعمت ندى الممثلة ياسمين رئيس عقب إعلان الأخيرة طلاقها من المخرج هادي الباجوري.

ونشرت ندى عبر انستجرام صورة لياسمين رئيس وعلقت عليها: “بحبك وبحترمك يا ياسمين رئيس ونص”.

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