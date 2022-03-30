محمد بن نايف يتعرض لانتكاسة صحية ومنع الدواء عنه .. هذا ما زعمه حسابٌ سعودي

وطن – زعم حساب سعودي على موقع التدوين المصغر “تويتر” يحمل اسم “رجل دولة”، بأن ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف الذي يخضع الى الإقامة الجبرية من قبل ولي العهد محمد بن سلمان يعاني من انتكاسة صحية.

وقال الحساب -المتابع من أمثر من 45 ألف مغرّد- في تغريدة له رصدتها “وطن” -دون التأكد من صحة المعلومات الواردة بها-، بأن الانتكاسة الصحية التي يعاني منها “ابن نايف” سببها الإهمال الطبي والتعمد في منع الأدوية عنه.

سمو الأمير محمد بن نايف يُعاني من انتكاسة صحية، سببها الاهمال الطبي وتعمد تفويت مواعيد أخذ الدواء ومنع بعض الأدوية المهمة عنه. — رجل دولة (@Stateman_KSA) March 29, 2022

وتأتي هذه المزاعم بعد فترة وجيزة مما كشفته وأكدته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في تقرير لها في يناير/كانون الثاني الماضي، بأن ولي العهد السابق محمد بن نايف وضع قيد الإقامة الجبرية حتى مارس 2020. حينما تم اعتقاله واحتجازه.

وأكدت الصحيفة حينها، أنه في بداية احتجازه كان الأمير محمد بن نايف محبوسا في غرفة انفرادية وحرم من النوم.

وتم تعليق محمد بن نايف بالمقلوب من كاحليه. بحسب شخصين مطلعين على حالته تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما بسبب حساسية الموضوع.

وذكرت “نيويورك تايمز” أنه في الخريف الماضي تم نقل ولي العهد السابق إلى فيلا داخل المجمع المحيط بقصر اليمامة الملكي في الرياض. حيث لا يزال موجودا حتى الآن، حسبما ذكرت مصادر الصحيفة.

“ابن نايف” عاجز عن المشي بدون العصا

وقال الأشخاص المطلعون إن الأمير “بن نايف” محتجز هناك لوحده ولا يوجد في الفيلا تلفزيون أو أجهزة إلكترونية أخرى. ولا يتلقى سوى زيارات محدودة من أفراد أسرته.

ويبدو أنه أصيب بإصابات دائمة في كاحليه من معاملته في الحبس ولا يمكنه المشي بدون عصا.

وبحسب التقرير، لم توجه الحكومة السعودية أي اتهامات رسمية إليه ولم توضح سبب اعتقاله.

لكن معظم الخبراء السعوديين يفترضون، أن الدافع يعود إلى خشية الأمير محمد بن سلمان من أن ولي العهد السابق قد يحول دون توليه العرش السعودي.

ومحمد بن نايف موضوع تحت الإقامة الجبرية في المملكة بعد أن عزله ابن عمه الأمير محمد بن سلمان من منصبه عام 2017.

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